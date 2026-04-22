Яке свято 23 квітня 2026 року

Реклама

23 квітня 2026 року — четвер. 1519-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 23 квітня, віряни святкують День пам’яті святого великомученика побідоносця і чудотворця Юрія. Він жив наприкінці III — на початку IV століття та був воїном у війську римського імператора Діоклетіан. Коли почалися жорстокі гоніння на християн, Юрій відкрито визнав свою віру, за що зазнав тяжких катувань і був страчений. Його називають Побідоносцем, бо він здобув духовну перемогу — не зрікся віри навіть перед смертю. Найвідоміше диво — легенда про перемогу над змієм, що символізує перемогу добра над злом.

23 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день психолога. Свято було запроваджене для визнання важливої ролі психологів у суспільстві — у сфері освіти, медицини, соціальної роботи, кризової допомоги та підтримки психічного здоров’я. Психологи допомагають людям краще розуміти себе, долати стрес, травматичні події, знаходити внутрішні ресурси та покращувати якість життя.

Реклама

Також 23 квітня Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях. Припадає на четвертий четвер квітня. Свято було започатковане Міжнародним союзом електрозв’язку для подолання гендерного розриву в технологічній сфері та підтримки рівних можливостей у цифровому світі. Цього дня у різних країнах проводять майстер-класи, зустрічі з ІТ-фахівчинями, освітні заходи, хакатони та профорієнтаційні події, щоб показати дівчатам можливості кар’єри в програмуванні, кібербезпеці, аналітиці даних та інших цифрових напрямах.

А ще 23 квітня Міжнародний день іспанської мови. Він присвячений одній із шести офіційних мов Організації Об’єднаних Націй — іспанській. Дата обрана невипадково: вона збігається з днем смерті видатного іспанського письменника Міґеля де Сервантеса, автора «Дон Кіхота».

23 квітня святкують Міжнародний день англійської мови. Він присвячений одній із шести офіційних мов Організації Об’єднаних Націй — англійській. Ця дата обрана тому, що вона традиційно вважається днем народження і днем смерті Вільяма Шекспіра — одного з найвидатніших драматургів англомовного світу.

Також 23 квітня Всесвітній день настільного тенісу. Його було започатковано Міжнародною федерацією настільного тенісу для популяризації цього виду спорту в усьому світі та заохочення людей різного віку до активного способу життя. Настільний теніс — один із найдинамічніших і найдоступніших видів спорту, який розвиває реакцію, координацію, уважність і стратегічне мислення. Його часто називають «спортом для всіх», адже грати можна як професійно, так і просто для задоволення.

Реклама

А ще 23 квітня Міжнародний день творця. Його мета — підкреслити роль креаторів у сучасному світі: вони формують інформаційний простір, впливають на культуру, освіту, бізнес і навіть суспільні тренди. Це також день, коли часто говорять про важливість авторського контенту, креативності та монетизації творчості.

23 квітня святкують Всесвітній день лабораторій. Мета цього дня — підкреслити важливість лабораторій у сучасному світі. Саме тут підтверджуються діагнози, створюються ліки, проводяться наукові відкриття та тестуються нові технології.

Також 23 квітня Всесвітній день книжок і авторського права. Цей день присвячений книгам, читанню та захисту авторських прав, які забезпечують справедливу винагороду авторам за їхню творчість. Дата обрана символічно — вона пов’язана зі смертю Вільяма Шекспіра та Міґеля де Сервантеса, двох видатних класиків світової літератури. Мета свята — популяризувати читання, підтримувати книговидавництво, бібліотеки та підкреслювати важливість інтелектуальної власності в культурі й освіті.