Яке свято 23 квітня 2025 року / © ТСН

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23 квітня 2025 року — середа. 1155-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 23 квітня, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Георгія Побідоносця. Святий Георгій народився приблизно у III столітті в Каппадокії (на території сучасної Туреччини) у знатній християнській родині. Після смерті батька він разом із матір’ю переселився до Палестини, де здобув гідне виховання й освіту. Обравши військову службу, Георгій досяг високого становища при дворі римського імператора Діоклетіана.

Під час переслідування християн, ініційованого імператором, Георгій відкрито визнав свою віру в Ісуса Христа та виступив із протестом проти гонінь. Його мужня позиція стала приводом для жорстоких катувань, які він переніс із надзвичайною стійкістю. Згідно з переданням, попри численні тортури, він залишався неушкодженим, що стало джерелом здивування й навернення багатьох до християнства. Зрештою, святий Георгій був страчений через усічення мечем, і його смерть датується приблизно 303 роком.

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Що не можна робити 23 квітня

Заборонено полювання, забій худоби чи навіть дрібних тварин — втратите прихильність святого.

Не слід злословити, лаятися — це може “відкрити двері” для зла і позбавити Божої опіки.

Не можна залишати худобу без благословення — без цього худоба може бути вразливою до хвороб або нападу хижаків.

Народні прикмети і традиції на 23 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

яка погода на Георгія — таке й літо буде;

ясно, сонячно — літо буде тепле й сухе;

якщо дуже тепло — не жди доброго літа: буде надто спекотно і посушливо;

якщо вітер східний — літо буде неспокійним, з бурями;

якщо лелеки вже повернулися й кружляють над селом — весна остаточно перемогла;

худоба спокійна на першому випасі — літо буде врожайним і без стихій.

Яка погода на Георгія — таке й літо буде / © unsplash.com

В народі 23 квітня носило назву Юрій Весняний. Це пов’язано з тим, що день святого Юрія (Георгія) вважався рубежем весни і літа в традиційному сільському календарі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 квітня

Які завтра іменини: Анатолій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра, Софія.

Талісманом людини, народженої 23 квітня є онікс. Одна з форм агата, яка здавна вважалася потужним оберегом. Іще в давні часи люди були переконані, що цей камінь має здатність оберігати свого власника від зловорожих впливів, темних думок і недоброзичливців.

Цього дня народилися:

1804 рік — Марія Тальоні, балерина, якій мистецтво балету завдячує танцями на пуантах;

1891 рік — Сергій Прокоф’єв, український композитор;

1920 рік — Григорій Тютюнник, український письменник-прозаїк і поет.

Пам’ятні дати 23 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 квітня:

215 рік до н. е. — На Капітолійському пагорбі в Римі було відкрито храм богині Венери, зведений на згадку про поразку римлян у битві при Тразименському озері. Згодом святиня стала місцем паломництва представниць найдревнішої професії, через що цей день римляни почали асоціювати з культом гетер;

303 рік — За наказом імператора Діоклетіана у Палестині стратили Георгія Переможця, відомого мученика християнської віри, згодом канонізованого церквою;

971 рік — Візантійські війська розпочали облогу міста Доростол (сучасна Силістрія), де оборону тримали руські дружини на чолі з князем Святославом;

997 рік — Поблизу Гданська загинув єпископ Праги Адальберт, який вів місіонерську діяльність серед язичників. Пізніше був канонізований католицькою церквою;

1014 рік — Після перемоги над військами скандинавського правителя Ситрика у битві при Клонтарфі (біля сучасного Дубліна), верховний король Ірландії Браян Бору загинув від рук відступаючих вікінгів. Хоча перемога ослабила владу норманів, після його смерті країна на довгі роки занурилась у феодальну роздробленість;

1348 рік — Едуард III, король Англії, засновує Орден Підв’язки — один із найстаріших лицарських орденів Європи;

1533 рік — Англіканська церква офіційно анулює шлюб між Катериною Арагонською та Генріхом VIII, що зумовило остаточний розрив з Римом;

1635 рік — У Бостоні засновано першу в США державну публічну школу;

1851 рік — Канада випускає першу поштову марку; автор — інженер Сендфорд Флемінг, відомий як ініціатор ідеї запровадження часових поясів;

1896 рік — У Нью-Йорку проведено перший у США публічний кіносеанс;

1907 рік — Джек Лондон розпочав навколосвітню подорож на двощогловому судні;

1920 рік — В Антверпені стартував перший олімпійський хокейний турнір;

1928 рік — Верховний суд Канади постановив, що жінки не є юридичними “особами”;

1942 рік — Німецька авіація почала бомбардування британських історичних центрів у відповідь на знищення Любека;

1954 рік — У Національній баскетбольній асоціації США введено 24-секундне правило атак;

1959 рік — Заснована Спілка журналістів України;

1975 рік — У Києві відкрито Музей книги і друкарства України;

1982 рік — Стартували продажі домашнього комп’ютера ZX Spectrum;

2005 рік — На YouTube опубліковано перше відео — “Me at the zoo”;

2014 рік — Засновано 2-й батальйон спецпризначення НГУ “Донбас”.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день книг і авторського права / © unsplash.com

23 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день книг і авторського права. Ця дата має глибоку символіку: саме 23 квітня 1616 року пішли з життя три видатні постаті світової літератури — Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес і Інка Гарсіласо де ла Вега. В Іспанії цей день здавна був днем ушанування книг: у Каталонії існує традиція дарувати троянду на знак любові та книгу на знак поваги. Саме ця ідея лягла в основу ініціативи ЮНЕСКО.

Також 23 квітня Всеукраїнський день психолога. Дата була обрана для святкування цього дня не випадково. Це момент вшанування тих фахівців, які займаються підтримкою психічного здоров’я людей, допомагають знаходити шляхи до внутрішньої гармонії. Це свято стало важливим етапом у розвитку психології в Україні, підкреслюючи значення цієї професії для суспільства.

А ще 23 квітня День водія шкільного автобуса. Є важливим святом, яке віддає данину поваги професіоналам, що забезпечують безпечний і комфортний перевіз учнів до навчальних закладів і назад. Це свято підкреслює значення роботи водіїв шкільних автобусів, які, незважаючи на свою часто непомітну роль, виконують життєво важливу функцію в освітньому процесі.

23 квітня святкують Міжнародний день англійської мови. Цей день був встановлений Організацією Об’єднаних Націй 2010 року на честь величезної ролі англійської мови в сучасному світі та з нагоди дня народження Вільяма Шекспіра, який залишив незгладимий слід у розвитку англійської літератури.

Також 23 квітня Міжнародний день іспанської мови. Вибір дати не є випадковим. 23 квітня є символічним днем для іспанської мови, оскільки саме в цей день народився Сервантес, чия робота над “Дон Кіхотом” зробила значний внесок у формування сучасної іспанської мови та літератури. Крім того, цей день збігається з важливим святом для каталонців — Днем святого Георгія, що додає додаткову культурну вагу цій даті.

А ще 23 квітня Всесвітній день лабораторій. Ідея встановлення Всесвітнього дня лабораторій виникла за ініціативи Всесвітньої асоціації лабораторій, метою якої стало привернення уваги до їхнього значення для розвитку наук та технологій. Свято стало символом визнання тих великих досягнень, яких вдалося досягти завдяки лабораторним дослідженням, зокрема в медичній та фармацевтичній галузях.

23 квітня святкують Міжнародний день секретаря. Припадає на останню середу квітня. Заснування Дня секретаря припадає на 1952 рік в США, коли Національна асоціація професіоналів з організації роботи офісу (NSPA) ініціювала це свято для підвищення статусу і визнання секретарів як важливих учасників робочого процесу. Однак, 2000 року свято було перейменовано в День адміністративного працівника, щоб охопити ширший спектр професій, включаючи офіс-менеджерів, асистентів та інших спеціалістів, що займаються організаційною діяльністю в офісах.

Також 23 квітня Міжнародний день творця. Міжнародний день творця було започатковано з метою привернути увагу до того, як важливою є роль творчих особистостей у суспільстві, адже вони не тільки втілюють нові ідеї в реальність, а й надихають на зміни, розвиток та прогрес. Це свято покликане надати визнання всім, хто є джерелом новаторських ідей, будь то в мистецтві, музиці, дизайні, науці чи технологіях.