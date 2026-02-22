Яке свято 23 лютого 2026 року / © ТСН

23 лютого 2026 року — понеділок. 1460-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

23 лютого віряни святкують День пам’яті святого священномученика Полікарпа / © pexels.com

Завтра, 23 лютого, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Полікарпа. Народився близько 69 року. Він був безпосереднім носієм апостольської традиції та ревним оборонцем християнської віри від єресей. Збереглося його «Послання до филип’ян», у якому Полікарп закликає до стійкості у вірі, любові та чистоти життя. Близько 155 року, під час гонінь на християн, святого заарештували. Його змушували зректися Христа, але він відповів знаменними словами: «Вісімдесят і шість років я служу Йому, і Він не зробив мені жодного зла. Як можу зневажити мого Царя і Спасителя?» Полікарпа засудили до спалення, а згодом стратили мечем. Його мученицька смерть стала одним із перших детально описаних свідчень про подвиг християнських мучеників.

23 лютого починається Великий піст / © pexels.com

Також 23 лютого починається Великий піст. Це найтриваліший і найсуворіший піст у християнській традиції, що передує святу Великдень. У православ’ї він триває 40 днів і завершується Страсним тижнем. Піст встановлено на спомин про сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі. Це особливий час молитви, покаяння, стриманості та духовного очищення. Віряни обмежують себе в їжі (відмовляються від м’яса, молочних продуктів, яєць), більше моляться, сповідаються та чинять добрі справи. Головна мета Великого посту — не лише тілесне утримання, а передусім внутрішнє оновлення, примирення з Богом і людьми та підготовка серця до світлого свята Воскресіння Христового.

23 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день взаєморозуміння і миру / © pexels.com

23 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день взаєморозуміння і миру. Ініціатором став засновник організації — Пол Гарріс, який прагнув об’єднати людей різних професій, культур і національностей задля служіння суспільству. Головна ідея дня — нагадати, що мир починається з діалогу, поваги й готовності чути одне одного. У цей день у різних країнах проводять миротворчі форуми, освітні заходи, благодійні ініціативи та акції підтримки. Особливий акцент роблять на міжкультурному діалозі, толерантності та розвитку громадянського суспільства.

23 лютого День гри в теніс / © pexels.com

Також 23 лютого День гри в теніс. Теніс розвиває витривалість, швидкість реакції, координацію та стратегічне мислення. Це гра, яка однаково підходить і для професійних спортсменів, і для аматорів будь-якого віку. Свято виникло як ініціатива прихильників здорового способу життя: у цей день організовують дружні матчі, тренування для новачків, турніри в клубах та відкриті заняття для дітей. Теніс має багатовікову історію: сучасна версія гри сформувалася у Великій Британії XIX століття, а сьогодні цей вид спорту представлений на турнірах Великого шолома та Олімпійських іграх.

23 лютого День народження дизельного двигуна / © pexels.com

А ще 23 лютого День народження дизельного двигуна. Саме цього дня 1893 року німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на свій винахід. Дизельний двигун працює за принципом самозаймання палива від високого тиску повітря в циліндрі. На відміну від бензинових моторів, він не потребує свічок запалювання, що робить його економічнішим і витривалішим. Винахід Дізеля став революційним для промисловості, транспорту й сільського господарства. Сьогодні дизельні двигуни використовують у вантажівках, поїздах, кораблях, спецтехніці та навіть деяких легкових авто.