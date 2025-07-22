Яке свято 23 липня 2025 року / © ТСН

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23 липня 2025 року — середа. 1246-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 23 липня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших. Вони постраждали за віру в Христа в Лікії (Мала Азія) приблизно в III столітті. Тоді римська влада організувала жорстокі гоніння за християнами за часів правління імператора Декія. Трохим і Теофіл разом відкрито захищали християнство і відмовилися принести пожертви язичницьким ідолам. За це їх схопили і довго катували. Попри муки вони залишалися стійкими, чим надихали інших. Їх було страчено мечем.

Що не можна робити 23 липня

Краще не починати нові справи — цього дня, за народними віруваннями, немає спокою ні на землі, ні на небі.

Забороняється працювати в полі після заходу сонця — вважається, що в цей час блукає нечисть, яка може звести з розуму.

Не слід розпалювати великі багаття — через спеку можливе загорання.

Народні прикмети і традиції на 23 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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на Трохима вранці хмарно — чекайте на дощ до кінця дня;

ластівки низько літають — буде негода;

схід сонця ясний — до погожого і тихого дня;

павуки поховалися в павутини — чекайте на зміну погоди;

ввечері тихо і чути, як поле гуде — до вітру і спеки наступного дня;

жаби голосно квакають ввечері — буде негода.

23 липня павуки поховалися в павутини — чекайте на зміну погоди / © unsplash.com

В народі 23 липня носило назву Трохима. В народі казали “На Трохима — не спиться, бо жнива кличуть, а спека підганяє”. У цей період починалися активні жнива, і селяни дуже уважно стежили за погодою, аби встигнути зібрати врожай до дощів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 липня

Які завтра іменини: Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 23 липня, є яшма. Здавна вважалася особливим каменем — не лише завдяки своїй неповторній красі, а й через здатність наповнювати дім теплом, гармонією та сприяти зростанню добробуту й щасливих стосунків.

Цього дня народилися:

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1938 рік — Вагріч Бахчанян, український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст;

1969 рік — Дмитро Христич, український хокеїст;

1976 рік — Ігор Карпенко, український хокеїст.

Пам’ятні дати 23 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 липня:

971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирну угоду, яка завершує серію збройних протистоянь і засвідчує тимчасову стабілізацію у відносинах між двома могутніми державами;

1093 рік — на річці Желянь руське військо, очолюване князем Святополком Ізяславичем, зазнає нищівної поразки від половецьких загонів;

1711 рік — підписують Прутський мирний договір: Московське царство погоджується повернути Азов Османській імперії та зобов’язується демонтувати фортифікації в Таганрозі;

1840 рік — Велика Британія офіційно оголошує про надання Канаді статусу самоврядної колонії;

1864 рік — відкривають Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

1873 рік — відомий французький художник Гюстав Курбе, аби уникнути сплати гігантського штрафу за участь у демонтажі Вандомської колони під час Паризької Комуни, емігрує до Швейцарії;

1888 рік — у Києві урочисто відкривають пам’ятник Богдану Хмельницькому;

1901 рік — роберт Кох, німецький мікробіолог, висуває гіпотезу, згідно з якою головним переносником бубонної чуми є щурі;

1908 рік — в Османській імперії перемога Младотурецької революції приводить до відновлення дії конституції;

1913 рік — Австро-Угорщина висуває Сербії ультиматум, який стає прелюдією до Першої світової війни;

1936 рік — у Києві засновують Інститут історії України АН УСРР;

1951 рік — у французькому місті Рокенкур відкривається штаб-квартира НАТО;

1966 рік — офіційно запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1974 рік — у Греції валять військову диктатуру, відому як режим “чорних полковників”, і країна повертається до демократії;

1975 рік — Канада оголошує про закриття своїх атлантичних портів для іноземних риболовецьких суден, захищаючи національні інтереси в галузі морських ресурсів;

1979 рік — Аятола Хомейні, духовний лідер Ірану, забороняє трансляцію музики, мотивуючи це тим, що вона негативно впливає на молодь;

1980 рік — космічний корабель “Союз-37” вирушає у політ, у складі екіпажу — перший в історії космонавт із Азії, в’єтнамець Фам Туан;

1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону комерційного китобійного промислу з метою збереження біологічного балансу океанів;

1990 рік — Леоніда Кравчука обирають головою Верховної Ради УРСР, що стає важливим етапом у трансформації політичної системи України напередодні незалежності.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів / © unsplash.com

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів. Дата пов’язана з рішенням, що було ухвалене 23 липня 1982 року, про повну заборону комерційного вилову китів (набула чинності від 1986 року). Це стало історичним кроком на захист біорізноманіття, адже через неконтрольоване китобійство багато видів дійшло до межі зникнення. Цей день спрямований на популяризацію етичного ставлення до морської фауни та привернення уваги до масового знищення морських ссавців.

Також 23 липня Всесвітній день синдрому Шегрена. Дата була встановлена для підвищення обізнаності суспільства про маловідому, хронічну аутоімунну хворобу, яка серйозно впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Синдром Шегрена — аутоімунне захворювання, під час якого імунна система помилково атакує власні екзокринні залози (ті, що виробляють вологу), особливо слинні залози і слізні залози.