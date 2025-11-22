Яке свято 23 листопада 2025 року / © ТСН

23 листопада 2025 року — неділя. 1368-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 23 листопада, віряни святкують день пам’яті святих святителів Амфілоха і Григорія. Амфілохій жив у IV столітті. Він був єпископом і відомий своєю ревною проповідницькою діяльністю, твердо відстоював християнську віру в часи аріанських суперечок. Амфілохій залишив після себе численні проповіді, листи та коментарі до Святого Письма. Він активно підтримував єдність Церкви та протистояв єресям. Амфілохій часто згадується разом із святими Олександром, Василієм Великим і Григорієм Ніським як один із Великих каппадокійських отців.

Григорій Ніський — молодший брат Василія Великого, жив у IV столітті. Відомий як богослов, філософ, аскет. Писав трактати про духовне життя, аскезу і природу Бога.

Що не можна робити 23 листопада

Не слід займатися важкою фізичною працею — день несприятливий для цього.

Не варто конфліктувати, сваритися — суперечки можуть призвести до довготривалих проблем.

Не можна починати нові справи — вони вважаються ризикованими.

Народні прикмети і традиції на 23 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сніжить — до суворої зими з затяжними снігопадами;

мороз — зима буде малосніжною, хоча і морозною;

туман — чекайте на відлигу;

північний вітер — до холодної зими;

вранці сонячно — ясна і морозна погода найближчими днями.

23 листопада вранці сонячно — ясна і морозна погода найближчими днями / © unsplash.com

В народі 23 листопада носило назву Мороз Амфілохій. Така назва з’явилася через можливі перші сильні морози наприкінці листопада.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 листопада

Які завтра іменини: Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій.

Талісманом людини, народженої 23 листопада є берил. З давніх-давен вважалося, що цей камінь має цілющі властивості. Берил застосовували для зміцнення організму, підвищення імунітету та підтримки здоров’я шлунково-кишкового тракту.

Цього дня народилися:

1871 рік — Антін Кравс, український військовий діяч, генерал-четар УГА;

1896 рік — Віктор Косенко, український композитор і піаніст;

1903 рік — Олександр Івченко, український авіаконструктор.

Пам’ятні дати 23 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 листопада:

1708 рік — Український гетьман Іван Мазепа був підданий анафемі Російською православною церквою з політичних причин;

1917 рік — Олександр Немітц надіслав телеграму Генеральному секретарю військових справ УНР, повідомляючи про визнання флотом влади Української Народної Республіки;

1938 рік — Карпатська Україна здобула статус автономії в складі Чехословацької республіки;

1956 рік — стартували змагання XVI Олімпіади в Мельбурні, Австралія;

1994 рік — під час експедиції альпіністського клубу “Одеса” на Чоґорі було встановлено прапор України на вершині;

1996 рік — завершилася перша російсько-чеченська війна: президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військових із Чеченської Республіки Ічкерія;

2003 рік — після подій Революції троянд президент Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку;

2007 рік — розпочала роботу Верховна Рада України шостого скликання, обрана після дострокового розпуску п’ятого скликання;

2022 рік — Росія офіційно визнана країною “Спонсором Тероризму”.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 листопада Міжнародний день акварелі / © unsplash.com

23 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день імідж-консультантів. Професійне свято спеціалістів, які допомагають людям створювати та підтримувати власний стиль, імідж і привабливу зовнішність. Його мета — підкреслити важливість роботи фахівців, що поєднують психологію, естетику та комунікаційні навички для формування гармонійного та впевненого образу.

Також 23 листопада Міжнародний день боротьби з безкарністю. День присвячений проблемі безкарності за порушення прав людини та злочини проти журналістів, активістів і цивільного населення у всьому світі. Це свято нагадує, що відсутність відповідальності за злочини лише сприяє їхньому повторенню і підриває основи справедливого суспільства.

А ще 23 листопада Міжнародний день акварелі. Свято художників і шанувальників живопису, присвячене особливому мистецтву роботи з акварельними фарбами. Його мета — популяризувати акварель як техніку, що поєднує легкість, прозорість і експресивність, а також надихати людей творити та розвивати художні навички.