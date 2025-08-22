Яке свято 23 серпня 2025 року / © ТСН

23 серпня 2025 року — субота. 1277-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 23 серпня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Луппа. Лупп був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Коли святого Димитрія стратили (близько 306 року за часів переслідувань імператора Максиміана), Лупп узяв його одяг і перстень, просякнуті кров’ю мученика. Через ці святині звершувалися численні чудеса зцілення і навернення язичників.

Лупп, бачачи дію Божої сили, почав відкрито проповідувати Христа й чинити добрі діла, не приховуючи свого зв’язку з великомучеником Димитрієм. Він сміливо з’явився в Солуні, де за допомогою святинь зцілив багатьох хворих і звільнив одержимих від бісів.

Це розгнівило римських влади, які вважали його дії зневагою до імператорських указів про поклоніння язичницьким богам. Луппа схопили, піддали катуванням і стратили, імовірно, мечем.

Що не можна робити 23 серпня

Не слід починати великих справ — рідко щось розпочате цього дня завершується добре.

Не можна працювати на городі після обіду — в народі казали, що “земля засинає”, і зайві роботи можуть нашкодити урожаю наступного року.

Забороняється цілий день байдикувати — бо лінощі “прилипнуть” до вас на весь вересень.

Народні прикмети і традиції на 23 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і ясний день — до довгої і сухої осені;

вранці сильний туман — чекайте на гарний та погожий день;

дощить — восени буде багато грибів;

північний вітер — до ранньої і холодної зими;

сильна спека — до сухого і теплого вересня;

від самого ранку похмуро — до затяжних осінніх дощів.

23 серпня дощить — восени буде багато грибів / © unsplash.com

В народі 23 серпня носило назву Гречкосій. Вважалося, що саме цього дня завершуються всі роботи, пов’язані з гречкою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 серпня

Які завтра іменини: Єфрем, Іван, Микола, Павло.

Талісманом людини, народженої 23 серпня, є циркон. Напівдорогоцінний мінерал з багатою палітрою відтінків, від ніжних до насичених. Із давніх часів йому приписували здатність сприяти матеріальному добробуту та наділяти людину внутрішньою силою й упевненістю.

Цього дня народилися:

1935 рік — Анатоль Перепадя, український перекладач;

1950 рік — Григорій Гусейнов, український письменник, редактор, видавець;

1974 рік — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.

Пам’ятні дати 23 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 серпня:

1866 рік — за Празькою угодою місто Венеція передають до складу Королівства Італія;

1904 рік — запатентовують перший автомобільний шинний ланцюг;

1918 рік — Рада міністрів Української Держави ухвалює створення в Києві Державного драматичного театру;

1919 рік — під час наступальної операції на Київ армія УНР займає Новоград-Волинський;

1939 рік — у Москві підписують пакт Молотова — Ріббентропа та секретний додатковий протокол, яким Європу розділяють на сфери впливу СРСР і Третього Рейху;

1942 рік — початок Сталінградської битви;

1943 рік — звільнення Харкова від німецької окупації;

1975 рік — відкривають Харківський метрополітен;

1989 рік — в день 50-ї річниці підписання радянсько-німецького пакту відбувається акція “Балтійський шлях”: мешканці Литви, Латвії та Естонії утворюють живий ланцюг довжиною майже 600 км, який налічував близько двох мільйонів людей;

1990 рік — у Бердянську на стадіоні “Торпедо” вперше стартує міжнародна музично-екологічна акція “САМ” (“Врятуємо Азовське море!”); на форумі підняли синьо-жовтий прапор, а ця дата згодом стає Днем Державного Прапора України;

1994 рік — позачергова сесія Севастопольської міської ради ухвалює незаконне рішення про визнання російського правового статусу міста;

1998 рік — офіційно засновують звання “Герой України”.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора України / © unsplash.com

23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора України. Вперше на великому публічному заході синьо-жовтий прапор було піднято 23 серпня 1990 року у Бердянську під час міжнародної музично-екологічної акції “САМ” (“Врятуємо Азовське море!”). Після здобуття незалежності України 24 серпня 1991 року прапор став офіційним державним символом. 23 серпня 2004 року президент України видав указ, яким офіційно закріплено відзначення Дня Державного Прапора напередодні Дня Незалежності. Синій колір символізує мирне небо, духовність, чистоту помислів. Жовтий колір — родючість полів, достаток і добробут. Разом вони передають ідею гармонії між народом та землею, а також свободи та миру.

Також 23 серпня Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації. Дата 23 серпня обрана не випадково: цього дня 1791 року почалося найбільше у світі повстання рабів на острові Гаїті, яке стало початком кінця французької колоніальної системи рабства. Дата покликана шанувати пам’ять мільйонів людей, які постраждали від трансатлантичної работоргівлі, та нагадувати про боротьбу проти сучасного рабства і примусової праці.

А ще 23 серпня День пам’яті жертв сталінізму та нацизму. Дата обрана на честь підписання пакту Молотова — Ріббентропа 23 серпня 1939 року, коли таємним протоколом Європа була поділена на сфери впливу СРСР та Третього Рейху. Ця подія стала початком масштабних репресій, окупацій та воєнних злочинів. День покликаний шанувати пам’ять жертв політичних репресій, депортацій, голодоморів та нацистських переслідувань, а також нагадати про небезпеку тоталітарних режимів.

23 серпня Міжнародний день сліпих собак. Цей день був заснований 2017 року Сарою Горн із Брамптона, Онтаріо, Канаду, власницею сліпої 10-річної джек-рассел-тер’єрки на ім’я Шеммі. Дата була обрана на честь дев’ятої річниці першої операції з імплантації рогівки собаці.