Яке свято 23 січня 2026 року

23 січня 2026 року — п’ятниця. 1429-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

23 січня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Климента, єпископа / © pexels.com

Завтра, 23 січня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Климента, єпископа. Один із перших наступників апостола Петра та учень апостолів. Жив наприкінці I — на початку II століття. Він ревно проповідував християнство, за що зазнав переслідувань і був засланий у каменоломні поблизу Херсонесу (нині Крим). Навіть у засланні Климент навертав людей до віри, за що за наказом язичницької влади його стратили — втопили в морі з прив’язаним якорем. Церква вшановує його як священномученика, приклад непохитної віри, апостольської ревності та духовної мужності.

23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма чи день почерку / © pexels.com

23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма чи день почерку. Святкують у день народження Джона Генкока, одного з найвідоміших підписантів Декларації незалежності США, чий підпис став символом виразного почерку. Мета цього дня — нагадати про цінність ручного письма в епоху цифрових технологій. Почерк відображає характер, настрій і навіть емоційний стан людини, а письмо від руки розвиває пам’ять, увагу й креативне мислення.

23 січня День обізнаності про материнське здоров’я / © pexels.com

Також 23 січня День обізнаності про материнське здоров’я. Його мета — привернути увагу до фізичного, психічного та соціального здоров’я жінок під час вагітності, пологів і в післяпологовий період. Цей день нагадує, що материнське здоров’я — не лише питання медицини, а й доступу до якісної допомоги, підтримки, інформованості та поваги до жінки. Особливий акцент роблять на профілактиці ускладнень, своєчасному догляді, психічному добробуті матерів і зменшенні материнської смертності.