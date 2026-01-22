- Дата публікації
Яке завтра, 23 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 23 січня, День обізнаності про материнське здоров’я. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Климента, єпископа. До Нового року залишилося 343 дні.
23 січня 2026 року — п’ятниця. 1429-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 23 січня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Климента, єпископа. Один із перших наступників апостола Петра та учень апостолів. Жив наприкінці I — на початку II століття. Він ревно проповідував християнство, за що зазнав переслідувань і був засланий у каменоломні поблизу Херсонесу (нині Крим). Навіть у засланні Климент навертав людей до віри, за що за наказом язичницької влади його стратили — втопили в морі з прив’язаним якорем. Церква вшановує його як священномученика, приклад непохитної віри, апостольської ревності та духовної мужності.
23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма чи день почерку. Святкують у день народження Джона Генкока, одного з найвідоміших підписантів Декларації незалежності США, чий підпис став символом виразного почерку. Мета цього дня — нагадати про цінність ручного письма в епоху цифрових технологій. Почерк відображає характер, настрій і навіть емоційний стан людини, а письмо від руки розвиває пам’ять, увагу й креативне мислення.
Також 23 січня День обізнаності про материнське здоров’я. Його мета — привернути увагу до фізичного, психічного та соціального здоров’я жінок під час вагітності, пологів і в післяпологовий період. Цей день нагадує, що материнське здоров’я — не лише питання медицини, а й доступу до якісної допомоги, підтримки, інформованості та поваги до жінки. Особливий акцент роблять на профілактиці ускладнень, своєчасному догляді, психічному добробуті матерів і зменшенні материнської смертності.