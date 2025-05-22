Яке свято 23 травня 2025 року / © ТСН

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23 травня 2025 року — п’ятниця. 1185-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 23 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного ісповідника Михаїла. Святий Михаїл походив із Малої Азії, з міста Синнада (сучасна Туреччина). Від ранньої молодості він вступив до чернечого життя, відзначаючись стриманістю, послухом і глибокою відданістю Богові.

З огляду на високий духовний авторитет та непорочне життя, він був возведений у сан єпископа Синадської кафедри, де ревно опікувався ввіреною йому паствою, зміцнюючи її у православній вірі та протистоячи лжеученням.

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У період правління імператора Феофіла (829–842), коли було розгорнуто широкомасштабні переслідування вірних, що визнавали шанування ікон, святий Михаїл виявив твердість у сповіданні істин Православ’я.

Він відкрито виступив проти іконоборчої політики імператора, відстоюючи догматичне вчення про втілення Сина Божого, що надає підстави для вшанування Його іконічного образу. Унаслідок цього святий зазнав жорстоких переслідувань: був позбавлений єпископської кафедри, ув’язнений і підданий тілесним стражданням та моральному приниженню. Попри всі випробування, він залишився непохитним у вірі.

Після смерті імператора Феофіла та відновлення іконошанування за правління імператриці Феодори (842 рік) пам’ять таких ісповідників, як святитель Михаїл, була вшановувана як приклад стійкості й вірності канонічній істині.

Його праведне життя та витривалість у стражданнях утвердили за ним церковне прославлення в лику преподобних ісповідників. Згідно з переданням, він упокоївся в мирі, залишивши по собі свідчення істинного архіпастирського служіння.

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Що не можна робити 23 травня

Не варто займатися важкою фізичною працею на землі, особливо на городі чи в полі — день вважається “легким”, а робота цього дня начебто не принесе плоду.

Не можна влаштовувати гучних гулянь, застіль чи розваг — день ісповідника більше спонукає до роздумів, тиші, молитви, очищення.

Забороняється відмовляти у допомозі ближнім — вважається, що на прохання цього дня потрібно відповідати зі співчуттям і лагідністю.

Народні прикмети і традиції на 23 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ 23 травня — на врожай грибів і хороше літо;

сонячна й ясна погода — на гарне й тепле літо;

холодний вітер або різке похолодання — прикмета того, що ще будуть “повернення холодів” у червні;

туман зранку — до сухої й теплої погоди найближчими днями;

ранкова роса — на ясну погоду та гарний урожай зернових;

якщо цього дня гримить грім — літо буде спекотним і буревійним.

23 травня ранкова роса — на ясну погоду та гарний урожай зернових / © Pixabay

В народі 23 травня носило назву Михайло Конопляник. Назва пов’язана з поєднанням церковного вшанування святого Михаїла Синадського та сільськогосподарського циклу, а саме — початком сівби конопель.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 травня

Які завтра іменини: Михайло, Леонтій, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 23 травня, є хризопраз. Це мінерал із родини халцедонів, вирізняється м’яким зеленим забарвленням. Згідно з давніми уявленнями, цей камінь особливо пасує тим, хто прагне пізнання, не боїться викликів і здатен впливати на хід подій у навколишньому світі.

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Цього дня народилися:

1878 рік — Олександра Скоропадська, українська аристократка, дружина Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського;

1960 рік — Василь Шуляр, український учений, доктор педагогічних наук;

1966 рік — Еліна Абакарова, українська архітекторка, художниця.

Пам’ятні дати 23 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 травня:

1430 рік — під час бойових дій поблизу Комп’єна війська бургундського герцогства захопили Жанну д’Арк у полон, після чого передали її англійській стороні;

1498 рік — у Флоренції за вироком церковної влади було страчено домініканського ченця Джироламо Савонаролу шляхом спалення на вогнищі;

1533 рік — офіційно анульовано шлюб англійського монарха Генріха VIII з королевою Катериною Арагонською, що започаткувало розрив Англії з Римською церквою;

1536 рік — у Португалії створено Інквізиційний трибунал для боротьби з єрессю, що став інструментом релігійного контролю держави;

1592 рік — у Венеції інквізитори арештували філософа Джордано Бруно, звинувативши його у єретичних поглядах;

1788 рік — Південна Кароліна стала восьмим штатом, який ратифікував Конституцію Сполучених Штатів Америки;

1846 рік — президент Мексики Маріано Паредес де-факто оголосив війну США, що стало частиною ескалації мексикансько-американського конфлікту;

1877 рік — Румунія офіційно проголосила свою незалежність від Османської імперії;

1911 рік — у столиці Великої Британії розпочалася Перша Імперська конференція, яка об’єднала представників домініонів Британської імперії;

1927 рік — у містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти Федерального бюро розслідувань відкрили вогонь по автомобілю, вбивши відомих грабіжників Бонні Паркер і Клайда Берроу;

1938 рік — у Роттердамі агент радянського НКВС Павло Судоплатов вчинив замах на Євгена Коновальця, лідера Організації українських націоналістів, внаслідок чого той загинув;

1945 рік — наприкінці Другої світової війни колишній рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер укоротив собі віку під час перебування під арештом союзників;

1949 рік — у Бонні офіційно проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина (ФРН);

1951 рік — уряд Тибету підписав з Китайською Народною Республікою угоду з 17 пунктів, яка фактично закріпила китайський контроль над Тибетом;

1953 рік — впродовж двох діб у Литовській РСР радянська влада провела масові арешти й депортації селян, які відмовлялися вступати до колгоспів — загалом репресовано майже 37 тисяч осіб;

1984 рік — головний державний санітарний лікар США офіційно визнав пасивне куріння шкідливим для здоров’я населення;

1988 рік — знаменитий французький футболіст Мішель Платіні урочисто попрощався з професійною кар’єрою;

1995 рік — опубліковано першу стабільну версію мови програмування Java, яка згодом відіграла ключову роль у розвитку сучасних цифрових технологій;

2006 рік — Сербія офіційно визнала результати референдуму про незалежність Чорногорії, що завершило історичний союз двох країн;

2006 рік — на Алясці активізувався вулкан Маунт-Клівленд, відбулося його виверження;

2008 рік — у Києві введено в експлуатацію 46-ту станцію метрополітену — “Червоний хутір”;

2015 рік — потужні зливи та торнадо спричинили масштабні повені у Техасі, Оклагомі та північних регіонах Мексики; загинуло щонайменше 30 осіб.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 травня в Україні святкують День Героїв / © ТСН.ua

23 травня в Україні святкують День Героїв. Ця дата обрана на згадку про загибель Євгена Коновальця — провідного діяча Організації українських націоналістів, який був підступно вбитий радянським агентом у Роттердамі 1938 року. Його смерть стала символом жертовності в ім’я української ідеї, і саме тому 23 травня обрали днем шани національних героїв.

Цього дня згадують усіх, хто зі зброєю чи словом боровся за незалежність України — від січових стрільців і воїнів армії УНР, до борців УПА, героїв Революції Гідності та захисників, які сьогодні стоять на передовій російсько-української війни.

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День Героїв не є державним святом у формальному сенсі, проте має велике громадське, моральне й патріотичне значення. У багатьох містах проводять вшанування пам’яті загиблих, урочисті заходи, марші, виступи, зустрічі з ветеранами та покладання квітів до меморіалів. У школах та закладах освіти організовують виховні події, аби передати молодшому поколінню приклад незламності духу та любові до Батьківщини.

Також 23 травня Всесвітній день черепахи. Цей день започаткувала 2000 року американська природоохоронна організація American Tortoise Rescue — спільнота, що займається допомогою постраждалим, покинутим або врятованим черепахам. Її місія — не лише рятувати конкретних тварин, а й розвивати екологічну свідомість суспільства. Черепахи — істоти, що мешкають на планеті понад 200 мільйонів років, однак сьогодні багато їхніх видів перебувають на межі зникнення. Втрата ареалів, вирубування лісів, забруднення водойм, глобальне потепління, незаконна торгівля та вилов — усе це руйнує їхні шанси на виживання.

А ще 23 травня Всесвітній день спортивної боротьби. Ініціатором запровадження Всесвітнього дня боротьби виступила Об’єднана федерація боротьби (United World Wrestling — UWW) — головний міжнародний орган, який опікується розвитком цього виду спорту у світі. Дату 23 травня обрали невипадково: саме цього дня 1904 року до програми Олімпійських ігор офіційно включили змагання з боротьби (греко-римської).

23 травня Міжнародний день із викорінення акушерських нориць. Це глобальна акція, спрямована на усвідомлення та подолання однієї з найбільш трагічних медичних проблем, що гальмують розвиток жіночого здоров’я у низці країн. Акушерська нориця — це хронічне патологічне ураження, яке виникає внаслідок надто тривалих, складних пологів без належної медичної підтримки. Вона полягає у формуванні аномального проходу між органами малого тазу (зокрема між піхвою та сечовим міхурем чи прямою кишкою), що призводить до неконтрольованої втрати сечі чи калу.

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Також 23 травня День морської піхоти в Україні. Дата 23 травня має символічне значення, адже саме в цей день 1997 року в Україні було офіційно відновлено існування морської піхоти як окремого виду військ. Ця дата підкреслює спадкоємність бойових традицій і важливу роль морської піхоти у зміцненні національної оборони.

А ще 23 травня Всесвітній день меланоми. Цей день має на меті привернути увагу суспільства до необхідності профілактики, своєчасної діагностики та ефективного лікування цієї небезпечної хвороби. Меланома — це злоякісне утворення, яке розвивається з пігментних клітин шкіри — меланоцитів. Її головна особливість — стрімке поширення і здатність метастазувати, що робить хворобу особливо загрозливою. Без належного лікування меланома може швидко призвести до летального результату.

23 травня Всесвітній день міграції риб. Міграція риб — це їхнє природне переміщення між різними водоймами, яке необхідне для відтворення потомства, пошуку їжі або забезпечення комфортних умов для існування. Довжина таких переміщень може варіюватися від кількох кілометрів до тисячі кілометрів, що робить цей процес життєво важливим для багатьох видів.