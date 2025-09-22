Яке свято 23 вересня 2025 року / © ТСН

23 вересня 2025 року — понеділок. 1308-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 23 вересня, віряни святкують Зачаття святого Івана Хрестителя. У юдейському священицькому роді жив Захарія — священик із черги Авії — та його дружина Єлизавета, яка походила з роду Аарона. Подружжя було праведним перед Богом, але бездітним, бо Єлизавета була неплідною, а роки їхні вже були похилі. Одного разу, коли Захарія служив у храмі, йому з’явився архангел Гавриїл. Ангел сповістив, що в них народиться син, якого треба буде назвати Іван. Ця дитина буде великою перед Господом, сповниться Святим Духом ще від материнського лона та стане предтечею Месії, “щоб приготувати Господу народ готовий”.

Захарія, засумнівавшись у словах ангела через похилий вік і безпліддя дружини, був покараний німотою аж до дня народження сина. Єлизавета зачала за словом ангельського благовіщення, і це стало початком здійснення Божого задуму про появу найбільшого пророка Старого й Нового Завіту. Іван Хреститель став останнім пророком Старого Завіту й одночасно першим свідком Нового, бо він власноруч охрестив Ісуса Христа.

Що не можна робити 23 вересня

Не слід вирушати у далеку дорогу — тому що все закінчиться невдачею.

Жінкам забороняється прясти або прати — це неповага до великого церковного свята.

Краще уникати важкої домашньої роботи — “свято спалить урожай”.

Народні прикмети і традиції на 23 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

яка погода на Івана — такою буде вся осінь;

дощить цього дня до холодної осені;

теплий і ясний день — чекайте на довгу і сонячну осінь;

листя з берези почало опадати зверху — зима прийде пізно;

туман вранці вказує на теплу погоду ще тривалий час.

23 вересня теплий і ясний день — чекайте на довгу і сонячну осінь / © unsplash.com

В народі 23 вересня носило назву Івана. Часто наші предки казали: “Прийшов Іван — день із ніччю зрівняв”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

Талісманом людини, народженої 23 вересня є нефрит. Мінерал, відомий людству ще з глибокої давнини. У стародавніх віруваннях нефрит уособлював відданість і життєву мудрість.

Цього дня народилися:

1939 рік — В’ячеслав Малець, український дитячий письменник;

1976 рік — брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор;

1992 рік — Оксана Гаджій, українська поетеса.

Пам’ятні дати 23 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 вересня:

1122 рік — імператор Генріх V, очільник Священної Римської імперії, підтверджує за Папою Римським право призначати єпископів та визнає за церквою володіння земельними маєтностями, які раніше були відібрані;

1595 рік — іспанська корона відмовляється від політики знищення корінних жителів Вест-Індії, ухваливши рішення навертати їх до християнства та розподілити колоніальні території між місіями;

1648 рік — у битві під Пилявцями козацькі війська на чолі з Богданом Хмельницьким завдають нищівної поразки польській армії;

1846 рік — німецькі астрономи Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д’Арре відкривають Нептун — восьму планету Сонячної системи;

1848 рік — американець Джон Куртіс створює перший зразок жувальної гумки;

1913 рік — французький авіатор Ролан Гаррос уперше здійснює переліт через Середземне море;

1918 рік — Рада Міністрів Української Держави постановлює виокремити морське міністерство як самостійний урядовий орган;

1919 рік — спільне засідання Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалює рішення про негайний початок воєнних дій проти армії Денікіна;

1919 рік — у Фастові білогвардійські загони вчиняють кривавий єврейський погром;

1920 рік — у Вінниці відкривається філія Всенародної бібліотеки України ВУАН;

1921 рік — у Празі бачить світ перший номер газети “Громадський вісник” — друкованого органу Українського громадського комітету;

1932 рік — Султанат Неджду та Королівство Хіджазу об’єднуються в єдину державу — Королівство Неджду і Хіджазу;

1938 рік — у рамках Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, призначену для відкриття 6939 року;

1939 рік — німецькі війська передають місто Дрогобич під контроль Червоної армії;

1944 рік — відповідно до Люблінської угоди розпочинається масштабний обмін населенням: українців переселяли з Польської республіки до УРСР, а поляків — у зворотному напрямку;

1945 рік — британські та французькі війська входять до Сайгона — найбільшого міста Південного В’єтнаму;

1991 рік — Вірменія офіційно проголошує незалежність;

1992 рік — на полігоні в штаті Невада відбувається останній ядерний вибух, проведений Сполученими Штатами;

1993 рік — Кабінет Міністрів України затверджує створення Національної ради з географічних назв;

1998 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію № 1199, яка вимагала від уряду Югославії негайно припинити воєнні дії в Косово;

2002 рік — у Бельгії набирає чинності закон, що легалізував евтаназію;

2008 рік — відбувається офіційна презентація першої версії мобільної операційної системи Android;

2023 рік — у китайському Ханчжоу відкриваються 19-ті Азійські ігри;

2024 рік — армія Ізраїлю розпочинає масштабну антитерористичну операцію проти угруповання “Хезболла” на півдні Лівану.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день жестових мов / © Фото з відкритих джерел

23 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день жестових мов. Був створений за ініціативою ООН. Мета цього дня — привернути увагу світу до прав людей із порушеннями слуху, популяризувати використання жестових мов і забезпечити їхню повну інтеграцію у суспільство. Кожна людина має право на спілкування рідною жестовою мовою, освіту, доступ до інформації та участь у громадському житті. День підкреслює важливість поваги до культури та мовної ідентичності глухих.

Також 23 вересня Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Це день солідарності з жертвами торгівлі людьми та сексуальної експлуатації, а також нагадування світовій спільноті про необхідність активної боротьби з цими злочинами. День засновано за ініціативою ООН, щоб привернути увагу до масштабів торгівлі людьми та сексуальної експлуатації, особливо стосовно жінок і дітей. Мета його — посилити просвітницьку роботу, зміцнити правові механізми захисту та підтримки жертв.