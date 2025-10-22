Яке свято 23 жовтня 2025 року / © ТСН

23 жовтня 2025 року — четвер. 1337-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 23 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Якова. Яків був серед перших, кого Ісус покликав до апостольського служіння. Євангелія розповідають, що він із братом Іваном лагодили сіті на березі Галілейського моря, коли Христос промовив: “Ідіть за Мною, і Я зроблю вас ловцями людей”. Яків одразу залишив човен і батька, щоб іти за Христом.

Яків входив до вузького кола трьох учнів, які були свідками найтаємничіших моментів життя Ісуса. Через свій запал і силу віри він, разом із братом, отримав від Ісуса прізвисько “Воанергес”, тобто “сини грому”. Після Вознесіння Христа апостол Яків проповідував Євангеліє в різних землях — за переказами, в Іудеї, Самарії та навіть в Іспанії. Саме йому приписують заснування перших християнських громад на Піренейському півострові.

Повернувшись до Єрусалима, він зазнав переслідувань. Цар Ірод Агріппа I наказав усікти йому голову мечем близько 44 року — це перше мученицьке свідчення серед апостолів.

Що не можна робити 23 жовтня

Не слід починати нових справ — день має важку енергетику, бо стоїть “на межі осені й зими”.

Не можна позичати грошей — хто дасть у борг, той сам буде нужденним, а хто візьме, той “вип’є удачу до дна”.

Забороняється працювати після заходу сонця — “осінь йде спати”, тому людям радили завершити всі справи до сутінок.

Народні прикмети і традиції на 23 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день — чекайте на м’яку зиму з частими відлигами;

подув східний чи північний вітер — до суворої, морозної зими;

вже полетіли лелеки — морози прийдуть через 2 тижні;

береза ще не скинула листя — зима прийде пізно;

листя з липи опадає знизу до верху — до ранньої і лютої зими;

рожевий світанок вказує на вітер і невелике потепління.

23 жовтня рожевий світанок вказує на вітер і невелике потепління / © unsplash.com

В народі 23 жовтня носило назву Яків Дровопал. Саме цього дня починали активно заготовляти дрова на зиму: сушили, складали у дровітні, палили в печах уперше після осіннього тепла.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 жовтня

Які завтра іменини: Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 23 жовтня, є аметист. Від давніх-давен люди вірили, що фіолетовий камінь має силу заспокоювати серце й умиротворювати душу. Аметист, сповнений благородної енергії, очищає думки, дарує внутрішню гармонію та налаштовує на світлий, добрий лад.

Цього дня народилися:

1928 рік — Артур Войтецький, український кінорежисер;

1978 рік — Яна Дементьєва, українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка;

1989 рік — Андрій Ярмоленко, український футболіст.

Пам’ятні дати 23 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 жовтня:

787 рік — на Другому Нікейському соборі християнська церква офіційно затвердила порядок шанування ікон, поклавши край тривалим суперечкам іконоборців та прихильників святих зображень;

1086 рік — в іспанському Саграхасі мусульманські війська завдали поразки християнському війську, зупинивши подальший наступ Реконкісти;

1917 рік — Павла Скоропадського обрали гетьманом українського козацтва;

1946 рік — у Лондоні відбулося перше засідання Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй;

1956 рік — в Будапешті спалахнуло антирадянське повстання: масова 200-тисячна демонстрація солідарності з польськими робітниками, розігнана вогнем спецслужб, переросла у загальнонаціональний виступ угорського народу проти комуністичного режиму;

1990 рік — під тиском студентської Революції на граніті Верховна Рада УРСР ухвалила відставку прем’єр-міністра Віталія Масола;

1994 рік — Державна дума Російської Федерації ухвалила рішення про призупинення процесу поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною;

2001 рік — компанія Apple представила світові перший iPod.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 жовтня в Україні святкують День працівників реклами / © unsplash.com

23 жовтня в Україні святкують День працівників реклами. Це професійне свято, присвячене людям, які створюють рекламні кампанії, просувають бренди та продукти, працюють у маркетингу, дизайні, PR та медіа. Це свято підкреслює, що реклама — не просто бізнес, а мистецтво і комунікація, здатні надихати, мотивувати та змінювати суспільні настрої.

Також 23 жовтня День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії. Це міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про раптову та несподівану смерть у людей з епілепсією. SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) — це раптова смерть людини з епілепсією, яка не викликана травмою, утопленням чи іншими очевидними причинами.

А ще 23 жовтня День поширення інформації про синдром Кабукі. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про рідкісне генетичне захворювання — синдром Кабукі, яке характеризується низкою фізичних та когнітивних особливостей. Синдром Кабукі — це рідкісне генетичне захворювання, яке зазвичай не пов’язане з сімейною історією.

23 жовтня святкують День організаторів заходів. Це професійне свято людей, які займаються плануванням, підготовкою та проведенням різноманітних подій — від конференцій і виставок до концертів, корпоративів та урочистих церемоній. Організатори заходів — це «невидимі режисери» подій, які роблять будь-яку зустріч, презентацію або святкування ефективною, комфортною та незабутньою.

Також 23 жовтня Міжнародний день снігового барса. Це екологічне свято покликане підвищити обізнаність про охорону снігових барсів — рідкісних великих кішок, що мешкають у високогірних районах Центральної Азії. Снігові барси перебувають під загрозою через полювання, знищення природного середовища та браконьєрство.

А ще 23 жовтня День Моля. Це неофіційне свято, яке відзначають хіміки, студенти-хіміки та любителі хімії щорічно 23 жовтня з 6:02 ранку до 6:02 вечора (у форматі 6:02 10/23).