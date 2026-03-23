24 березня 2026 року — вівторок. 1489-й день війни в Україні.

Завтра, 24 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Захарія. Чернець Києво-Печерська лаври, який жив у XII–XIII століттях і відомий своїм праведним життям та даром прозорливості. Він прославився як подвижник, що провадив суворе аскетичне життя, перебуваючи в пості, молитві й духовній боротьбі. За переданням, Захарія мав дар викривати неправду: одного разу він викрив злочин, який намагалися приховати, і тим самим утвердив справедливість.

24 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Дата обрана невипадково: саме 24 березня 1882 року німецький науковець Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу — бактерії Mycobacterium tuberculosis. Це стало проривом у медицині та дало змогу розробити методи діагностики й лікування. Туберкульоз — це інфекційне захворювання, яке найчастіше уражає легені, але може впливати й на інші органи. Воно передається повітряно-крапельним шляхом, тому особливо важливими є рання діагностика, вакцинація та своєчасне лікування.

Також 24 березня Міжнародний день боротьби з депресією. Його мета — привернути увагу до проблеми депресії, підвищити обізнаність про психічне здоров’я та зменшити стигму навколо цього стану. Депресія — це не просто поганий настрій, а серйозний психічний розлад (Депресія), який впливає на емоції, мислення та поведінку людини.

А ще 24 березня День майстра манікюру. Майстри манікюру — це не лише про естетику, а й про гігієну, здоров’я нігтів і шкіри. Вони володіють різними техніками догляду, дизайну та відновлення нігтів, працюють із сучасними матеріалами й трендами.

24 березня святкують Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв. Його проголосила Організація Об’єднаних Націй, щоб вшанувати пам’ять жертв серйозних порушень прав людини та підкреслити право людей знати правду про такі злочини. Дата пов’язана з убивством Оскар Арнульфо Ромеро 1980 року — архієпископа, який відкрито виступав проти насильства, несправедливості та порушень прав людини.

Також 24 березня Міжнародний день досягнень. Це неофіційне свято, присвячене людям, які наполегливо працюють над собою, ставлять цілі та досягають результатів у різних сферах життя. Цього дня часто говорять про історії відомих особистостей, як-от Ілон Маск чи Опра Вінфрі, які стали символами наполегливості та самореалізації.

А ще 24 березня День фтизіатра. Він присвячений лікарям, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні туберкульозу — інфекційного захворювання, що найчастіше вражає легені. Свято підкреслює важливість цієї професії, адже своєчасна робота фтизіатра рятує життя та запобігає поширенню хвороби.