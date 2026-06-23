Яке свято 24 червня 2026 року / © ТСН

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24 червня 2026 року — середа. 1581-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

24 червня віряни святкують Різдво святого Івана Хрестителя / © unsplash.com

Завтра, 24 червня, віряни святкують Різдво святого Івана Хрестителя. За Євангелієм, Іван народився у сім’ї праведних Захарії та Єлисавети, які довгий час не мали дітей. Архангел Гавриїл сповістив Захарії про майбутнє народження сина, якому судилося підготувати людей до приходу Месії. Через сумнів Захарія тимчасово втратив дар мови й заговорив лише після народження дитини, коли підтвердив, що її ім’я — Іван. Свято символізує радість, надію та виконання Божої обітниці. Це одне з небагатьох церковних свят, коли вшановують саме народження святого, адже Іван Хреститель посідає особливе місце в християнській традиції як останній пророк Старого Завіту і Предтеча Спасителя.

24 червня в Україні святкують Івана Купала / © pexels.com

24 червня в Україні святкують Івана Купала. Це одне з найдавніших народних свят літнього циклу, коріння якого сягає дохристиянських часів. Воно пов’язане з культом сонця, води, вогню та розквіту природи, а після запровадження християнства було приурочене до дня Різдва святого Івана Хрестителя. Традиційно цього дня люди плели вінки з польових квітів і трав, запалювали великі багаття та стрибали через них, вірячи, що вогонь очищає і приносить здоров’я та щастя.

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Дівчата пускали вінки на воду, намагаючись дізнатися свою долю, а молодь водила хороводи й співала обрядових пісень. Найвідомішою легендою свята є пошук квітки папороті, яка нібито розцвітає лише раз на рік і дарує тому, хто її знайде, багатство, мудрість і здатність розуміти мову природи. Насправді папороті не цвітуть, тому цей образ є символом пошуку щастя та здійснення найзаповітніших мрій.

24 червня Міжнародний день феї / © pexels.com

Також 24 червня Міжнародний день феї. Головна ідея цього дня — нагадати про силу уяви, магію добрих історій і віру в дива. У багатьох країнах шанувальники фентезі влаштовують тематичні вечірки, читають казки, створюють костюми фей, прикрашають сади квітами та ліхтариками, а також займаються творчістю разом із дітьми. Образ феї зустрічається у кельтському, англійському, французькому та слов’янському фольклорі. У різних легендах ці істоти можуть бути як доброзичливими помічницями, так і пустотливими хранительками природи, які живуть у лісах, біля струмків або серед квітів.

24 червня Міжнародний день гримера / © pexels.com

А ще 24 червня Міжнародний день гримера. Професія гримера поєднує творчість, художній талант і знання анатомії обличчя, колористики та спеціальних матеріалів. Саме ці фахівці допомагають акторам перевтілюватися в історичних персонажів, фантастичних істот або людей різного віку, створюючи образи, які роблять вистави й фільми більш переконливими.

24 червня святкують Всесвітній день історії / © pexels.com

24 червня святкують Всесвітній день історії. Історія допомагає зрозуміти, як розвивалися цивілізації, виникали держави, змінювалися традиції та формувалися сучасні цінності. Вона зберігає пам’ять про визначні події, видатних особистостей і досвід попередніх поколінь, який може бути корисним і сьогодні. У цей день музеї, бібліотеки, архіви, освітні заклади та громадські організації проводять лекції, тематичні виставки, екскурсії, історичні квести й дискусії. Багато людей присвячують час читанню історичної літератури, дослідженню родоводу або знайомству з пам’ятками свого краю.

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