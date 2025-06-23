Яке свято 24 червня 2025 року / © ТСН

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24 червня 2025 року — вівторок. 1217-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 24 червня, віряни святкують Різдво святого Івана Хрестителя. Іван Хреститель, також званий як Предтеча, народився за півроку до Ісуса Христа. Його батьки: Захарій (священник) і Єлизавета. Вони були праведниками, але довгий час не могли зачати дитину.

Якось перед Захарієм явився архангел Гавриїл і сповістив, що у подружжя народиться син, який приготує людей до приходу Месії. Захарія засумнівався, за що отримав від Господа німоту до народження дитини.

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На восьмий день після обрізання Захарій назвав свого сина Іваном. І тоді священник знову заговорив.

Іван Хреститель вважається одним з найбільших пророків. Саме він хрестив Ісуса Христа в річці Йордані.

Що не можна робити 24 червня

Не можна фізично працювати — це важливе церковне свято.

Не слід купатися у відкритих водоймах — в народі вірили, що русалка може затягнути на дно.

Після сходу сонця забороняється збирати цілющі трави — вони стають отруйними.

Народні прикмети і традиції на 24 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і ясна погода — буде сухе літо і великий урожай зернових;

вранці туман — чекайте на велику кількість грибів в лісі;

дощить на Івана — до вологого літа;

вранці багато роси на траві — до великого урожаю огірків;

24 червня вогко і похмуро — до затяжної зими.

24 червня вранці багато роси на траві — до великого урожаю огірків / © unsplash.com

В народі 24 червня носило назву Івана Купала. Це одне з найбільших народних свят українців. В народі говорили: “погода на Івана — на весь липень вказує”. Дівчата плели вінки і пускали їх по воді, ворожачи на майбутній шлюб.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 червня

Які завтра іменини: Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія, Фаїна.

Талісманом людини, народженої 24 червня, є соколине око. Цей камінь вирізняється унікальним візуальним ефектом, що створює враження живого, пильного ока сокола. Від давніх часів його вважали джерелом магічної сили й могутнім оберегом від зла.

Цього дня народилися:

1860 рік — Феофіл Яновський, український терапевт і філантроп;

1897 рік — Іван Лютий-Лютенко (Ґонта), український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру;

1988 рік — Павло Чайка, військовослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена “За мужність”.

Пам’ятні дати 24 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 червня:

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1099 рік — започатковують Орден святого Іоанна Єрусалимського;

1128 рік — війська португальського графа Афонсу здобувають рішучу перемогу над внутрішніми противниками у битві при Сан-Мамеде;

1497 рік — здійснюють перше достовірно зафіксоване європейське прибуття на північноамериканський континент: мореплавець Джон Кабот (Джованні Кабото) висаджується на території сучасного Ньюфаундленду й проголошує її володінням англійської корони;

1509 рік — відбувається коронація англійського монарха Генріха VIII;

1717 рік — представники кількох британських масонських лож об’єднуються в таверні “Гусак і рожен”, заснувавши Велику ложу Англії;

1793 рік — Французький національний Конвент ухвалює першу республіканську конституцію, яка проголосила народ джерелом суверенної влади в державі;

1812 рік — французька армія під проводом Наполеона Бонапарта — найбільше військо Європи свого часу, чисельністю до 600 тисяч вояків — перетинає ріку Німан і вторгається на територію Російської імперії;

1894 рік — на міжнародному конгресі в Парижі, скликаному з ініціативи барона П’єра де Кубертена, створюють Міжнародний олімпійський комітет і ухвалюють рішення про регулярне проведення Олімпійських ігор кожні чотири роки;

1901 рік — в паризькій галереї на вулиці Лафітт відкривається перша персональна виставка Пабло Пікассо;

1917 рік — на велелюдному зібранні на Софійській площі в Києві Володимир Винниченко урочисто оголошує текст І Універсалу Української Центральної Ради;

1941 рік — радянська влада здійснює масові розстріли в’язнів у трьох львівських тюрмах, знищивши 2072 осіб під приводом “розвантаження” установ від політичних і кримінальних в’язнів;

1941 рік — на західноукраїнських землях розпочинаються повстанські виступи, організовані ОУН (б), що охопили міста Львів, Луцьк, Перемишль, а також численні райони Львівської та Дрогобицької областей;

1947 рік — вперше в історії з’являється офіційне повідомлення про спостереження невпізнаного літального об’єкта (НЛО), що стає початком сучасної уфологічної доби;

1948 рік — за особистим наказом Йосипа Сталіна розпочинається блокада Західного Берліна, внаслідок якої понад 2,5 мільйона мешканців опиняється в ізоляції;

1973 рік — від влади йде президент Ірландії Імон де Валера — одна з найвизначніших постатей ірландської історії ХХ століття.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 червня в Україні святкують Івана Купала / © unsplash.com

24 червня в Україні святкують Івана Купала. Одне з найяскравіших і найколоритніших свят в українській народній традиції. Святкують в ніч проти 24 червня. Назва, ймовірно, походить від Івана Хрестителя, якого цього ж дня вшановує Церква. Проте більшість традицій цього дня мають язичницькі коріння. Центральним елементом свята є вогонь. Люди стрибають через вогнища, щоб очиститися, отримати здоров’я. За народними легендами юнаки відправлялися на пошуки містичної квітки папороті, яка цвіте лише раз на рік. Вона дарує тому, хто її знайде, силу чути голоса звірів і неймовірне багатство.

Також 24 червня Міжнародний день гримера. Це професійне свято митців, які створюють образи, здатні змінювати сприйняття персонажів в кіно, театрі, телебаченні тощо. Гример є справжнім художником, який працює з людським обличчям і тілом. Вважається, що дату приурочили до вшанування внеску гримерів у мистецтво кіно та театру.

А ще 24 червня Всесвітній день історії. Досить популярне, хоча й неофіційне (непідтверджене ООН) свято. Його головна мета полягає у приверненні уваги до важливості історичної науки, а також захопленні вивчення минулого та усвідомлення його впливу на сучасність.

24 червня святкують Міжнародний день феї. Чарівне, легке й по-справжньому казкове свято, яке присвячене світу фей, духів природи, ельфів та інших магічних істот з міфології. Хоча свято не є офіційним, воно досить поширене серед різних країн світу.

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