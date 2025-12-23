Яке свято 24 грудня 2025 року / © ТСН

24 грудня 2025 року — середа. 1399-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

24 грудня віряни святкують День пам’яті святої преподобномучениці Євгенії / © pexels.com

Завтра, 24 грудня, віряни святкують День пам’яті святої преподобномучениці Євгенії. Народжена в знатній язичницькій родині, вона, прочитавши послання апостола Павла, увірувала в Христа. Переодягнувшись у чоловічий одяг, Євгенія вступила до монастиря під іменем Євгеній і згодом стала настоятелем обителі. Після неправдивого обвинувачення відкрила свою таємницю та сповідала віру перед батьком, який разом із родиною прийняв хрещення. Під час гонінь свята зазнала катувань і була усічена мечем близько 262 року.

24 грудня в Україні святкують День працівників архівних установ України / © Getty Images

24 грудня в Україні святкують День працівників архівних установ України. Свято встановлено Указом Президента України 2008 року з метою вшанування праці архівістів — людей, які опрацьовують, систематизують і оберігають унікальні документи: державні акти, хроніки, листування, фотоматеріали, рукописи та інші джерела історичної пам’яті. Архівні установи відіграють ключову роль у збереженні національної спадщини, забезпеченні прав громадян, розвитку науки, журналістики та культури. Саме завдяки архівістам дослідники мають доступ до достовірних джерел, а суспільство — до правдивої історії.

24 грудня Святвечір / © pexels.com

Також 24 грудня Святвечір. Це день строгого посту, тиші та духовного зосередження. За традицією, родина сідає до вечері з появою першої зірки, що символізує Вифлеємську зорю. Святкова трапеза складається з 12 пісних страв, серед яких головною є кутя — символ життя, достатку й єдності роду. Обов’язковими також є узвар, вареники, пісний борщ, гриби, риба.

24 грудня День ґоґоль-моґолю / © pexels.com

А ще 24 грудня День ґоґоль-моґолю. Ґоґоль-моґоль має давню історію й поширений у багатьох країнах Європи. В Україні його знають як поживний домашній смаколик, який традиційно вважали корисним для горла та відновлення сил. Класичний рецепт — розтерті жовтки з цукром, а варіації можуть містити молоко, мед, какао, масло, ваніль або спеції.