Яке свято 24 квітня 2026 року

Реклама

24 квітня 2026 року — п’ятниця. 1520-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 24 квітня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Сави Стратилата. Він був близький до імператора, але водночас таємно сповідував християнство. Відомий своєю милосердністю: допомагав бідним, відвідував ув’язнених і підтримував переслідуваних християн. Коли його віру викрили, Сава відкрито визнав себе християнином. За це його піддали жорстоким тортурам, але він залишився непохитним у вірі. Зрештою його стратили (за переданням — втопили в річці).

24 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день жіночого здоров’я. Цей день започаткували 1987 року міжнародні організації, зокрема Women’s Global Network for Reproductive Rights, щоб підкреслити важливість доступу жінок до якісної медицини, освіти та права самостійно ухвалювати рішення щодо свого тіла.

Реклама

Також 24 квітня День водопровідника. Це неформальне професійне свято людей, які забезпечують водопостачання та водовідведення: слюсарів, сантехніків, інженерів і працівників комунальних служб.

А ще 24 квітня Міжнародний день солідарності молоді. Головна ідея цього дня — об’єднання молодих людей у боротьбі за мир, справедливість, права людини та краще майбутнє. Свято виникло в контексті післявоєнного світу, коли молодь активно виступала проти воєн і за соціальні зміни.

24 квітня святкують Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Його започаткували з ініціативи Національного товариства проти вівісекції (NAVS) у Великій Британії. Мета цього дня — привернути увагу до етичних проблем використання тварин у наукових дослідженнях і закликати до гуманніших методів.

Також 24 квітня Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру. Його проголосила Організація Об’єднаних Націй 2018 року. Мета цього дня — підкреслити важливість співпраці між державами та ролі дипломатії у збереженні миру, запобіганні конфліктам і вирішенні глобальних проблем. Багатосторонність означає, що країни працюють разом — через міжнародні організації, угоди та діалог — замість односторонніх дій.