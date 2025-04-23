Яке свято 24 квітня 2025 року / © ТСН

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24 квітня 2025 року — четвер. 1156-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 24 квітня, віряни святкують день пам’яті мученика Сави Стратилата. Сава був римським воєначальником — стратилатом, тобто командиром війська. За походженням — скіф, відзначався не лише військовою доблестю, а й глибокою вірою в Христа. Його праведне життя та допомога знедоленим викликали повагу серед солдатів, багато з яких також прийняли християнство під його впливом.

Сава відкрито визнав себе християнином перед імператором Авреліаном. Цей крок, у контексті переслідувань християн, означав смертний вирок. Його намагалися змусити відмовитися від віри, піддаючи жорстоким катуванням, але Сава залишився непохитним. Разом з ним постраждали також 70 його товаришів по службі, які також не зреклися Христа.

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Усі вони були страчені за віру, і від того часу Церква вшановує їх як мучеників. За переказами, їх тіла залишили без поховання, але Господь прославив Своїх угодників, явивши чудеса.

Що не можна робити 24 квітня

Не слід брати і давати гроші в борг — будь-яка фінансова угода цього дня “висушить добробут”.

Не можна сваритися, лихословити — все сказане в цей день, за повір’ями, “має велику силу”, як добре, так і зле.

Забороняється проявляти жорстокість — слід особливо уникати будь-якого насильства — навіть у словах і думках.

Народні прикмети і традиції на 24 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо день сонячний — літо буде сухим;

якщо на Саву дощ або мряка — на врожайне літо;

почути грім — до родючого року;

вже прилетіли стрижі — чекай на потепління;

багато роси зранку — літо буде щедрим на плоди;

якщо вітер 24 квітня сильний — до негожого травня.

24 квітня день сонячний — літо буде сухим / © unsplash.com

В народі 24 квітня носило назву Євсеїв День. Це пов’язано з тим, що цього дня вшановується пам’ять святителя Євсевія, єпископа Самосатського, поряд із мучеником Савою Стратилатом. Люди вірили, що в цей день можна “вигнати з серця тугу”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 квітня

Які завтра іменини: Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 24 квітня, є гранат. Він відомий людству від глибокої давнини — ще в епоху славетної Скіфії його вставляли в бойові обладунки як оберіг. Наші пращури вірили, що цей камінь має чарівну силу: юним дівчатам його радили носити як магніт для кохання й сімейного щастя.

Цього дня народилися:

1952 рік — Віталій Мацько, український письменник, доктор філологічних наук, професор;

1955 рік — Олександр Балабко, український журналіст, письменник;

1955 рік — Юрій Макаров, український журналіст, телеведучий.

Пам’ятні дати 24 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 квітня:

1479 рік до н.е. — на трон Єгипту зійшов Тутмос III, однак реальна влада поступово зосереджувалася в руках його мачухи та регентки — цариці Хатшепсут;

1184 рік до н.е. — за хронологією Ератосфена й Аполлодора Афінського, цього дня греки здобули Трою, проникнувши до міста за допомогою легендарного дерев’яного коня;

1333 рік — у Вавельському кафедральному соборі в Кракові урочисто короновано Казимира III Великого та його дружину Альдону;

1521 рік — в Іспанії страчено Хуана де Паділью — лідера повстання іспанських аристократів проти імператора Карла V;

1547 рік — у битві під Мюльбергом війська імператора Карла V завдали нищівної поразки протестантському Шмалькальденському союзу. Курфюрста Саксонії Йоганна Фрідріха I взято в полон;

1558 рік — королева Шотландії Марія I поєднала свою долю з французьким дофіном Франсуа. Весільна церемонія відбулася в соборі Паризької Богоматері;

1646 рік — укладено Ужгородську церковну унію, що стала важливою подією в історії релігійних стосунків на Закарпатті;

1648 рік — чотири полки реєстрових козаків приєдналися до повстанського війська Богдана Хмельницького, зміцнивши позиції повстанців;

1771 рік — Узбережжя японського острова Ішіґакі зазнало катастрофічного цунамі, хвилі якого сягали 85 метрів заввишки;

1800 рік — президент США Джон Адамс заснував Бібліотеку Конгресу, виділивши на закупівлю книжок 5000 доларів;

1833 рік — у Сполучених Штатах запатентовано процес виробництва газованої води;

1846 рік — розпочалася війна між США та Мексикою;

1884 рік — територію Намібії проголошено колонією Німецької імперії;

1884 рік — гринвіч визначено як міжнародну точку відліку нульового меридіану;

1895 рік — Джошуа Слокам розпочав перше в історії одиночне навколосвітнє плавання;

1898 рік — Іспанія оголосила війну Сполученим Штатам, відхиливши американський ультиматум про виведення військ із Куби;

1900 рік — вийшла друком одна з найвпливовіших праць Зигмунда Фрейда — “Тлумачення снів”;

1909 рік — уперше оператор зняв відео з борту літака. Польот здійснив Вілбур Райт поблизу Рима;

1915 рік — османська адміністрація розпочала масові арешти та депортацію вірменської інтелігенції з Константинополя. Цей день пізніше стане символом пам’яті жертв вірменського геноциду;

1916 рік — ірландці підняли повстання проти британської влади, відоме як «Великоднє повстання»;

1919 рік — у Торонто створена галерея мистецтв;

1949 рік — в Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Тараса Шевченка;

1949 рік — у Великій Британії скасовані обмеження на продаж цукерок, введені під час війни;

1955 рік — завершення Бандунгської конференції, на якій 29 країн засудили колоніалізм і расизм;

1970 рік — Гамбія проголосила себе республікою після здобуття незалежності від Великої Британії;

1981 рік — представлено перший персональний комп’ютер IBM;

1984 рік — компанія «Apple» анонсувала свій портативний комп’ютер Apple II;

1985 рік — Верховний Суд Канади дозволив працювати магазинам у неділю;

1990 рік — на орбіту Землі доставлено телескоп Габбла;

1997 рік — США стали 75-ю країною, що ратифікувала міжнародний договір про заборону хімічної зброї;

1997 рік — Японія дозволила пересадку серця після схвалення парламентом;

2000 рік — стався технологічний збій на японському ядерному реакторі;

2004 рік — США скасували економічні санкції проти Лівії;

2004 рік — Віталій Кличко став чемпіоном світу з боксу за версією WBC;

2005 рік — відбулася інавгурація папи Бенедикта XVI;

2006 рік — в Єгипті скоєно терористичні акти на курорті Дахаб.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 квітня Всесвітній день захисту лабораторних тварин / © unsplash.com

24 квітня в Україні і світі святкують День психології в ООН. Щорічна подія, організована Психологічною коаліцією при ООН, яка об’єднує фахівців з психології з різних країн. Цей захід проходить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку і має на меті підкреслити роль психології у вирішенні важливих глобальних проблем, таких як зміна клімату, психічне здоров’я, соціальна рівність та згуртованість.

Також 24 квітня Всесвітній тиждень імунізації. Це глобальна ініціатива, започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), яка щорічно проводиться від 24 до 30 квітня. Метою цього заходу є підвищення обізнаності про важливість вакцинації в боротьбі з інфекційними захворюваннями та для збереження здоров’я людини.

А ще 24 квітня Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру. Цей день наголошує на необхідності багатостороннього підходу у вирішенні міжнародних конфліктів, боротьбі з глобальними викликами, такими як зміна клімату, пандемії, та нерівність, і втілення принципів сталого розвитку. Він акцентує увагу на значенні принципів ООН, що базуються на повазі до прав людини, верховенства права та міжнародної співпраці.

У сучасному світі, де глобальні проблеми потребують об’єднання зусиль усіх країн, багатостороння дипломатія стає важливим інструментом для забезпечення миру та стабільності. Цей день є нагадуванням, що лише через діалог, порозуміння і співпрацю можна досягти безпеки та процвітання для всіх народів.

24 квітня святкують День водопровідника. Він є важливим професійним святом, що відзначається в Україні. Це день, коли ми вшановуємо працівників водопровідних підприємств, які забезпечують нас водою та підтримують інфраструктуру водопостачання.

Цей день наголошує на важливості роботи людей, які щодня працюють із водопровідними мережами, здійснюють їх обслуговування, ремонт та підтримку безперебійної подачі води. Їхня праця часто залишається непоміченою, але без неї неможливо уявити нормальне функціонування міст і сіл. Водопровідники не тільки виконують технічні завдання, а й ризикують своїм здоров’ям, оскільки їхня робота пов’язана з фізичними навантаженнями та потенційно небезпечними умовами праці.

Також 24 квітня Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Цей день приурочений до дня народження лорда Х’ю Даудінга — британського активіста, який виступав проти використання тварин у наукових дослідженнях.

Основною метою свята є привернення уваги до проблеми експлуатації тварин у лабораторіях і необхідності пошуку альтернативних методів досліджень. Щороку мільйони тварин, таких як миші, щури, кролики, морські свинки, використовуються для тестування фармацевтичних препаратів, косметики, хімічних сполук та інших продуктів. Це викликає серйозні етичні питання, адже багато з цих тварин зазнають болю та страждань.

А ще 24 квітня Міжнародний день солідарності молоді. Основною метою цього дня є підвищення обізнаності щодо важливості участі молоді в соціальних, політичних і економічних процесах. Він закликає до активної громадянської позиції, підтримки ініціатив, спрямованих на сталий розвиток, мир і прогрес у суспільстві.

24 квітня святкують Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність серед молоді щодо кар’єрних можливостей у галузі ІКТ, мотивувати дівчат до вибору технологічних спеціальностей та підтримувати гендерну рівність у цифровому середовищі, де жінки досі є менш представленими.