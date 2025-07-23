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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 24 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 липня, День двоюрідних братів і сестер. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Бориса і Гліба. До Нового року залишилося 160 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 24 липня 2025 року

Яке свято 24 липня 2025 року / © ТСН

24 липня 2025 року — четвер. 1247-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 24 липня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба. Вони були синами рівноапостольного князя Володимира Великого, який хрестив Русь. Коли 1015 року помер Володимир, між ними почалася боротьба за владу. У них був старший брат Святополк за прізвиськом “Окаянний”. Він прагнув стати одноосібним правителем Києва, а Борис і Гліб не захотіли проливати кров брата. Тому не чинили опору. Проте Святополк вирішив інакше. Борис був убитий біля річки Альти (нині в Чернігівській області) 24 липня 1015 року, поки молився в своєму шатрі після богослужіння. А Гліба підступно вбили трішки пізніше (5 вересня) поблизу Смоленська. Їх канонізували за правління князя Ярослава Мудрого в XI столітті.

Що не можна робити 24 липня

  • Не слід працювати в полі чи на городі — день для цього несприятливий.

  • Не можна влаштовувати сварок — Борис і Гліб є символом братської любові.

  • Забороняється виганяти худобу на пасовисько — вважається, що після обіду “пасуться лихі вітри”, які можуть заразити тварин хворобою.

Народні прикмети і традиції на 24 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дощить на Бориса і Гліба — до мокрої осені;

  • сонячний і ясний день — осінь буде сухою і щедрою;

  • вранці сильна роса — чекайте на добру погоду й великий урожай;

  • хмари пливуть проти вітру — до негоди;

  • почути гуркіт грому — спека буде тривалою;

  • дощ із сильним вітром — восени будуть буревії;

  • жаби голосно квакають — до дощу;

  • мурашки метушаться біля входу до мурашника — чекайте на зміну погоди.

24 липня хмари пливуть проти вітру — до негоди / © unsplash.com

24 липня хмари пливуть проти вітру — до негоди / © unsplash.com

В народі 24 липня носило назву Борисівські роси. Ранкова рясна роса вважалась благословенням від святих, особливо для майбутнього врожаю огірків, капусти й пшениці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина.

Талісманом людини, народженої 24 липня, є смарагд. Дорогоцінний камінь, відомий своїм зеленим відтінком. Йому приписують здатність покращувати пам’ять, віру в себе, інтуїцію. А ще смарагд дарує спокій в родині.

Цього дня народилися:

  • 1967 рік — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі;

  • 1971 рік — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматургиня;

  • 1976 рік — Ярослава Бабич, українська поетеса.

Пам’ятні дати 24 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 липня:

  • 1015 рік — унаслідок боротьби за владу в Києві жорстоко вбивають князя Бориса — одного з перших канонізованих святих Київської Русі;

  • 1198 рік — у битві біля Ризької гори німецькі хрестоносці завдають нищівної поразки лівам-язичникам;

  • 1534 рік — морська експедиція під проводом французького дослідника Жака Картьє досягає гирла річки Святого Лаврентія, заклавши підвалини для майбутньої колонізації Канади;

  • 1623 рік — Українська козацька флотилія під проводом гетьмана Михайла Дорошенка здійснює похід до Керченської протоки;

  • 1791 рік — у Франції радикальні якобінці позбавляють частину своїх однопартійців громадянських прав;

  • 1911 рік — американський археолог Гайрам Бінґем віднаходить загублене місто інків — Мачу-Пікчу;

  • 1918 рік — гетьман Павло Скоропадський підписує низку важливих законів, зокрема про запровадження загального військового обов’язку та про кримінальну відповідальність за спекуляцію й порушення цінового контролю;

  • 1923 рік — у Лозанні завершується міжнародна конференція підписанням мирного договору, який остаточно визначає кордони нової Турецької Республіки в Європі та Малій Азії;

  • 1945 рік — під час Потсдамської конференції президент США Гаррі Трумен інформує Йосипа Сталіна про створення Сполученими Штатами новітньої зброї — атомної бомби;

  • 1950 рік — з мису Канаверал здійснюють перший ракетний запуск: стартує модифікована німецька ракета “Фау-2”;

  • 1981 рік — в Італії офіційно забороняють діяльність усіх масонських лож і таємних організацій, що діяли поза межами державного контролю;

  • 1990 рік — уперше біля будівлі Київради поруч із радянським прапором піднімають синьо-жовтий національний стяг — символ незалежницьких прагнень України;

  • 1991 рік — у Батурині відкривають пам’ятну таблицю на честь гетьмана Івана Мазепи;

  • 2014 рік — під час війни на сході України українські сили звільняють місто Лисичанськ від проросійських бойовиків, здобувши стратегічну перемогу в Луганській області.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 липня в Україні і світі святкують День двоюрідних братів і сестер / © unsplash.com

24 липня в Україні і світі святкують День двоюрідних братів і сестер / © unsplash.com

24 липня в Україні і світі святкують День двоюрідних братів і сестер. Неофіційне, але дуже тепле родинне свято. Воно було створене, щоб нагадати про особливий зв’язок між двоюрідними братами і сестрами. Хоча ці люди й не є рідними, але часто стають дуже близькими, справжніми друзями.

Також 24 липня Всесвітній день БДСМ. Неофіційне свято, яке покликане привернути увагу до культури БДСМ і до важливості згоди, безпеки, усвідомлених практик в нестандартних формах інтимних і міжособистісних стосунках. БДСМ — це зовсім не про біль чи покору, а про довіру, межі, контроль, глибоку інтимність.

А ще 24 липня Міжнародний день турботи про себе. Глобальна ініціатива, яка покликана, щоб нагадати про важливість піклування про ментальне, фізичне, соціальне і емоційне здоров’я. Часто люди відкладають турботу про себе в стрімкому ритмі життя, а цей день є нагадуванням, що здоров’я кожної людини починається з її ставлення до себе.

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