Яке свято 24 листопада 2025 року / © ТСН

24 листопада 2025 року — понеділок. 1369-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 24 листопада, віряни святкують день пам’яті святої великомучениці Катерини. Катерина жила на початку IV століття в Олександрії — одному з найбільших центрів античної науки. За переданням, вона походила з вельможної родини й отримала блискучу освіту: вивчала філософію, риторику, медицину, астрономію. Її вирізняли неабиякий розум і внутрішня сила.

Коли імператор Максиміан наказав усім підданим приносити жертви язичницьким богам, Катерина відкрито виступила проти цього. Вражений її сміливістю, правитель запросив найвченіших філософів імперії, аби вони переконали дівчину зректися християнства. Проте Катерина не лише не піддалася, а й переконала багатьох із них у правдивості віри — за що вони також прийняли мученицьку смерть.

Імператор, розгніваний її стійкістю, засудив Катерину до тортур. Найвідоміше знаряддя — так зване Катерининське колесо, проте, за переданням, воно чудесним чином зламалося. Зрештою святу стратили мечем.

Що не можна робити 24 листопада

Не варто займатися важкими домашніми справами — бо це “виснажує силу перед зимою”.

Не можна брати до рук гострі предмети — це може “відкрити” невдачі на всю зиму.

Не слід шити одяг — хто 24 листопада започаткує новий виріб, той завершить його лише навесні, “бо зима зав’яже нитки”.

Народні прикмети і традиції на 24 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла погода — чекайте на затяжну відлигу на початку зими;

сильний вітер з поривами — до буревійного грудня;

вранці сильний мороз — зима прийде рано і буде стійкою;

на деревах чи траві іній — найближчими днями буде снігопад;

сіре небо і тяжкі низькі хмари — до різкого похолодання.

24 листопада на деревах чи траві іній — найближчими днями буде снігопад / © unsplash.com

В народі 24 листопада носило назву Катерини (Дівочі вечорниці). У деяких селах саме цього дня влаштовували перші зимові вечорниці. Вважали, що після цього дня природа входить у зимовий період, а молодь починає збиратися на вечірні посиденьки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 листопада

Які завтра іменини: Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.

Талісманом людини, народженої 24 листопада є берил. Його вважали одним із найпотужніших амулетів, здатним очищати простір довкола людини й оберігати від чужого погляду та злого наміру.

Цього дня народилися:

1957 рік — Іван Шарій, український футболіст, найстарший гравець та бомбардир в історії чемпіонатів України з футболу;

1989 рік — Анна Рижикова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади 2012;

1996 рік — Данило Подибайло, український поет і музикант, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 24 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 листопада:

1638 рік — У Маслівому Ставі відбулася козацька рада, яка остаточно затвердила “Ординацію Війська Запорозького Реєстрового” — документ, що врегульовував устрій і дисципліну реєстрового козацтва та визначав його правовий статус у Речі Посполитій;

1642 рік — Мандрівник і мореплавець Абель Тасман, досліджуючи південні моря, відкрив новий острів біля узбережжя Австралії, який згодом отримав його ім’я;

1859 рік — Чарльз Дарвін оприлюднив працю “Походження видів” — фундаментальний твір, що заклав наукове підґрунтя еволюційної теорії та став однією з найвпливовіших праць в історії природознавства;

1863 рік — У межах Громадянської війни в США розпочалася битва при Чаттанузі, яка тривала до 25 листопада і визначила подальший стратегічний розвиток конфлікту;

1910 рік — У Севастополі відкрила свої двері офіцерська школа авіації;

1918 рік — До Севастополя увійшла ескадра Антанти, встановивши контроль над містом у післявоєнній геополітичній боротьбі;

1969 рік — І США, і СРСР офіційно ратифікували Договір про непоширення ядерної зброї: у Вашингтоні документ підписав президент Річард Ніксон, а в Москві рішення ухвалила Президія Верховної Ради СРСР;

1994 рік — В Україні розпочала роботу місія ОБСЄ;

2004 рік — Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати президентських виборів, визнавши переможцем Віктора Януковича;

2015 рік — Вибухнула гостра дипломатична криза між Росією та НАТО: турецькі ВПС збили російський фронтовий винищувач Су-24, який перетнув сирійсько-турецький кордон.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 листопада Всесвітній день еволюції / © unsplash.com

24 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день сіамських близнюків. Щорічне міжнародне свято, яке було створене, щоб привернути увагу до життя людей, які народилися з такою рідкісною особливістю, та підкреслити важливість їх соціальної інтеграції, медичної підтримки й моральної підтримки з боку суспільства. Свято покликане формувати позитивне ставлення до людей із рідкісними медичними особливостями, сприяти їх соціальній адаптації, освіті та можливості реалізувати свої таланти.

Також 24 листопада Всесвітній день еволюції. Його присвячено річниці першої публікації Чарльза Дарвіна його культової праці “Походження видів”. Саме ця книга поклала початок сучасному науковому розумінню еволюції та природного добору. Ідея святкувати День еволюції виникла в 1990-х роках серед науковців і популяризаторів науки. Офіційно це свято почало відзначатися приблизно з 2001 року — тоді з’явилася некомерційна організація “Програма Дня Дарвіна” (Darwin Day Program), яка й підтримала цю ініціативу.

А ще 24 листопада Всесвітній день моржа. Ініціатива створення свята виникла 2008 року за підтримки Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) і Ради з морських ссавців. Його головна мета — підвищення обізнаності про проблеми моржів, особливо тих, хто під час міграції стає вразливим. Саме наприкінці листопада моржі покидають арктичне узбережжя Чукотського моря й вирушають на зимівлю в Берингову протоку. У цей період їхня чисельність може зменшуватись, адже вони стають особливо вразливими до зовнішніх загроз.