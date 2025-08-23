Яке свято 24 серпня 2025 року / © ТСН

Реклама

24 серпня 2025 року — неділя. 1278-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 24 серпня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Євтихія. Він був одним із сімдесяти апостолів, що їх Господь обрав для проповіді Євангелія. Євтихій був близьким учнем і послідовником апостола Іоана Богослова. Передання каже, що він особисто слухав проповіді святого апостола, супроводжував його в місіях і багато чого перейняв від нього духовно. За своє ревне служіння Христові він був поставлений єпископом у місті Севастії (за іншими даними — у місцевостях поблизу Фракії). Під час переслідувань християн за імператора Доміціана або Траяна його було схоплено, піддано жорстоким тортурам і кинуто у вогонь. Господь дивовижно зберіг йому життя, але зрештою він прийняв мученицьку смерть — його стратили за віру.

Що не можна робити 24 серпня

Не слід працювати в полі чи на городі — казали, що цим ви “витоптаєте” майбутній урожай.

Не радять починати далеку подорож — вона буде виснажливою.

Забороняється позичати гроші — “віддасте” разом з ними свій добробут.

Народні прикмети і традиції на 24 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

ясний і теплий день — осінь буде сухою та довгою;

дощ цього дня — осінь обіцяє бути дощовою;

сильний вітер — зима буде вітряною і з хуртовинами;

ранковий туман — осінь буде м’якою, а зима — сніжною, але не суворою;

птахи починають відлітати на південь, значить, осінь настане рано й буде холодною;

бджоли ліниво літають біля вуликів — на затяжні дощі.

24 серпня бджоли ліниво літають біля вуликів — на затяжні дощі / © unsplash.com

В народі 24 серпня носило назву Євтихій Останній Городник. Бо вважалося, що після цього дня вже не варто сіяти й садити, час завершувати польові роботи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 серпня

Які завтра іменини: Арсеній, Георгій, Петро.

Талісманом людини, народженої 24 серпня є амазоніт. Незвичайний самоцвіт із ніжним відтінком синьо-сірої гами. Його вважали уособленням внутрішньої свободи та витонченої вроди. Іще з давніх часів камінь називали жіночим оберегом, адже йому приписували властивість підтримувати молодість і дарувати свіжість обличчю.

Цього дня народилися:

Реклама

1938 рік — Богдан Базиликут, український оперний співак;

1971 рік — Віктор Коваленко, український фахівець зі зв’язків з громадськістю, медіаексперт, журналіст, редактор, телеведучий, викладач;

1974 рік — Сергій Білоус, солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни, загинув у бою під Георгіївкою, Герой України.

Пам’ятні дати 24 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 серпня:

79 рік — відбувається катастрофічне виверження Везувію: античні міста Помпеї, Геркуланум і Стабії опиняються під товщею вулканічного попелу;

410 рік — війська вестготів на чолі з Аларіхом входять до Рима та піддають його масштабному розграбуванню;

1471 рік — португальські сили здобувають перемогу та оволодівають містом Асіла в Північній Африці;

1572 рік — у ніч святого Варфоломія у Франції стається масова різанина гугенотів;

1720 рік — утворюють Сардинське королівство;

1853 рік — у кулінарії з’являється новинка: світ побачили перші картопляні чипси;

1941 рік — у складі Британської армії формують головний підрозділ сил спеціального призначення — Спеціальну повітряну службу (SAS);

1942 рік — під час Другої світової війни відбувається морська битва біля східних Соломонових островів між авіаносними флотами США та Японії;

1949 рік — набирає чинності договір, що започаткував існування НАТО;

1968 рік — Франція здійснює свої перші випробування ядерної зброї;

1991 рік — Верховна Рада Української РСР ухвалює Акт проголошення незалежності України, започаткувавши День Незалежності;

1995 рік — компанія Microsoft представляє операційну систему Windows 95;

2004 рік — унаслідок терактів зазнають катастрофи пасажирські літаки Ту-154Б-2 та Ту-134А-3;

2006 рік — Міжнародний астрономічний союз ухвалює рішення перекласифікувати Плутон із планети на карликову;

2021 рік — Україна урочисто святкує 30-ту річницю відновлення своєї незалежності.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 серпня в Україні День Незалежності / © Фото з відкритих джерел

24 серпня в Україні День Незалежності. Після століть перебування українських земель під владою інших держав і імперій прагнення до незалежності не згасало. 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. А вже 24 серпня 1991 року, після серпневого путчу в Москві, Верховна Рада проголосила Акт незалежності України. Документ підтвердив вихід України з СРСР і створення самостійної держави. Це рішення було закріплено 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі, де понад 90% громадян висловилися за незалежність.

Також 24 серпня Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді. Це спеціальний міжнародний день, присвячений боротьбі з нетерпимістю, дискримінацією та насильством щодо людей, які належать до певних субкультур, мають інші музичні смаки, стиль одягу чи спосіб життя, що відрізняється від “нормального”. Вважається, що його започаткувала історія Софі Ланкастер — дівчини з готичної субкультури, яка 2007 року була жорстоко побита через її зовнішність і музичні вподобання. Відтоді її мати, Сільвія, створила Sophie Lancaster Foundation, щоб протидіяти подібним випадкам і поширювати ідеї толерантності.

А ще 24 серпня Міжнародний день дивної музики. Його мета — спонукати людей слухати незвичні, експериментальні чи ексцентричні музичні твори, а також відкривати для себе нові жанри й артистів. Засновником цього свята є американський музикант і композитор Патрік Ґрант. Він започаткував Strange Music Day у 1997–1998 роках, закликаючи слухати музику без упереджень, під гаслом “listening without prejudice”.

Реклама

24 серпня святкують Всесвітній день топлес. Припадає на найближчу неділю до 26 серпня. Заснований 2007 року організацією GoTopless, яку створив Раєль (Claude Vorilhon), лідер руху Раеліанців. Ідея народилася після арешту активістки Фенікс Філі (Phoenix Feeley, також відома як Jill Coccaro), яка була затримана за те, що була топлес у Нью-Йорку 2005 року.