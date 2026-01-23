Яке свято 24 січня 2026 року / © ТСН

24 січня 2026 року — субота. 1430-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

24 січня віряни святкують День пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 24 січня, віряни святкують День пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки, християнської подвижниці V століття. Вона походила зі знатної римської родини, але, прагнучи цілковито присвятити себе Богові, таємно залишила дім і відмовилася від запланованого шлюбу. Оселившись на острові Кос, Ксенія вела суворе аскетичне життя, заснувала жіночу обитель, допомагала бідним і прославилася смиренням, молитвою та милосердям. Православна Церква вшановує її як взірець зречення світу заради духовного добробуту.

24 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день освіти / © pexels.com

24 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день освіти. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН, щоб підкреслити ключову роль освіти у досягненні миру, сталого розвитку та добробуту суспільств. Цей день привертає увагу до права кожної людини на якісну, інклюзивну та безперервну освіту, а також до викликів, з якими стикаються освітні системи у світі — нерівного доступу, криз, воєн і цифрових розривів. Щороку Міжнародний день освіти проходить під окремою темою, що акцентує на актуальних освітніх питаннях і майбутньому людства.

24 січня День зовнішньої розвідки України / © КМДА

Також 24 січня День зовнішньої розвідки України. Свято встановлене на державному рівні як визнання внеску співробітників Служби зовнішньої розвідки України у захист національних інтересів і безпеки держави. Цього дня вшановують професіоналізм, мужність і самовідданість розвідників, які часто працюють у надзвичайно складних і небезпечних умовах, залишаючись у тіні. Зовнішня розвідка відіграє ключову роль у протидії загрозам, захисті суверенітету та зміцненні обороноздатності України.

24 січня Міжнародний жіночий спортивний день / © pexels.com

А ще 24 січня Міжнародний жіночий спортивний день. Цей день наголошує на важливості участі жінок і дівчат у спорті на всіх рівнях — від аматорського до професійного. Він привертає увагу до подолання гендерних стереотипів, дискримінації та нерівного доступу до тренувань, змагань і керівних посад у спорті. Свято підкреслює роль спорту у зміцненні здоров’я, впевненості в собі та соціального добробуту жінок у всьому світі.

24 січня святкують Всесвітній день сміху в животі / © pexels.com

24 січня святкують Всесвітній день сміху в животі. Це неофіційне, але тепле й позитивне свято, присвячене щирому сміху, радості та гарному настрою. Його мета — нагадати про користь сміху для фізичного й емоційного добробуту: він знижує рівень стресу, покращує самопочуття, зміцнює імунітет та об’єднує людей. Цього дня заохочують частіше усміхатися, жартувати, дивитися комедії й ділитися позитивними емоціями, адже сміх — одна з найпростіших і найефективніших форм внутрішньої терапії.

24 січня Міжнародний день переробки мобільних телефонів / © pexels.com

Також 24 січня Міжнародний день перероблення мобільних телефонів. Його мета — привернути увагу до проблеми електронних відходів і відповідального поводження зі старими ґаджетами. Мобільні телефони містять цінні матеріали — метали, пластик, рідкоземельні елементи, — а також небезпечні компоненти, які шкодять довкіллю за неправильного утилізування. Цей день заохочує не викидати старі телефони, а здавати їх на переробку або повторне використання, сприяючи збереженню природних ресурсів і екологічному добробуту планети.

24 січня День поширення інформації про синдром Мебіуса / © pexels.com

А ще 24 січня День поширення інформації про синдром Мебіуса. Його мета — підвищити обізнаність суспільства про рідкісне вроджене неврологічне захворювання та підтримати людей, які з ним живуть. Синдром Мебіуса характеризується паралічем лицьових нервів, через що людина не може повноцінно посміхатися, хмуритися чи виражати емоції мімікою. Часто також спостерігаються порушення рухів очей, мовлення та ковтання. Цей день покликаний боротися зі стереотипами, сприяти ранній діагностиці, інклюзії та формуванню співчутливого, поінформованого суспільства.

24 січня святкують Міжнародний день ескімо / © pexels.com

24 січня святкують Міжнародний день ескімо. Свято присвячене одному з найулюбленіших десертів у світі — морозиву на паличці, вкритому шоколадною глазур’ю. Ескімо стало символом радості, безтурботного дитинства та солодкої насолоди. Цього дня згадують історію появи десерту, експериментують зі смаками та просто дозволяють собі маленьку гастрономічну втіху — незалежно від пори року.