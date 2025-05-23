Яке свято 24 травня 2025 року / © ТСН

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24 травня 2025 року — субота. 1186-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 24 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Симеона Дивногорця. Святий Симеон, знаний як Дивногорець, належить до когорти найвизначніших подвижників християнського Сходу VI століття. Його шлях — це шлях повного зречення від світу, безмежного духовного зосередження та вогненної молитви, що горіла на вершині гори, немов свічка перед престолом Божим.

Симеон народився в сирійській Антіохії в родині глибоко вірних християн. Від юного віку в ньому визрівав незвичний потяг до самоти, тиші й Бога. Він не шукав людського визнання — лише Божої присутності. У підлітковому віці залишив дім і світське життя, щоби піти слідом за великим стовпником Симеоном Молодшим, який став його духовним провідником і вогняною свічкою на дорозі до неба.

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З часом Симеон оселився на віддаленій горі, яку народ почав називати Дивною — не лише через її розташування, а й через дива, що ставалися поблизу. Тут, на вершині, він збудував залізний стовп — свій новий дім, місце подвигу, з якого роками не сходив. Відкритий для дощів, вітрів, спеки та морозу, Симеон залишався непорушним — наче світоч віри, вкорінений у небо.

Його мовчання було глибшим за проповіді, а молитва — потужнішою за меч. Люди йшли до нього з усіх кінців, шукаючи поради, зцілення, розради. Преподобний мав дар бачити серця, пророче передбачати події, відганяти хвороби й духів злих. Але найбільше його диво — це чистота душі, прозора як гірське джерело, і віра, тверда як сама скеля, на якій він стояв.

Біля Симеона виникла невелика спільнота учнів, яка згодом перетворилася на духовний осередок. Він не лише навчав, а й жив тим, що проповідував: терпінням, самовідданістю, безумовною довірою до Божої волі. Його смерть була не завершенням, а початком: нетлінні мощі святого стали джерелом див, а його слава рознеслася далеко за межі Сирії.

Що не можна робити 24 травня

Не слід влаштовувати гучних гулянь — це день тиші, молитви й духовного переосмислення. Вважається недоречним проводити весілля, вечірки, дискотеки, корпоративи, а також інші гучні розваги.

Не можна працювати на землі — вважалося, що у цей день краще не копати землю, не садити, не сіяти, бо “Бог землю відпочити велить”.

Забороняється починати нові важливі справи — день пов’язаний із внутрішнім очищенням, не варто починати великі справи, угоди, переїзди, будівництво чи ризиковані проєкти. Можна завершувати, але не починати.

Народні прикмети і традиції на 24 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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якщо цього дня тепло — літо буде щедре, раннє й погоже;

на Симеона тепло — льон буде довгий, як пісня;

якщо дощ — льон і хліб уродять гарно;

роса зранку — на добрий приплід у домашньої птиці.

24 травня дощ — льон і хліб уродять гарно / © Pixabay

В народі 24 травня носило назву Симеон Льонар. У цей час — кінець травня — селяни традиційно починали сіяти льон, одну з найважливіших технічних культур у давньому сільському господарстві.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 травня

Які завтра іменини: Іван, Степан, Феодор.

Талісманом людини, народженої 24 травня, є змійовик. Унікальний мінерал із багатовіковою історією, що понад чотири століття відомий у Європі як “робочий” або “виробний” камінь. Від давніх часів його цінували не лише за декоративну красу, а й за цілющі властивості: вважалося, що він здатен знімати головний біль, зменшувати запалення та сприяти загальному оздоровленню організму.

Цього дня народилися:

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1964 рік — Олег Скрипка, український музикант;

1973 рік — Руслана Лижичко, українська співачка, громадський діяч, переможниця пісенного конкурсу «Євробачення-2004» у Стамбулі;

1992 рік — Станіслав Волощенко, український дослідник кириличних стародруків, історик.

Пам’ятні дати 24 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 травня:

1276 рік — у величному соборі міста Уппсала Магнус Ладулос офіційно зійшов на шведський трон, прийнявши королівську корону;

1571 рік — під час масштабного походу кримські орди хана Девлета Ґерая увірвалися до Москви й спалили місто — один із найбільш нищівних набігів на Московію;

1626 рік — голландський колоніальний адміністратор Петер Мінуїт уклав угоду про купівлю острова Манхеттен, що згодом став серцем Нью-Йорка;

1683 рік — в Оксфорді урочисто відкрився Ешмолівський музей — перший в історії університетський музей, що став провісником сучасної музейної справи;

1798 рік — у прагненні звільнитися від британського панування Товариство об’єднаних ірландців розпочало масштабне національно-визвольне повстання;

1822 рік — Еквадор проголосив незалежність, остаточно відокремившись від колоніального правління Іспанії;

1844 рік — із Вашингтона до Балтимора було надіслано перше в історії телеграфне повідомлення за допомогою азбуки Морзе — початок нової ери зв’язку;

1861 рік — під час Громадянської війни в США війська Півночі зайняли стратегічно важливе місто Александрію у Вірджинії;

1936 рік — у Донецьку (тоді Сталіно) створено футбольний клуб «Шахтар», що згодом став одним із флагманів українського футболу;

1940 рік — під час Першого Конгресу американських українців у Вашингтоні було засновано Український конґресовий комітет Америки — провідну діаспорну організацію;

1940 рік — видатний авіаконструктор Ігор Сікорський здійснив успішний політ на першому однороторному гелікоптері, заклавши основу сучасної вертольотної авіації;

1956 рік — у швейцарському місті Лугано відбувся дебютний конкурс пісні “Євробачення”, участь у якому взяли 14 виконавців із 7 європейських країн;

1964 рік — у Києві трагічно спалахнула пожежа в Державній публічній бібліотеці АН УРСР, що завдала непоправної шкоди науковій спадщині;

1980 рік — хокейний клуб “Нью-Йорк Айлендерс” вперше виборов Кубок Стенлі, перемігши команду “Філадельфія Флаєрс” у вирішальному матчі;

1993 рік — після тривалого збройного конфлікту Еритрея офіційно здобула незалежність від Ефіопії;

1999 рік — на шахті імені Засядька в Донецьку стався вибух, унаслідок якого загинули 39 гірників — одна з найтрагічніших аварій в українській вугільній промисловості;

2003 рік — Україна вперше взяла участь у пісенному конкурсі «Євробачення»: Олександр Пономарьов із композицією “Аста ла віста” посів 14-те місце у фіналі в Ризі;

2014 рік — у Егейському морі стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бала; постраждали понад три сотні осіб у прибережних районах Греції та Туреччини;

2018 рік — на Закарпатті відкрито новий Бескидський тунель — стратегічний інфраструктурний об’єкт залізничного сполучення України з Європою;

2019 рік — прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей офіційно заявила про відставку з посади лідера Консервативної партії; її повноваження завершилися 7 червня;

2022 рік — у школі міста Ювалді (Техас, США) сталася трагічна стрілянина: загинула 21 особа, зокрема 19 дітей — одна з найстрашніших трагедій в історії американської освіти;

2023 рік — Архієрейський Собор Православної Церкви України ухвалив історичне рішення: перехід на новоюліанський календар розпочався у вересні того ж року.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 травня в Україні і світі святкують День слов’янської писемності й культури / © unsplash.com

24 травня в Україні і світі святкують День слов’янської писемності й культури. Свято, присвячене витокам духовної та мовної спадщини слов’янських народів. Цей день вшановує Кирила і Мефодія, двох братів-місіонерів із Візантії, які стали засновниками слов’янської писемності. У IX столітті брати Кирило (в миру — Константин) і Мефодій вирушили до слов’янських земель, щоб проповідувати християнство. Вони не просто навчали віри — вони створили першу абетку для слов’янської мови — глаголицю, що дозволила перекладати богослужбові тексти. Пізніше на основі їхньої роботи з’явилася кирилиця, яка стала основою сучасних алфавітів, зокрема й українського.

Також 24 травня Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів. Ці святкові дати нагадують нам про неймовірну роль інтер’єрного дизайну у повсякденності та визнають талант і професіоналізм людей, які творять ці простори — дизайнерів інтер’єру.

А ще 24 травня Всесвітній день шизофренії. Шизофренія — хронічний психічний розлад, що глибоко впливає на спосіб, яким людина сприймає світ, мислить і реагує на нього. Шизофренія може проявлятися у вигляді галюцинацій, ілюзій, порушень мислення та емоцій, а також соціальної ізоляції. Вона вимагає комплексного підходу в лікуванні та постійної підтримки.

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24 травня Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Цей день виник 1982 року завдяки резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка підкреслила ключову роль жінок у глобальному миротворенні та наголосила на необхідності скорочення і ліквідації озброєнь для збереження людства. Це був заклик до всього світу підтримати жінок у їхній миротворчій діяльності та підкреслити, що мир — це не лише відсутність війни, а й активний процес, де жінки є головними агентками змін.

Також 24 травня Всесвітній день відеоігор. Це унікальна нагода вшанувати безмежне різноманіття відеоігор — від ностальгічних аркад до сучасних масштабних онлайн-платформ. День підкреслює, що відеоігри — це не лише розвага, а й справжнє мистецтво, спосіб навчання і потужний засіб для спілкування.

А ще 24 травня День авіаційного техніка. Це особливе професійне свято, присвячене людям, які стоять за безпекою та бездоганною роботою літаків і вертольотів. Це визнання важливості їхньої праці, без якої неможливі жодні авіаційні польоти.

24 травня святкують День видимості пансексуалів. Це час, коли суспільство закликають більше дізнатись про цю форму сексуальної орієнтації, що виходить за межі традиційних уявлень про гендер. Пансексуали — це люди, для яких притаманний романтичний і сексуальний потяг до інших незалежно від їхньої статі чи гендерної ідентичності. Їхній інтерес спрямований не на стать, а на особистість, характер і внутрішній світ людини, що робить їхній вибір вільним від гендерних рамок.

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