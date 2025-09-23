Яке свято 24 вересня 2025 року / © ТСН

24 вересня 2025 року — вівторок, 1309-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 24 вересня, віряни святкують день пам’яті святої первомучениці та рівноапостольної Теклі. Вона народилася у благочестивій родині в Іконії (Мала Азія, нині Туреччина). Прийняла християнство під впливом проповіді Павла та стала його послідовницею. Відома тим, що відмовилася від шлюбу на користь духовного життя, присвятивши себе служінню Христу. За переказами, її неодноразово піддавали смертельним випробуванням за віру (спалення, звернення до диких звірів), але Божа благодать рятувала її. Після цих випробувань Текля продовжила проповідувати Євангеліє в різних містах, навертаючи людей до християнства.

Що не можна робити 24 вересня

Не варто починати нові справи — вважалося, що вони можуть не закінчитися успішно.

Не можна сваритися і з’ясовувати стосунки, бо день асоціювався з чистотою і миром.

Не варто позичати гроші чи віддавати речі з дому, щоб не винести достаток.

Народні прикмети і традиції на 24 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощить 24 вересня — вся осінь буде мокрою;

сильний вітер — чекайте на бурю та заметілі взимку;

лелеки ще залишаються — осінь буде теплою і довгою;

вночі з’явилися перші заморозки — до ранньої, але короткої зими.

24 вересня вночі з’явилися перші заморозки — до ранньої, але короткої зими / © unsplash.com

В народі 24 вересня носило назву Заревниці, бо в цей період часто спостерігали яскраві червоні світанки та заходи сонця, які вказували на різку зміну погоди.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

Талісманом людини, народженої 24 вересня, є малахіт. Від найдавніших часів камінь вважали надійним захисником подорожніх, а малахіту приписували особливу силу — він здатний відновлювати гармонію і спокій у взаєминах.

Цього дня народилися:

1972 рік — Олена Петрова, українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор;

1975 рік — Артем Полежака, український поет-слемер, співак і шоумен;

1984 рік — Людмила Йосипенко, українська легкоатлетка.

Пам’ятні дати 24 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 вересня:

1852 рік — француз Анрі Жіффар уперше в історії піднімається в повітря на дирижаблі, оснащеному паровим двигуном;

1869 рік — на американському фінансовому ринку вибухає паніка, відома як «чорна п’ятниця»: два ділки починають масово скуповувати золоті зливки, що спричиняє колосальний обвал;

1941 рік — у Києві розпочинається так звана «пекельна осінь» або «вогняний смерч» — спецоперація НКВС;

1960 рік — у США спускають на воду перший у світі атомний авіаносець «Ентерпрайз»;

1989 рік — Папа Римський Іван Павло II публічно просить пробачення за несправедливе засудження Галілео Галілея та повертає йому визнання як «сина Церкви»;

1993 рік — Міністерство юстиції України офіційно реєструє Організацію Українських Націоналістів (ОУН), яку очолює останній президент України в екзилі Микола Плав’юк;

1995 рік — Україна відмовлається приєднатися до митного союзу, запропонованого президентом Білорусі Олександром Лукашенком, що мав об’єднати Білорусь і Росію;

1998 рік — у французькому Ліоні відбувається перша у світі успішна трансплантація людської руки;

2004 рік — під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську на Віктора Януковича було скоєно курйозний «яєчний замах».

Яке завтра свято в Україні та світі

24 вересня в Україні іта світі святкують Всесвітній день горили / © unsplash.com

24 вересня в Україні та світі святкують Всесвітній день горили. Це міжнародне свято було започатковане 2017 року, щоб привернути увагу до збереження горил і вшанувати 50-річчя від дня заснування дослідницького центру Карісоке в Руанді, заснованого відомою приматологинею Діан Фосі.

Також 24 вересня Всесвітній день досліджень раку. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про важливість наукових досліджень у боротьбі з раком та підтримку інновацій у галузі онкології. В Україні також проводяться заходи, присвячені цьому дню. Наукові установи, лікарні та благодійні організації організовують інформаційні кампанії, семінари та благодійні акції, спрямовані на підвищення обізнаності про рак і підтримку досліджень у цій галузі.

А ще 24 вересня Всесвітній день шкільного молока. Міжнародна ініціатива, започаткована 2000 року під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Ідея програми «Шкільне молоко» виникла у Великій Британії в середині 20-х років XX століття. 1945 року, під час повоєнної економічної депресії, уряд Великої Британії запровадив програму безкоштовного надання молока учням молодших класів як частину повноцінного сніданку. Ця ініціатива стала основою для подальшого розвитку програм шкільного молока в інших країнах.

24 вересня святкують Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. Цей день був обраний на честь ухвалення Європейським парламентом поправок до законодавства, які обмежують патентування програмного забезпечення, що відбулося 24 вересня 2003 року.

Також 24 вересня Міжнародний день караванника. Цей день присвячений всім учасникам транспортних колон, суднових караванів, далекобійникам, командам торгових суден та екіпажам кораблів ескорту. Свято було засновано 1995 року Міжнародною асоціацією з раціоналізації транспортно-вантажних операцій (ICHCA).