24 жовтня 2025 року — п’ятниця. 1338-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 24 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Арети і тих, що з ним. У той час Награн був квітучим торговим містом і осередком християнства на Аравійському півострові. Коли до влади в сусідньому Хим’ярському царстві (приблизно територія Ємену) прийшов юдейський цар Ду-Нувас (Юсуф), він розпочав жорстоке переслідування християн. Його метою було знищити християнську громаду, яка мала тісні зв’язки з Візантією та Ефіопією.

Коли війська Ду-Нуваса увійшли до Награна, він вимагав від жителів зректися Христа й прийняти юдейську віру. Християни відмовилися. Тоді почалися масові страти.

Старійшина міста Арета, який мав приблизно 95 років, був шанованим і мудрим керівником громади. Його привели до царя, і той особисто намагався переконати старця зректися віри. Але Арета мужньо сповідав Христа, викрив жорстокість мучителя і спокійно прийняв смерть.

Після нього були страчені сотні християн — чоловіки, жінки, діти, священники, ченці, навіть немовлята. Історики називають число мучеників близько 340 або 425 осіб. Їх страчували мечем, а тіла спалювали.

Що не можна робити 24 жовтня

Не слід підвищувати голос, сваритися — кожне різке слово “відлунює на душу”.

Не можна працювати після заходу сонця — слід було гасити світло, не виходити з дому й не шуміти.

Не варто садити рослини — вважалося, що земля вже “відпочиває” після сезону врожаю.

Народні прикмети і традиції на 24 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

безвітряний і тихий день — до теплої і спокійної зими, без сильних морозів;

ясна і сонячна погода — чекайте на морозну, але суху зиму;

південний вітер вказує на коротку і лагідну зиму;

північний вітер — холоди придуть рано;

птахи ще не відлетіли — осінь затримається, ще буде тепло.

24 жовтня птахи ще не відлетіли — осінь затримається, ще буде тепло / © unsplash.com

В народі 24 жовтня носило назву Аретин день. У народному календарі цей день вважався межовим між осінню та зимою. Часто говорили: “Арета осінь проводжає, зиму зустрічає”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 жовтня

Які завтра іменини: Іван, Микола, Олексій, Опанас, Петро.

Талісманом людини, народженої 24 жовтня, є гранат. Камінь був знаний ще за часів давніх скіфів — вони оздоблювали ним свої розкішні золоті прикраси, надаючи їм особливої пишноти. У старовину вірили, що цей камінь має могутню життєдайну силу й здатен зупиняти навіть найряснішу кровотечу.

Цього дня народилися:

1979 рік — Костянтин Касянчук, український хокеїст;

1988 рік — Юлія Каліна, українська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор;

1993 рік — Даниїл Сафонов, офіцер патрульної поліції України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 24 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 жовтня:

1648 рік — укладення Вестфальського миру, який поклав край затяжній Тридцятирічній війні (1618–1648);

1857 рік — у місті Шеффілд (Велика Британія) створено перший у світі футбольний клуб;

1861 рік — президент США Авраам Лінкольн отримав перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення з Каліфорнії;

1874 рік — у Львові засновано Крайову школу лісового господарства;

1901 рік — Анна Тейлор, 43-річна вдова, увійшла в історію як перша людина, котра вижила після спуску в бочці через Ніагарський водоспад, здійснивши надзвичайно ризикований експеримент;

1929 рік — так званий “Чорний четвер” на Нью-Йоркській фондовій біржі ознаменував початок Великої депресії, найглибшої економічної кризи XX століття;

1939 рік — у місті Вілмінгтон (штат Делавер, США) вперше надійшли в продаж нейлонові панчохи;

1941 рік — під час Другої світової війни німецькі війська увійшли до Харкова, окупація якого тривала понад півтора року;

1945 рік — відбулося урочисте відкриття Організації Об’єднаних Націй, створеної задля збереження миру й запобігання новим світовим конфліктам;

1949 рік — у Львові трагічно загинув український письменник і публіцист Ярослав Галан, убитий унаслідок політично мотивованого нападу;

1952 рік — Двайт Ейзенгавер, кандидат у президенти США, проголосив намір завершити Корейську війну, назвавши її “хрестовим походом проти комунізму”;

1956 рік — до Угорщини введено радянські війська для придушення національно-визвольного повстання, що увійшло в історію як Угорська революція 1956 року;

1960 рік — на космодромі Байконур сталася вибухова катастрофа ракети Р-16, сконструйованої Михайлом Янгелем;

1963 рік — знову на Байконурі вибухнула ракета Р-9А конструкції Сергія Корольова, забравши життя восьми спеціалістів;

1964 рік — на території колишньої Північної Родезії проголошено незалежність держави Замбія;

1969 рік — актор Річард Бартон подарував своїй дружині, кінозірці Елізабет Тейлор, знаменитий діамант вагою 69,5 карата, оцінений більш ніж у мільйон доларів;

1975 рік — у Великій Британії та США побачила світ платівка Джона Леннона “Shaved Fish”;

1986 рік — у Лондоні відкрився найбільший у світі магазин грамплатівок;

1990 рік — ухвалено закон УРСР про зміни до Конституції, яким скасовано статтю 6 — про “керівну роль” Комуністичної партії;

1991 рік — Верховна Рада України проголосила без’ядерний статус держави;

1993 рік — у Соборі Святої Софії в Києві відбулася інтронізація Володимира (Романюка), обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1999 рік — у Рогатині відкрито пам’ятник Роксолані, легендарній українці, дружині османського султана Сулеймана I Пишного;

2005 рік — у Києві Фонд державного майна провів повторний аукціон з продажу “Криворіжсталі”; новим власником підприємства стала компанія “Міттал Стіл”, що стало однією з наймасштабніших приватизаційних угод в історії України.

Яке завтра свято в Україні і світі

24 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй / © unsplash.com

24 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй. Після трагічних подій Другої світової війни світ гостро потребував механізму для запобігання глобальним конфліктам. ООН була заснована на базі Ліги Націй, але з набагато ширшими повноваженнями та реальною здатністю координувати миротворчі та гуманітарні місії. Перші члени — 51 держава — підписали Статут, офіційно започаткувавши нову еру міжнародного співробітництва.

Мета Міжнародного дня ООН — підкреслити роль організації у зміцненні миру, розвитку співпраці та захисті прав людини. У різних країнах проводять конференції, освітні та просвітницькі заходи, присвячені роботі ООН та її глобальним програмам.

Також 24 жовтня Всесвітній день кенгуру. Цей день має на меті підвищити обізнаність про важливість захисту кенгуру та їхнього середовища існування, а також відзначити культурне значення цих тварин для Австралії. Міжнародний день кенгуру був створений після руйнівних лісових пожеж в Австралії на початку 2020 року, які призвели до загибелі мільйонів тварин, зокрема кенгуру. Цей день спрямований на привернення уваги до необхідності захисту кенгуру та їхнього середовища існування.

А ще 24 жовтня Міжнародний день дипломатів. Перший Міжнародний день дипломатів відбувся в Бразилії 24 жовтня 2017 року, у день, коли святкується також День Організації Об’єднаних Націй. Ця дата була обрана для підкреслення взаємозв’язку між дипломатією та міжнародним співробітництвом. У заході взяли участь дипломати з різних країн, зокрема з Бангладешу, Франції, Гани, Індії, Ізраїлю, Італії, Мексики, Південної Африки та Туреччини.

24 жовтня святкують Міжнародний день дій на захист клімату. Перший Міжнародний день дій на захист клімату відбувся 24 жовтня 2009 року, коли в 181 країні було проведено понад 5 200 заходів, включаючи марші, мітинги, виставки та акції, що символізували необхідність зниження рівня CO2 до безпечного рівня — 350 ppm (часток на мільйон). Ця цифра стала символом глобальної кліматичної кампанії, оскільки вважається, що саме такий рівень CO2 є безпечним для планети.

Також 24 жовтня Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Ця дата була обрана на честь дня народження Джонаса Солка (24 жовтня 1914 року), американського епідеміолога та вірусолога, який розробив першу вакцину проти поліомієліту. Поліомієліт — це високозаразне вірусне захворювання, яке вражає нервову систему, спричиняючи параліч, а в деяких випадках — смерть. Захворювання передається фекально-оральним шляхом, тобто через забруднену воду, їжу або при контакті з інфікованими людьми. Діти до 5 років є найбільш вразливими до цього вірусу.

24 жовтня святкують Всесвітній день шампанського. Припадає на четверту п’ятницю жовтня. Це неофіційне свято, яке святкують поціновувачі ігристого вина по всьому світу. Його мета — відзначити історію, культуру та традиції виробництва шампанського, а також підвищити обізнаність про цей напій.

Також 24 жовтня Всесвітній день інформації про розвиток. Ця дата була обрана не випадково: саме 24 жовтня 1945 року була заснована Організація Об’єднаних Націй, і 1970 року саме цього дня була прийнята Міжнародна стратегія розвитку на друге Десятиліття розвитку ООН. У грудні 1972 року Генеральна Асамблея ООН заснувала Всесвітній день інформації про розвиток з метою привернення уваги світової спільноти до проблем розвитку та необхідності зміцнення міжнародного співробітництва для їх розв’язання.