25 березня 2026 року — середа. 1490-й день війни в Україні.

Завтра, 25 березня, віряни святкують Благовіщення Пречистої Діви Марії. Це одне з найважливіших християнських свят, яке відзначають 25 березня (за новим стилем). Його суть — радісна звістка, яку архангел Гавриїл приніс Діві Марія: вона стане Матір’ю Ісуса Христа. Ця подія символізує початок здійснення Божого задуму спасіння людства. У християнській традиції Благовіщення вважається святом надії, чистоти та смирення. У народі цього дня уникають важкої праці, а також існує звичай відпускати птахів на волю — як знак свободи та доброї звістки.

25 березня в Україні святкують День Служби Безпеки України. Свято встановлено на честь створення Служба безпеки України 1992 року — спеціального органу, який відповідає за державну безпеку, контррозвідку, боротьбу з тероризмом і захист суверенітету країни. Цього дня вшановують працівників СБУ за їхню службу, мужність і внесок у захист України, особливо в умовах сучасних загроз і війни.

Також 25 березня Всесвітній день математики. Цього дня школярі, студенти й учителі з різних країн беруть участь в онлайн-змаганнях, вікторинах і математичних іграх. Мета свята — показати, що математика не лише складна наука, а й цікава, захоплива та корисна у повсякденному житті. Воно допомагає розвивати аналітичне мислення, уважність і здатність розв’язувати задачі.

А ще 25 березня Міжнародний день солідарності із затриманими та зниклими безвісти співробітниками. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй на вшанування пам’яті працівників міжнародних місій, які були затримані, викрадені або зникли під час виконання службових обов’язків. Дата пов’язана з трагедією Алек Коллетт — журналіста й співробітника ООН, якого викрали 1985 року в Лівані. Його доля тривалий час залишалася невідомою.

25 березня святкують Всесвітній день ретроспективи. Його ідея походить із практик сучасного менеджменту, зокрема підходу Agile, де ретроспектива — це регулярна зустріч для оцінки того, що вдалося, а що потребує покращення. Сенс свята — нагадати, що розвиток неможливий без чесного погляду назад і готовності вчитися на власному досвіді.

Також 25 березня Міжнародний день ненародженої дитини. Цю дату обрано невипадково — вона збігається зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке символізує початок життя Ісуса Христа ще до Його народження. Ініціатором встановлення цього дня стала Аргентина наприкінці ХХ століття. Згодом його почали підтримувати й в інших країнах.

А ще 25 березня Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. День встановлено Організація Об’єднаних Націй 1998 року для вшанування пам’яті мільйонів людей, які стали жертвами трансатлантичної работоргівлі та системи рабства. Мета дня — не лише згадати трагічні сторінки історії, а й наголосити на боротьбі проти сучасних форм рабства та дискримінації, а також на важливості освіти та толерантності.