Яке свято 25 червня 2026 року / © ТСН

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25 червня 2026 року — четвер. 1582-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

25 червня віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Февронії / © pexels.com

Завтра, 25 червня, віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Февронії. Вона жила в Месопотамії (місто Нісібіс) і ще в юному віці прийняла чернече життя. Відзначалася глибокою вірою, аскетизмом і відданістю Христу. Під час гонінь на християн її піддали жорстоким катуванням, намагаючись змусити зректися віри, але Февронія залишилася непохитною. За переказами, вона прийняла мученицьку смерть близько IV століття.

25 червня в Україні святкують День митника / © Getty Images

25 червня в Україні святкують День митника. Його встановлено указом Президента України 2020 року, щоб підкреслити важливу роль митників у захисті економічних інтересів держави, боротьбі з контрабандою та забезпеченні безпеки на кордонах. Дата обрана невипадково: саме 25 червня 1991 року був ухвалений Закон України «Про митну справу», який став основою для формування сучасної української митної системи.

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25 червня Всесвітній день вітиліго / © pexels.com

Також 25 червня Всесвітній день вітиліго. Це міжнародна дата, присвячена підвищенню обізнаності про вітиліго — хронічне аутоімунне захворювання шкіри, за якого руйнуються клітини, що виробляють меланін. Унаслідок цього на шкірі з’являються світлі або білі плями. Дата 25 червня обрана на згадку про музиканта Майкл Джексон, який також жив із цим діагнозом і публічно про нього говорив.

25 червня День мореплавця / © pexels.com

А ще 25 червня День мореплавця. Його запровадила Міжнародна морська організація 2010 року. Мореплавці щодня забезпечують більшість світових перевезень товарів — від пального й зерна до техніки, тому їхню працю часто називають «невидимим фундаментом глобальної економіки».

25 червня святкують Міжнародний день сомоподібних / © pexels.com

25 червня святкують Міжнародний день сомоподібних. Сомоподібні — це велика група прісноводних і морських риб, до якої належать різні види сомів. Вони відомі характерними «вусиками» (чутливими вусиками-щупальцями), за допомогою яких орієнтуються у воді та шукають їжу.

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