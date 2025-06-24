Яке свято 25 червня 2025 року / © ТСН

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25 червня 2025 року — середа. 1218-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 25 червня, віряни святкують день пам’яті святої преподобної мучениці Февронії. Ранньохристиянська свята, яка постраждала через свою віру в III столітті. Жила в Месопотамії (нині Ірак) в місті Нісібія (нині Нусайбін), коли імператором був Діоклетіан. Її дядько Григорій був єпископом, а тому вона від ранніх років виховувалася в християнській вірі.

Від юності дівчина відрізнялася особливою красою та розумом. Вона повністю вивчила Святе Письмо, молилася і дотримувалася посту. Коли почалися гоніння за християнами, до монастиря, де жила Февронія, прийшли воїни з намісником Селевком та вимагали від неї зректися віри. Її довго катували, піддавали вогню, ламали кістки. Проте навіть страшні тортури не зламали дівчину. У момент її смерті, за переказами, обличчя Февронії засвітилося сяйвом, а мучителів охопив невимовний страх.

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Що не можна робити 25 червня

Не можна лихословити і сваритися — псувати душений стан вважається гріхом.

Починати нові справи не рекомендовано — краще провести цей день спокійно, в молитві.

Не варто купатися у відкритих водоймах — вода вважається “не благословенною”.

Народні прикмети і традиції на 25 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

безхмарний і ясний день — добре вродить пшениця;

дощить або хмарно — буде вологим липень;

цього дня сильний вітер — до буревійної осені;

ввечері дуже голосно квакають жаби — наступні дні чекайте на дощ;

птахи літають низько — задощить;

вранці на світанку густа роса — до теплої погоди найближчими днями.

25 червня птахи літають низько — задощить / © unsplash.com

В народі 25 червня носило назву Февронія Росниця. Саме на цей день найчастіше випадала найбільш густа роса, яку вважали цілющою для зілля. Казали “На Февронії роса — Бог благословляє зілля”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 червня

Які завтра іменини: Василь, Яків.

Талісманом людини, народженої 25 червня, є перли. Мінерали з вишуканою, делікатною структурою, що вражають своєю крихкою красою. Їм приписують не лише естетичну, а й цілющу силу: у народній медицині побутує думка, що перли, настояні у воді, передають рідині цінні мікроелементи. Вважається, що така вода здатна підтримати здоров’я й збагатити організм корисними речовинами.

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Цього дня народилися:

1907 рік — Зінаїда Хрукалова, українська драматична акторка;

1922 рік — Петро Угляренко, український письменник;

1954 рік — Ярослава Король, українська художниця.

Пам’ятні дати 25 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 червня:

1439 рік — Базельський собор ухвалює безпрецедентне рішення, визнавши римського папу Євгенія IV єретиком і позбавивши його понтифікальної влади;

1580 рік — виходить “Книга згоди” — авторитетне зібрання догматичних текстів, яке остаточно сформувало богословські основи лютеранства;

1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє на засіданні Паризької академії наук проголошує наукове відкриття: вода є не елементом, а хімічною сполукою водню та кисню;

1807 рік — на плоту серед річки Німан відбувається історична зустріч імператорів Олександра І та Наполеона І, яка започатковує переговори, що завершились підписанням Тільзитського миру у війні четвертої коаліції;

1848 рік — в розпал революційних подій “весни народів” за постановою Головної Руської Ради над львівською ратушею вперше майорить синьо-жовтий прапор — національний символ українців у Галичині;

1857 рік — виходить збірка поезії Шарля Бодлера “Квіти зла”, що стає одним із найвпливовіших і водночас найскандальніших творів французької літератури ХІХ століття;

1863 рік — сьоґун Токуґава Іємоті, прагнучи ізоляції Японії від західного впливу, видає наказ про вигнання всіх іноземців з країни;

1872 рік — в межах культурної та релігійної політики кайзерівської Німеччини офіційно забороняють діяльність ордену єзуїтів;

1878 рік — розпочинається Берлінський конгрес, який, серед іншого, міжнародно визнає незалежність Чорногорії, Сербії та Румунії;

1939 рік — у Львові відбувається останнє засідання Наукового товариства імені Шевченка;

1950 рік — війська КНДР розпочинається наступ на Південну Корею, що стає початком масштабної Корейської війни;

1957 рік — створюють фрисбі, відому як “летюча тарілка”, яка згодом набуває світової популярності;

1991 рік — Словенія та Хорватія офіційно проголошують незалежність, що стає першим кроком до розпаду Югославії;

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон “Про митну справу”, започаткувавши формування власної митної системи незалежної держави.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 червня в Україні святкують День митника

25 червня в Україні святкують День митника. Професійне свято працівників митної служби, яке було створене для вшанування їхньої ролі у захисті економічної безпеки держави. Саме цього дня 1991 року Верховною Радою України було ухвалено Закон “Про митну справу в Україні”, який і заклав правові основи діяльності українською митниці.

Також 25 червня Міжнародний день моряка. Його було офіційно затверджено Міжнародною морською організацією (IMO). Це спеціалізована установа ООН, яка займається безпекою на морі та запобіганню забруднення. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 2010 року в Манілі ухвалили нову редакцію Міжнародної конвенції з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (STCW), яка є ключовим документом в морській галузі.

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А ще 25 червня Всесвітній день вітиліго. Міжнародна ініціатива, яка спрямована на підвищення обізнаності про вітиліго — аутоімунне захворювання, яке викликає втрату пігментації шкіри, що призводить до появи білих плям. Ураження можуть з’являтися на будь-якій частині тіла, а також на слизових та волоссі. Цей день було вибрано тому, що 25 червня 2009 роу помер співак Майкл Джексон, який страждав на вітиліго.

25 червня святкують Міжнародний день сомоподібних. Важливе агропромислове та екологічне свято. Сомоподібні — це великий ряд прісноводних (інколи, але рідко, морських) риб, який налічує понад 3000 видів. Свято було започатковане в США 2005 року за ініціативи тодішнього президента Джорджа Буша.