25 квітня 2026 року — субота. 1521-й день війни в Україні.

Завтра, 25 квітня, віряни святкують День пам’яті святого апостола і євангелиста Марка. Він один із сімдесяти апостолів Христа, учень апостола Петра та автор одного з чотирьох Євангелій — Євангеліє від Марка. Він проповідував християнство в різних країнах, зокрема в Єгипті, де заснував християнську громаду в Александрії та став її першим єпископом. Його Євангеліє вважається найдавнішим і найкоротшим, воно особливо підкреслює діяння Ісуса Христа.

25 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день ветеринара. Його започаткувала Всесвітня ветеринарна асоціація. Щороку обирається окрема тема, що привертає увагу до актуальних питань: боротьби з хворобами, добробуту тварин, безпеки харчових продуктів. Ветеринари не лише лікують домашніх улюбленців, а й контролюють поширення небезпечних хвороб, багато з яких можуть передаватися людям (зоонози), а також забезпечують якість продуктів тваринного походження.

Також 25 квітня Всесвітній день зцілення. Його сенс — нагадати, що зцілення охоплює не лише тіло, а й розум і душу. У цей день люди практикують медитацію, молитву, енергетичні практики, усвідомленість, а також намагаються відпустити образи й негативні переживання.

А ще 25 квітня Міжнародний день скульптури. Припадає на останню суботу квітня. Його започаткувала International Sculpture Center, щоб популяризувати мистецтво скульптури та привернути увагу до творчості митців. Цей день об’єднує скульпторів і поціновувачів мистецтва по всьому світу: проводяться виставки, відкриті майстерні, лекції, перформанси та публічні інсталяції.

25 квітня святкують Міжнародний день тайцзі і цигуна. Припадає на останню суботу квітня. Тайцзі (тайцзі) і цигун (цигун) походять із Китай і поєднують повільні рухи, контроль дихання та концентрацію уваги. Вони спрямовані на покращення здоров’я, зниження стресу та відновлення внутрішнього балансу. Цього дня у різних країнах проходять масові заняття на відкритому повітрі, майстер-класи та медитації, часто під гаслом «One World… One Breath» («Один світ — одне дихання»).

Також 25 квітня Міжнародний день астрономії. Його головна ідея — зробити астрономію ближчою для кожного. У різних країнах у цей день організовують відкриті спостереження неба через телескопи, лекції, екскурсії в планетарії, наукові фестивалі та освітні заходи для дітей і дорослих.

А ще 25 квітня Міжнародний день фінансової незалежності. Його головна ідея — нагадати, що фінансова незалежність означає не просто високий дохід, а здатність людини покривати свої потреби без постійної залежності від роботи чи зовнішніх обставин. Це досягається через планування бюджету, заощадження, інвестування та розвиток фінансової дисципліни.

25 квітня святкують Міжнародний день аміґурумі. Аміґурумі походить із Японія і означає мистецтво в’язання або гачкування невеликих м’яких фігурок — тваринок, персонажів чи фантазійних істот. Зазвичай їх створюють гачком із пряжі, наповнюючи синтепоном або іншим матеріалом. Це свято об’єднує майстрів і хобі-ентузіастів по всьому світу: у соцмережах діляться схемами, фото готових робіт, проводять майстер-класи та флешмоби.

Також 25 квітня Міжнародний день делегата. Нещодавно започаткована міжнародна дата, пов’язана з відзначенням внеску делегатів у створення та розвиток системи Організації Об’єднаних Націй. Її зміст відсилає до історичної події — Конференції в Сан-Франциско 1945 року, під час якої представники держав обговорили та підписали Статут ООН. Саме ці делегати заклали основу сучасної системи міжнародного права та співпраці між країнами.

А ще 25 квітня День обізнаності про батьківське відчуження. Головна мета цього дня — підвищити обізнаність про психологічні наслідки таких ситуацій для дітей і батьків, а також про важливість збереження здорових сімейних зв’язків навіть після розлучення чи конфлікту.

25 квітня святкують Міжнародний день ДНК. Саме цього дня 1953 року вчені Джеймс Вотсон і Френсіс Крік опублікували дослідження, яке описало структуру подвійної спіралі ДНК. Це відкриття стало одним із найважливіших у біології XX століття. Також дата пов’язана з проєктом «Геном людини», який завершився у квітні 2003 року й відкрив новий рівень розуміння генетичного коду.

Також 25 квітня Всесвітній день боротьби проти малярії. Малярія — це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів роду Anopheles. Вона залишається серйозною проблемою у багатьох тропічних і субтропічних регіонах світу, особливо в країнах Африки. Головна мета цього дня — підвищити обізнаність про способи захисту: використання москітних сіток, профілактичних препаратів, контроль популяції комарів і раннє лікування.

А ще 25 квітня Всесвітній день пінгвінів. Його мета — привернути увагу до цих унікальних птахів і проблем їхнього існування в дикій природі. Пінгвіни живуть переважно в Південній півкулі, зокрема в Антарктиді, і є важливою частиною морських екосистем. Цей день також нагадує про загрози для популяцій: зміну клімату, танення льодовиків, забруднення океанів і скорочення кормової бази.