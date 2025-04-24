Яке свято 25 квітня 2025 року / © ТСН

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25 квітня 2025 року — п’ятниця. 1157-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 25 квітня, віряни святкують день пам’яті апостола і євангелиста Марка. Марк народився в Єрусалимі, ймовірно, близько 5-10 року н.е. Його мати, Марія, була однією з перших християнок, і саме її будинок, як припускають, служив місцем для молитви й зборів ранніх християн. Він, ймовірно, був родичем апостола Варнави, що сприяло його знайомству з іншими апостолами, зокрема з Павлом.

Марк супроводжував Павла та Варнаву під час їхніх місіонерських подорожей, але через певні обставини (ймовірно, через молодість або слабкість духу) він залишив їх під час першої місіонерської подорожі. Однак після певного часу він знову став співпрацювати з апостолами, зокрема, з Петром, якого він був вірним учнем.

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Євангеліє від Марка, ймовірно, було написано близько 65-70 років н.е. Вважається, що це перше з чотирьох канонічних Євангелій, і воно значною мірою вплинуло на інші дві синоптичні євангелії — від Матвія і Луки. Євангеліє Марка вважається найбільш лаконічним і прямим серед усіх чотирьох, з акцентом на діяння Ісуса, його чудеса та страждання.

Після того як Марк написав своє Євангеліє, він продовжив місіонерську діяльність. Згідно з християнською традицією, Марк проповідував у різних регіонах, зокрема в Єгипті, де заснував церкву в Олександрії. Він був першим єпископом Олександрії і послужив фундаментом для розвитку християнства в Єгипті.

Марка зазвичай вважають мучеником. За традицією, він був убитий у Олександрії близько 68 року н.е. в період переслідування християн. Він став святим і покровителем Венеції, де його мощі були перевезені 828 року, і в пам’ять про нього венеціанці побудували знаменитий собор Святого Марка.

Що не можна робити 25 квітня

Не можна займатися будь-який рукоділлям — вироби не вийдуть вдалими.

Краще не відправлятися в подорожі — невдалий для цього день.

Забороняється сваритися і лихословити — довго не зможете помиритися.

Народні прикмети і традиції на 25 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло на 25 квітня — до теплого літа;

холодна погода 25 квітня — до холодного літа;

якщо 25 квітня йде дощ — літо буде дощовим;

якщо цього дня багато квітів розцвітає — рік буде врожайним;

ясний та безхмарний день 25 квітня — до сухого і спекотного літа;

туман на 25 квітня — до негоди.

Тепло на 25 квітня — до теплого літа / © unsplash.com

В народі 25 квітня носило назву Василь Парильник. Назва “Парильник” має своє коріння в народних уявленнях про цей період року. 25 квітня — це час, коли починає припікати сонце і температура підвищується. Це день, коли природа активно розвивається, і багато селянських робіт пов’язано з підготовкою до майбутнього врожаю, оранням та іншими польовими справами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 квітня

Які завтра іменини: Василь, Марк, Сергій, Ніка.

Талісманом людини, народженої 25 квітня, є гранат. Це цінний мінерал, що вирізняється глибоким червоним відтінком. Із давніх часів вважалося, що він є символом пристрасті і здатен сприяти своєму власникові в пошуках справжнього кохання.

Цього дня народилися:

1900 рік — Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладачка;

1911 рік — Віра Роїк, українська вишивальниця;

1983 рік — Олег Гусєв, український футболіст, півзахисник «Динамо» (Київ) і національної збірної України.

Пам’ятні дати 25 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 квітня:

4241 рік до н.е. — у Стародавньому Єгипті був впроваджений календар із тривалістю року 365 днів;

1154 рік — війська Нур ад-Діна захопили Дамаск;

1507 рік — німецький картограф Мартін Вальдземюллер назвав новий континент “Америкою” на честь дослідника Амеріго Веспуччі та випустив тисячу карт світу, де зображено нову землю;

1660 рік — у Великій Британії було вирішено відновити монархію, повернувши престол Стюартам;

1719 рік — в Лондоні вийшло перше видання роману Данієля Дефо “Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо”;

1816 рік — Джордж Байрон, переслідуваний чутками в Британії, залишив країну назавжди;

1826 рік — у Великій Британії запатентували перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1901 рік — у Нью-Йорку були введені перші автомобільні номери;

1935 рік — Шерман Гіффорд і Томас Міллер здійснили першу телефонну розмову через всю Землю;

1954 рік — оголошено про створення сонячних батарей в США;

1983 рік — космічний зонд “Pioneer-10” перетнув орбіту Плутона;

1990 рік — запущено космічний телескоп “Габбл”;

1994 рік — в Україні створена Національна рада з питань телебачення і радіомовлення;

1997 рік — збій в Мережі через помилку програмістів у Флориді;

2003 рік — президент США Джордж Буш оголосив завершення активних бойових дій в Іраку;

2004 рік — в Україні відбулося підписання Угоди про асоціацію з ЄС;

2007 рік — всесвітньо відома компанія Apple анонсувала смартфон iPhone.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 квітня святкують Всесвітній день пінгвінів / © unsplash.com

25 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день фінансової незалежності. Це свято наголошує на значенні ефективного фінансового планування та відповідальності за своє економічне становище. Фінансова незалежність досягається, коли людина має достатньо доходів або активів для покриття своїх витрат без необхідності працювати. Це дозволяє знизити фінансовий тиск і надає більше свободи в ухваленні рішень щодо кар’єри та життя.

Також 25 квітня Міжнародний день аміґурумі. Це свято з’явилося 2019 року з ініціативи Марсії Скарпеллі та Б’янки Мораес, які прагнули привернути увагу до цього виду рукоділля та зробити його більш популярним у світі — на кшталт Дня в’язання гачком. У День аміґурумі майстри з різних країн активно діляться своїми творчими роботами, викладають фото іграшок у соцмережах, обмінюються інструкціями, проводять віртуальні зустрічі, беруть участь у творчих конкурсах та навчають новачків основам цього мистецтва.

А ще 25 квітня День обізнаності про батьківське відчуження. Батьківське відчуження — це явище, коли один із батьків — свідомо чи несвідомо — маніпулює дитиною, аби сформувати в ній негативне ставлення до іншого з батьків. Ідея започаткувати День обізнаності про батьківське відчуження належить канадській активістці Сарві Емо. 2005 року вона, спостерігаючи драматичну ситуацію в житті знайомої родини, вирішила ініціювати день, присвячений поширенню знань про цю проблему. Спочатку дата припадала на 28 березня, однак згодом її перенесли на 25 квітня.

25 квітня святкують Всесвітній день жіночого здоров’я. Він спрямований на підвищення обізнаності про права жінок на здоров’я, особливо в аспектах сексуального та репродуктивного добробуту. Це день, коли акцентується увага на проблемах, з якими стикаються жінки, а також на необхідності боротьби з дискримінацією та насильством, що мають серйозний вплив на їхнє фізичне та психічне здоров’я.

Також 25 квітня Всесвітній день поріднених міст. Поріднені міста — це міста з різних країн, які встановлюють офіційні партнерські відносини для взаємодії в різних сферах: від культурних ініціатив до економічної співпраці. Це партнерство допомагає людям різних культур краще розуміти одне одного, обмінюватися досвідом і сприяти розвитку громад на місцевому рівні.

А ще 25 квітня Міжнародний день делегата. Вибір дати не випадковий: саме 25 квітня 1945 року розпочалась Конференція в Сан-Франциско, де представники 50 держав працювали над створенням ООН. Це стало визначним моментом у розвитку міжнародної дипломатії і глобальної співпраці. Відзначення цього дня підкреслює важливість делегатів у досягненні таких цілей ООН, як забезпечення миру, захист прав людини та сприяння сталому розвитку.

25 квітня святкують Всесвітній день пінгвінів. Цей день був вибраний на честь початку щорічної міграції пінгвінів Аделі з Антарктиди на північ. Свято має на меті привернути увагу до важливості захисту пінгвінів та підвищити обізнаність про екологічні загрози, що їх оточують. Ідея цього дня виникла серед американських дослідників з антарктичної станції Мак-Мердо, які помітили, що пінгвіни Аделі починають свою міграцію саме в цей період. Вони вирішили святкувати цю подію, щоб акцентувати увагу на цих дивовижних птахах та їхньому середовищі існування.

Також 25 квітня Міжнародний день ДНК. Міжнародний день ДНК був започаткований 2003 року, після завершення основної частини амбітного проєкту “Геном людини”, метою якого було повне розшифрування послідовності ДНК людини. Після закінчення цього наукового етапу 25 квітня оголосили Днем ДНК, щоб відзначити важливі досягнення в генетиці та науці загалом.

А ще 25 квітня Всесвітній день боротьби проти малярії. Він спрямований на підвищення глобальної обізнаності щодо цієї небезпечної хвороби та стимулювання активних дій у боротьбі з нею. Ініціативу було започатковано Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 2007 року. Метою цього дня є привернення уваги до важливості профілактики, своєчасного діагностування та ефективного лікування малярії.