Яке свято 25 липня 2025 року / © ТСН

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25 липня 2025 року — п’ятниця. 1248-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 25 липня, віряни святкують Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Вона була дружиною Йоакима і народила Діву Марію. В канонічних Євангеліях її життя не описано, але про неї згадується в апокрифічній “Протоєвангелії Якова”, яка була надзвичайно популярною в перших століттях християнства. Йоаким та Анна довгий час не могли зачати. Тоді вважалося, що безпліддя — знак Божого невдоволення. Після палких молитв перед Анною з’явився ангел і сповістив, що вона народить дитину, яка буде особливо благословенною. “Успіння” в церковній традиції — це тиха і мирна смерть праведника.

Що не можна робити 25 липня

Не слід відмовляти в допомозі — особливо дитині, вагітній жінці чи літній людині.

Не можна фізично працювати — особливо копати, сапати, садити.

Забороняється сваритися — це день молитви і духовного натхнення.

Народні прикмети і традиції на 25 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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ясний і теплий день — до довгої та сухої осені;

дощить — чекайте на вогку і похмуру осінь;

сильний вітер — восени будуть часті бурі;

бджоли сидять у вуликах і не вилітають — найближчими днями очікується похолодання.

25 липня ясний і теплий день — до довгої та сухої осені / © unsplash.com

В народі 25 липня носило назву Анна Зимознавиця. Таку назву цей день отримав тому, що цього дня погода може “передвістити” зиму. Люди уважно споглядали за дощем, вітром, росою і сонцем, щоб зрозуміти, якою буде зима.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 липня

Які завтра іменини: Макар, Олександр, Ганна, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 25 липня, є сапфір. Небесний самоцвіт, який із давніх-давен ототожнювали з мудрістю та просвітленням. Сапфір обирають ті, хто прагне внутрішнього спокою, душевної рівноваги та глибокої гармонії з собою і світом.

Цього дня народилися:

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1954 рік — Богдан Теленько, український журналіст, публіцист, письменник, громадський діяч;

1967 рік — Дмитро Білий, український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист, осавул Азовського козацького війська;

1984 рік — Тетяна Коноваленко, українська поетеса.

Пам’ятні дати 25 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 липня:

326 рік — імператор Костянтин Великий уперше публічно відмовляється від вшанування язичницьких божеств, започатковуючи нову духовну епоху в Римській імперії;

1139 рік — португальський граф Афонсу І здобуває гучну перемогу над мусульманським військом у битві при Оріке, зміцнюючи позиції християн на Іберійському півострові;

1261 рік — імператор Михаїл VIII Палеолог без збройного спротиву входить до Константинополя;

1536 рік — іспанський завойовник Себастьян де Белалькасар засновує місто Сантьяго де Калі;

1538 рік — конкістадор Франциско де Орельяна закладає місто Ґуаякіль;

1547 рік — Генріха II Валуа офіційно короновано як короля Франції;

1567 рік — Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас — нинішню столицю Венесуели;

1587 рік — у Японії запроваджується заборона на діяльність єзуїтів, що позначає початок гонінь на християнство в країні;

1687 рік — Іван Мазепа обраний гетьманом Лівобережної України;

1814 рік — британський інженер Джордж Стефенсон проводить перше успішне випробування свого паротяга;

1909 рік — французький авіатор Луї Блеріо вперше в історії здійснює переліт через Ла-Манш на літаку власної конструкції;

1920 рік — у Відні Євген Петрушевич проголошує створення еміграційного уряду Західноукраїнської Народної Республіки;

1920 рік — армія УНР завдає поразки більшовицьким військам у бою під Сидоровим;

1937 рік — ЦК комсомолу України ліквідовано як “контрреволюційну організацію” у межах сталінських чисток;

1947 рік — у Празі відкривається перший Всесвітній фестиваль молоді, який зібрав учасників з усього світу для обміну ідеями та культурними традиціями;

1952 рік — США проголошують Пуерто-Рико “вільно приєднаною державою”, надаючи йому статус самоврядної території;

1957 рік — у Тунісі офіційно скасовано монархію, країна переходить до республіканського правління;

1963 рік — Велика Британія, СРСР і США підписують історичну угоду про заборону ядерних випробувань у повітрі, космосі й під водою;

1978 рік — у Великій Британії народжується перша в світі дитина, зачата за допомогою штучного запліднення;

1983 рік — завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород протяжністю понад 4 400 км;

1984 рік — радянська космонавтка Світлана Савицька стає першою жінкою, яка вийшла у відкритий космос;

1995 рік — під час Боснійської війни сербські війська захоплюють місто Жепа, що разом із падінням Сребрениці стає символом однієї з найжахливіших трагедій конфлікту в Югославії;

2008 рік — Вселенський патріарх Варфоломій I розпочинає офіційний візит до України;

2017 рік — українські націоналістичні організації стартують із кампанією “Чорний список”, спрямованою на викриття та бойкотування бізнесу, пов’язаного з колаборантами.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 липня Всесвітній день запобігання утопленням / © unsplash.com

25 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу. Гіпноз розглядається як одна з методик, що сприяють розслабленню, зниженню стресу, покращенню сну, підтримці психічного здоров’я та навіть контролю над вагою чи відмови від шкідливих звичок.

Також 25 липня Всесвітній день запобігання утопленням. Орієнтований на поширення інформації про трагічні наслідки утоплення, яке забирає понад 236 000 життів щорічно — переважно дітей та молоді. Більше 90 % випадків утоплення трапляються в країнах із низьким і середнім рівнем доходів, особливо в сільській місцевості, водоймах як-от річки, ставки, колодязі або басейни.

А ще 25 липня Міжнародний день червоних туфель. Це особливий день, створений на честь Theda Myint, австралійки, яка померла від хвороби Лайма 25 липня 2013 року. Ініціатива стартувала 2014 року з боку її друзів і організації Global Lyme & Invisible Illness. Червоні туфлі — улюблений символ Theda Myint, що став знаком солідарності з людьми, які страждають на «невидимі» хвороби (наприклад, Лайм, фіброміалгія, хронічна втома).

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25 липня святкують День системного адміністратора. Свято було започатковано 28 липня 2000 року американським системним адміністратором Тедом Кекатосом. Ідея виникла після того, як він побачив рекламу Hewlett-Packard, де системного адміністратора нагороджували квітами та фруктами за встановлення нових принтерів. Тед вирішив створити день, коли колеги зможуть висловити вдячність системним адміністраторам за їхню важливу роботу.

Також 25 липня День зубного техніка. Неофіційне професійне свято, яке було започатковано на початку 2000-х років серед працівників зуботехнічних лабораторій і покликане вшанувати майстрів, які займаються виготовленням та ремонтом зубних і лицьових протезів, ортодонтичних апаратів та інших стоматологічних конструкцій.