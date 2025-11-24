Яке свято 25 листопада 2025 року / © ТСН

25 листопада 2025 року — вівторок. 1370-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 25 листопада, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Климента, Папи. За давнім церковним переданням, Климент народився в Римі в заможній і впливовій родині. У молодості він мав можливість отримати глибоку філософську освіту, а пошуки істини привели його до спілкування з апостолами. Особливий вплив на нього мав апостол Петро, наставництво якого визначило його майбутнє служіння.

Климент став четвертим Папою Римським, очоливши Церкву після Ліна та Анаклета. Період його понтифікату припав на часи зміцнення християнських громад, зокрема в умовах переслідувань з боку Римської імперії.

Згідно з переданням, імператор Траян заслав Климента на каторгу в Херсонес (територія сучасного Криму), де він важко працював у каменоломнях серед інших засланців-християн. Навіть там він продовжував своє пастирське служіння: навертав язичників, підтримував вірян, споруджував місця молитви.

Його мученицька кончина також пов’язана з чудесним елементом: за наказом влади Климента прив’язали до якоря й утопили в морі, аби стримати розповсюдження християнства. За переказом, вода відступала раз на рік, відкриваючи храм, у якому зберігалися мощі святого.

Що не можна робити 25 листопада

Не слід виконувати брудну домашню роботу — аби “не накликати зимові негаразди”.

Не можна давати і позичати в борг — з грошима, відданими цього дня, піде й власний добробут.

Забороняється залишати відчиненими двері або ворота — цього дня “нечиста сила шукає, де зимувати”, тому всі входи мали бути щільно закриті.

Народні прикмети і традиції на 25 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний день — до морозної і сухої зими;

тепло і похмуро — чекайте на м’яку зиму;

25 листопада мороз — він триватиме ще 40 днів;

перший сніг цього дня — зима буде сніжною;

сильний вітер — до заметіль і хуртовин в грудні.

25 листопада мороз — він триватиме ще 40 днів / © unsplash.com

В народі 25 листопада носило назву Климент Мороз. Так у народі підкреслювали, що цього дня часто приходили перші справжні морози. Казали: “Климент морозом землю скріпляє”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.

Талісманом людини, народженої 25 листопада є альмандин. Цей камінь вважали провідником живої, палаючої енергії, що здатна розвіювати апатію та відганяти будь-яку нудьгу.

Цього дня народилися:

1905 рік — Ніл Хасевич, український художник, графік, член ОУН і УГВР;

1926 рік — Михайло Машкін, український поет і композитор, фольклорист, автор пісні “Верховино, мати моя”;

1975 рік — Марина Одольська, українська співачка, заслужена артистка України (2004).

Пам’ятні дати 25 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 листопада:

1120 рік — У водах Ла-Маншу поблизу Нормандії затонув знаменитий “Білий корабель” і разом із численними англонормандськими вельможами загинув і спадкоємець англійського трону Вільгельм Аделін;

1177 рік — Відбулася битва при Монжизарі, одна з ключових військових сутичок епохи хрестових походів;

1487 рік — Єлизавета Йоркська була урочисто коронована, закріпивши династичний союз, що поклав край війні Червоної та Білої троянд;

1783 рік — Останні британські підрозділи залишили Нью-Йорк, завершивши військову присутність у місті після здобуття Сполученими Штатами незалежності;

1795 рік — Король Станіслав II Август зрікся трону, що юридично означило остаточний розпад Речі Посполитої;

1867 рік — Альфред Нобель офіційно запатентував динаміт;

1905 рік — У Лубнах побачило світ перше число газети “Хлібороб”;

1981 рік — Генеральна Асамблея ООН проголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;

1992 рік — Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запровадження в обіг приватизаційних майнових сертифікатів;

2003 рік — Верховна Рада на пропозицію уряду Віктора Януковича підтримала закон, який зменшив мінімальну заробітну плату з 237 до 205 гривень;

2004 рік — Вчена рада НаУКМА ухвалила рішення позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора через “дискредитацію іміджу академії”;

2018 рік — У Керченській протоці стався перший відкритий акт військової агресії Росії проти України під російським державним прапором від початку війни 2014 року.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками / © unsplash.com

25 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Ця дата покликана привернути увагу світу до однієї з найглибших соціальних проблем — насильства щодо жінок у всіх його проявах: фізичному, психологічному, економічному та сексуальному.

День було започатковано 1981 року Генеральною Асамблеєю ООН. Дата 25 листопада обрана на честь пам’яті сестер Міральєс із Домініканської Республіки — Патрісії, Мінерви та Маріни, які 1960 року були жорстоко вбиті за активну політичну діяльність і боротьбу за права жінок. Їхня смерть стала символом боротьби проти дискримінації й насильства. Цей день нагадує, що боротьба з насильством — не приватна справа жертв, а глобальна відповідальність суспільства.