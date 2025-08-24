- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 4 хв
Яке завтра, 25 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 25 серпня, День народження операційної платформи Лінукс. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Тита. До Нового року залишилося 128 днів.
25 серпня 2025 року — понеділок. 1279-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 25 серпня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Тита. Тит народився на острові Крит у язичницькій родині. За переданням, він походив із заможного та впливового роду. Молодим він отримав гарну освіту, знав філософію й грецьку культуру. Зустріч із християнською проповіддю стала переломним моментом його життя. Тит прийняв хрещення від апостола Павла і став його вірним учнем та співробітником. Павло називав його “справжнім сином у спільній вірі” (Послання до Тита 1:4). Він був не лише помічником, а й духовним другом апостола, який довіряв йому найвідповідальніші завдання.
Тит супроводжував Павла під час місіонерських подорожей, допомагав у розбудові Церков у різних містах Середземномор’я, зокрема в Коринфі. Коли в коринфській громаді виникли серйозні суперечки, саме Тит був посланий примирити братів і відновити єдність. Тит до кінця життя трудився на Криті, звідки іноді виїжджав за дорученням Павла. За переданням, він дожив до глибокої старості та мирно упокоївся. Його мощі зберігалися на Криті, а частина — у Венеції.
Що не можна робити 25 серпня
Не можна конфліктувати, сваритися — особливо важливо остерігатися цього дня чвар.
Не слід братися за нові справи — будь-що нове може обернутися невдачею.
Забороняється займатися рукоділлям, особливо шиттям — тому що можна “пришити собі біду”.
Народні прикмети і традиції на 25 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
який день на Тита, такою буде осінь;
вже почало жовтіти листя на березі — чекайте на прохолодну осінь;
туман вранці швидко розсіюється — до сухої осені;
дощить цього дня — восени буде тривала негода;
сухий і ясний день — чекайте на теплу осінь;
в повітрі багато павутиння — до теплої і тривалої осені.
В народі 25 серпня носило назву Тит Льняник. Вважалося, що саме цього дня час братися до роботи з льоном: його тріпали, сушили, готували до прядіння.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 серпня
Які завтра іменини: Володимир, Іван, Мойсей.
Талісманом людини, народженої 25 серпня є амазоніт. Камінь назвали на честь величної ріки Амазонки. Від найдавніших часів його вважали оберегом мужності, відваги та непохитної вірності.
Цього дня народилися:
1938 рік — Борис Михайлов, український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії;
1940 рік — Микола Жулинський, український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України;
1963 рік — Юрій Вербицький, сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану.
Пам’ятні дати 25 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 25 серпня:
1609 рік — Галілео Галілей представляє венеційській Малій раді (раді дожа) свій новітній винахід — телескоп;
1621 рік — до табору під Хотином, де війська короля Владислава протистояли османам, прибуває 45 тисяч козаків під проводом Яцька Бородавки;
1718 рік — французи засновують місто Новий Орлеан у Північній Америці;
1792 рік — задунайська козацька флотилія дістається Темрюка на Кубані;
1793 рік — війська Французької революції здобувають Марсель;
1825 рік — Уругвай проголошує свою незалежність від Бразильської імперії;
1830 рік — в Брюсселі розпочинається повстання проти голландського панування;
1912 рік — у Китаї створюють політичну партію Гоміндан (“партія народної держави”);
1915 рік — німецькі війська захоплюють Брест-Литовськ;
1918 рік — виходить перший номер газети “Звон” (“Дзвін”) під редакцією Янки Купали;
1919 рік — під час наступу на Київ війська Української Народної Республіки визволяють Фастів;
1929 рік — дирижабль “Граф Цепеллін”, вилетівши з Токіо, прибуває до Сан-Франциско;
1933 рік — між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією Палестини укладається угода, що дозволяє німецьким євреям переселятися до Палестини й інших країн;
1941 рік — радянські та британські війська здійснюють спільну окупацію Ірану;
1964 рік — радянська влада позбавляє українського дисидента Петра Григоренка звання генерал-майора;
1991 рік — в ході війни за незалежність Хорватії розпочинається битва за місто Вуковар.
Яке завтра свято в Україні і світі
25 серпня в Україні і світі святкують День народження операційної платформи Лінукс. Саме цього дня 1991 року фінський студент Лінус Торвальдс вперше оголосив про свій проєкт у мережі Usenet. Саме цього дня він повідомив спільноті, що створює нову безкоштовну операційну систему на основі UNIX, призначену для персональних комп’ютерів. Лінус Торвальдс хотів мати власну ОС, яка була б стабільною, гнучкою і відкритою для змін користувачами. У версії 0.01 були базові функції ядра, здатні запускати систему на ПК. Linux швидко став проєктом з відкритим кодом. Будь-хто міг долучитися, поліпшувати код і створювати власні дистрибутиви.
Також 25 серпня День примирливого поцілунку. Незвичайне і ніжне свято, яке присвячене відновленню зіпсованих стосунків, прощенню образ і відновленню гармонії між людьми. Його суть у тому, що навіть один поцілунок може стати символом миру, примирення та початку нового етапу у взаєминах. Свято нагадує, що іноді найкращий спосіб помиритися — щиро сказати “вибач” і висловити свої почуття жестом любові та уваги.