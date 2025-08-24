Яке свято 25 серпня 2025 року / © ТСН

Реклама

25 серпня 2025 року — понеділок. 1279-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 25 серпня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Тита. Тит народився на острові Крит у язичницькій родині. За переданням, він походив із заможного та впливового роду. Молодим він отримав гарну освіту, знав філософію й грецьку культуру. Зустріч із християнською проповіддю стала переломним моментом його життя. Тит прийняв хрещення від апостола Павла і став його вірним учнем та співробітником. Павло називав його “справжнім сином у спільній вірі” (Послання до Тита 1:4). Він був не лише помічником, а й духовним другом апостола, який довіряв йому найвідповідальніші завдання.

Тит супроводжував Павла під час місіонерських подорожей, допомагав у розбудові Церков у різних містах Середземномор’я, зокрема в Коринфі. Коли в коринфській громаді виникли серйозні суперечки, саме Тит був посланий примирити братів і відновити єдність. Тит до кінця життя трудився на Криті, звідки іноді виїжджав за дорученням Павла. За переданням, він дожив до глибокої старості та мирно упокоївся. Його мощі зберігалися на Криті, а частина — у Венеції.

Реклама

Що не можна робити 25 серпня

Не можна конфліктувати, сваритися — особливо важливо остерігатися цього дня чвар.

Не слід братися за нові справи — будь-що нове може обернутися невдачею.

Забороняється займатися рукоділлям, особливо шиттям — тому що можна “пришити собі біду”.

Народні прикмети і традиції на 25 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

який день на Тита, такою буде осінь;

вже почало жовтіти листя на березі — чекайте на прохолодну осінь;

туман вранці швидко розсіюється — до сухої осені;

дощить цього дня — восени буде тривала негода;

сухий і ясний день — чекайте на теплу осінь;

в повітрі багато павутиння — до теплої і тривалої осені.

25 серпня в повітрі багато павутиння — до теплої і тривалої осені / © unsplash.com

В народі 25 серпня носило назву Тит Льняник. Вважалося, що саме цього дня час братися до роботи з льоном: його тріпали, сушили, готували до прядіння.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 серпня

Які завтра іменини: Володимир, Іван, Мойсей.

Талісманом людини, народженої 25 серпня є амазоніт. Камінь назвали на честь величної ріки Амазонки. Від найдавніших часів його вважали оберегом мужності, відваги та непохитної вірності.

Реклама

Цього дня народилися:

1938 рік — Борис Михайлов, український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії;

1940 рік — Микола Жулинський, український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України;

1963 рік — Юрій Вербицький, сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану.

Реклама

Пам’ятні дати 25 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 серпня:

1609 рік — Галілео Галілей представляє венеційській Малій раді (раді дожа) свій новітній винахід — телескоп;

1621 рік — до табору під Хотином, де війська короля Владислава протистояли османам, прибуває 45 тисяч козаків під проводом Яцька Бородавки;

1718 рік — французи засновують місто Новий Орлеан у Північній Америці;

1792 рік — задунайська козацька флотилія дістається Темрюка на Кубані;

1793 рік — війська Французької революції здобувають Марсель;

1825 рік — Уругвай проголошує свою незалежність від Бразильської імперії;

1830 рік — в Брюсселі розпочинається повстання проти голландського панування;

1912 рік — у Китаї створюють політичну партію Гоміндан (“партія народної держави”);

1915 рік — німецькі війська захоплюють Брест-Литовськ;

1918 рік — виходить перший номер газети “Звон” (“Дзвін”) під редакцією Янки Купали;

1919 рік — під час наступу на Київ війська Української Народної Республіки визволяють Фастів;

1929 рік — дирижабль “Граф Цепеллін”, вилетівши з Токіо, прибуває до Сан-Франциско;

1933 рік — між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією Палестини укладається угода, що дозволяє німецьким євреям переселятися до Палестини й інших країн;

1941 рік — радянські та британські війська здійснюють спільну окупацію Ірану;

1964 рік — радянська влада позбавляє українського дисидента Петра Григоренка звання генерал-майора;

1991 рік — в ході війни за незалежність Хорватії розпочинається битва за місто Вуковар.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 серпня в Україні і світі святкують День народження операційної платформи Лінукс / © unsplash.com

25 серпня в Україні і світі святкують День народження операційної платформи Лінукс. Саме цього дня 1991 року фінський студент Лінус Торвальдс вперше оголосив про свій проєкт у мережі Usenet. Саме цього дня він повідомив спільноті, що створює нову безкоштовну операційну систему на основі UNIX, призначену для персональних комп’ютерів. Лінус Торвальдс хотів мати власну ОС, яка була б стабільною, гнучкою і відкритою для змін користувачами. У версії 0.01 були базові функції ядра, здатні запускати систему на ПК. Linux швидко став проєктом з відкритим кодом. Будь-хто міг долучитися, поліпшувати код і створювати власні дистрибутиви.

Також 25 серпня День примирливого поцілунку. Незвичайне і ніжне свято, яке присвячене відновленню зіпсованих стосунків, прощенню образ і відновленню гармонії між людьми. Його суть у тому, що навіть один поцілунок може стати символом миру, примирення та початку нового етапу у взаєминах. Свято нагадує, що іноді найкращий спосіб помиритися — щиро сказати “вибач” і висловити свої почуття жестом любові та уваги.