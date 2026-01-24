Яке свято 25 січня 2026 року / © ТСН

25 січня 2026 року — неділя. 1431-й день війни в Україні.

25 січня віряни святкують День пам’яті святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського / © pexels.com

Завтра, 25 січня, віряни святкують День пам’яті святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського. Видатний християнський теолог і проповідник, архієпископ Царгородський. Він славився своїми глибокими богословськими трактатами та красномовними проповідями, особливо про Святу Трійцю. Разом із Василієм Великим і Григорієм Нісським він належить до «Трьох Григоріїв» — видатних Отців Церкви IV століття. Григорій активно захищав православне вчення від єресей, зокрема арианства, і відомий своєю побожністю, мудрістю та духовною строгою.

25 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день без інтернету / © pexels.com

25 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день без інтернету. Мета цього дня — нагадати про важливість балансу між цифровим життям і реальністю: провести час із родиною та друзями, насолодитися прогулянками на природі, читанням, творчістю чи іншими офлайн‑заняттями. Він підкреслює, що надмірна залежність від Інтернету може стримувати живе спілкування та впливати на ментальне здоров’я.

25 січня Всесвітній день боротьби з проказою / © pexels.com

Також 25 січня Всесвітній день боротьби з проказою. Цей день було засновано Міжнародним союзом боротьби з проказою (International Leprosy Association) і приурочено до народження Махатми Ґанді, який активно виступав проти дискримінації хворих на проказу та допомагав їм інтегруватися у життя громади.

25 січня День спостереження за погодою / © unsplash.com

А ще 25 січня День спостереження за погодою. Мета свята — підкреслити важливість точних метеорологічних спостережень для прогнозування погоди, науки та повсякденного життя, а також заохотити всіх цікавитися атмосферними явищами, вести власні записи та спостереження.