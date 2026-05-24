25 травня 2026 року — понеділок. 1551-й день війни в Україні.

Завтра, 25 травня, віряни святкують Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя. За переказами, це сталося приблизно у IX столітті, за часів імператора Михаїла III. Під час іконоборчих переслідувань святиня знову була втрачена, але згодом її нібито віднайшли у місті Комани (Каппадокія), де голову святого урочисто перенесли до Константинополя. Ця подія має символічне значення в християнській традиції: вона підкреслює незнищенність святині та вшанування пам’яті пророка.

25 травня в Україні святкують День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Професійне свято, яке було встановлене Указом Президента України 2021 року з метою підкреслити важливість цієї служби для національної безпеки та захисту державної інформації. Служба відіграє важливу роль особливо в умовах сучасних кіберзагроз і воєнного часу, адже забезпечує стабільність комунікацій та захист критичної інфраструктури держави.

Також 25 травня День філолога. Професійне свято людей, які працюють зі словом: мовознавців, літературознавців, перекладачів, викладачів мов і всіх, хто досліджує та розвиває мову й літературу. Дата не є строго офіційно уніфікованою на державному рівні, але вона закріпилася в академічному та освітньому середовищі як день вшанування фахівців філології.

А ще 25 травня Всесвітній день хірургії. Хірургія — це сфера, де точність, швидкість рішень і досвід буквально визначають людське життя. Тому такі тематичні дні використовують, щоб ще раз підкреслити її суспільну цінність і підтримати медичну спільноту.

25 травня святкують Всесвітній день футболу. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН 2024 року, щоб визнати глобальне культурне, соціальне та освітнє значення футболу. Дата 25 травня обрана невипадково — саме цього дня 1950 року відбувся фінал чемпіонату світу, який символічно пов’язують із відродженням міжнародного футболу після Другої світової війни.

Також 25 травня Міжнародний день танцю степу. Це свято присвячене мистецтву степу — танцю, в якому ритм створюється не лише рухами тіла, а й Витоки степу пов’язують із культурним змішанням у США XIX століття, а його світова популярність значною мірою сформувалася завдяки шоу-індустрії та мюзиклам XX століття. Велику роль у популяризації цього стилю відіграли зірки золотого віку Голлівуду, зокрема Фред Астер., що перетворюють танець на своєрідну перкусію.

А ще 25 травня Всесвітній день щитоподібної залози. Його запровадили 2008 року за ініціативи Європейської тиреоїдної асоціації, щоб привернути увагу до проблем діагностики та лікування захворювань щитоподібної залози. Цей день спрямований на інформування людей про те, наскільки важливу роль відіграє щитоподібна залоза у роботі організму.

25 травня святкують Всесвітній день Таро. Це не офіційне міжнародне свято, затверджене державними чи глобальними організаціями, а радше тематичний день, який популяризують практики Таро, астрологи та прихильники символічних систем самопізнання.

Також 25 травня Міжнародний день пігментації шкіри. Його головна мета — підвищення обізнаності про стани, пов’язані з виробленням меланіну, зокрема: нерівномірну пігментацію, гіперпігментацію та депігментацію, хронічні дерматологічні стани.

А ще 25 травня Міжнародний день без пластику. Це не єдиний офіційно уніфікований день ООН, але він входить у ширший рух за скорочення використання пластику та популяризацію екологічних звичок. Його головна мета — привернути увагу до проблеми пластикового забруднення.

25 травня святкують Всесвітній тиждень надання незалежності колоніальним країнам і народам. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН 1980 року, щоб привернути увагу до процесу деколонізації та права народів на самовизначення. Цей тиждень пов’язаний із важливим історичним контекстом XX століття, коли багато країн Африки, Азії, Карибського басейну та Океанії здобували незалежність від колоніальних імперій.

Також 25 травня День зниклих безвісти дітей. Його започаткували у США 1983 року, а згодом він набув міжнародного значення як день пам’яті та привернення уваги до проблеми зникнення дітей. Дата пов’язана з трагічною подією: 1979 року в Нью-Йорку зник 6-річний хлопчик Ейтан Патц, справа якого стала символом руху за захист дітей і пошуку зниклих.

А ще 25 травня Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. Він присвячений пам’яті людей, які боролися проти тоталітарних режимів, захищали права людини, свободу та національну гідність у різних країнах і в різні історичні періоди. У сучасному розумінні цей день має ширше значення — він об’єднує пам’ять про жертв нацизму, комуністичних режимів та інших форм політичного терору.

