Яке свято 25 травня 2025 року / © ТСН

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25 травня 2025 року — неділя. 1187-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 25 травня, віряни святкують Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя. Церква з особливою пошаною згадує подію, яка стала духовною перемогою істинної віри — Третє віднайдення чесної глави пророка і Предтечі Господнього Івана Хрестителя.

Іван Хреститель, найвизначніший із пророків, загинув мученицькою смертю — його обезголовив Ірод Антипа. За переказами, голову святого не було поховано з належною честю. Вона зникала і з’являлася кілька разів, і кожне її віднайдення супроводжувалося чудесами й зміцненням віри.

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У VIII–IX століттях, у час великого церковного лихоліття, коли Візантію стрясала боротьба з іконоборством, святиня знову була втрачена. Вона потрапила до рук єретиків, які відкинули шанування ікон і святих мощей. Глава Предтечі довгий час зберігалася в невідомості, аж доки її не було знайдено в Команах — одному з міст Понту, нині на території Абхазії.

Це відбулося в часи, коли православ’я почало відновлюватися після років гонінь. Імператор Михайло III та патріарх Ігнатій організували урочисте перенесення реліквії до Константинополя. Подію супроводжували велика радість вірян і молитовні зібрання, адже це вбачалося як знак Божого милосердя та відновлення істинної віри.

Це третє дивовижне віднайдення глави Івана Хрестителя не лише повернуло Церкві велику святиню, а й стало символом перемоги православ’я над єресями, зцілення розколів і зміцнення народу в правдивій вірі.

Що не можна робити 25 травня

Суворо забороняється використовувати гострі предмети, різати чи рубати — Іван Хреститель був обезголовлений, не можна різати ножем, колоти щось гострим (наприклад, навіть не бажано шити чи різати хліб).

Не можна купатися у відкритих водоймах — вода цього дня має “неспокійну силу”, а тому купання могло призвести до хвороби або навіть утоплення.

Не слід лаятися, з’ясовувати стосунки — сварки цього дня особливо шкодять душі, накликають біду або “відтинають” добробут.

Народні прикмети і традиції на 25 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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якщо на Івана (25 травня) похмуро — літо буде дощовим;

пішов дощ — буде гарний урожай зернових;

вітер цього дня — до змін у погоді найближчим часом;

жаби голосно кумкають — очікуй теплої і сухої погоди;

яскравий світанок — літо буде спекотним і грозовим.

25 травня яскравий світанок — літо буде спекотним і грозовим / © unsplash.com

В народі 25 травня носило назву Іван Медвяні Роси. На кінець весни припадає період, коли земля особливо щедро вкрита росами — прохолодними, блискучими краплями, які в народі вважали лікувальними й священними. Люди вірили, що це сльози природи, що очищають землю, а іноді — благословення з неба.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 травня

Які завтра іменини: Іван, Інокентій.

Талісманом людини, народженої 25 травня, є змійовик. Цей камінь своїм візерунком схожий на зміїну шкіру, тож із давніх часів люди приписували йому особливу силу. Його вважали не лише талісманом, а й своєрідним енергетичним щитом — вірили, що він здатен вбирати в себе все недобре, захищаючи людину від зла та хвороб.

Цього дня народилися:

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1889 рік — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор;

1899 рік — Борис Арцибашев, українсько-американський художник, дизайнер та ілюстратор українського походження;

1976 рік — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.

Пам’ятні дати 25 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 травня:

996 рік — в Києві урочисто освячено перший відомий на Русі кам’яний християнський храм — Десятинну церкву, зведену на честь Успіння Пресвятої Богородиці;

1502 рік — португальські мореплавці, відкривши новий острів у день Святої Олени, назвали його на її честь — Святої Олени;

1521 рік — імператор Священної Римської імперії Карл V підписав Вормський едикт, яким офіційно визнав Мартина Лютера єретиком, заборонивши друк і поширення його праць;

1630 рік — під Переяславом козацьке військо на чолі з отаманом Тарасом Трясилом завдало нищівної поразки польській армії під проводом гетьмана Станіслава Конецпольського;

1810 рік — в Буенос-Айресі розпочалася Травнева революція, яка стала поштовхом до визвольного руху та утворення незалежної держави Аргентина;

1926 рік — в Парижі було вчинено смертельний замах на українського політичного діяча та головного отамана війська УНР Симона Петлюру;

1996 рік — в німецькому місті Єна чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 метрів 48 сантиметрів;

1996 рік — в словацькому місті Кошиці Юліус Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну дистанцію — 8,2 метра;

1996 рік — в Києві відновлено пам’ятник княгині Ользі, зруйнований більшовиками 1919 року;

1997 рік — мешканець Шрі-Ланки А. Джоакім установив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин і 40 хвилин;

1999 рік — боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов із в’язниці після тримісячного ув’язнення, призначеного за побиття двох водіїв;

2001 рік — в Сан-Франциско (США) представлено інноваційне паливо для автомобілів — так званий “фруктовий бензин”;

2014 рік — в Україні відбулися позачергові президентські вибори, на яких перемогу здобув Петро Порошенко;

2020 рік — в Міннеаполісі (США) під час затримання поліцією загинув афроамериканець Джордж Флойд, що стало причиною масових протестів по всій країні, супроводжених сутичками й жертвами.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 травня святкують День міста Київ / © unsplash.com

25 травня в Україні святкують День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Цього дня в Україні вшановують фахівців, які щодня стоять на варті інформаційної безпеки, захищаючи державу не лише на землі, а й у кіберпросторі. Це День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — професійне свято, що об’єднує експертів у галузі спецзв’язку, криптозахисту та кібероборони.

Це свято започатковано Указом Президента України 2004 року, а його витоки — в подіях 25 травня 2001 року, коли вперше було створено окрему державну структуру, покликану забезпечувати безпеку комунікацій і даних. З часом вона стала ключовою ланкою в архітектурі національної безпеки.

Також 25 травня Всесвітній день хірургії. Особливий день, присвячений людям, чия професія безпосередньо пов’язана з порятунком життів через хірургічне втручання. Це свято відбувається в третю суботу вересня і покликане підкреслити величезне значення хірургії для охорони здоров’я людства. Хірургія — це не просто наука про розрізи і шви. Це мистецтво, знання і техніка, які щодня допомагають долати смертельні хвороби, травми та складні медичні виклики. Проте у багатьох країнах світу, особливо там, де бракує ресурсів, мільйони людей залишаються без доступу до потрібної допомоги. Цей день нагадує світу про потребу розвивати інфраструктуру, готувати спеціалістів і робити хірургію доступною для кожного.

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А ще 25 травня Всесвітній день Таро. Він з’явився, щоб об’єднати тих, хто живе та дихає цим унікальним мистецтвом — від досвідчених тарологів до людей, що вперше взяли до рук колоду. Це день, коли вшановують багатовікову традицію, що поєднує символіку, інтуїцію і духовний пошук.

Карти Таро — це набагато більше, ніж просто інструмент ворожіння. Це потужний код символів, унікальна мова архетипів, що розкриває глибинні аспекти нашої психіки, життєві цикли і уроки долі. Колода складається зі 78 карт: 22 Старших Аркани, які розкривають великі життєві теми, і 56 Молодших Арканів — відображення щоденних подій та емоцій.

25 травня Міжнародний день пігментації шкіри. Це особливий день, який покликаний нагадати світу про унікальність і багатство відтінків людської шкіри. Це свято вшановує природну різноманітність, що робить кожну людину неповторною, і закликає до прийняття та поваги до всіх кольорів шкіри без винятку.

Також 25 травня Міжнародний день без пластику. Це не просто дата у календарі, а заклик до дії проти однієї з найсерйозніших екологічних загроз сучасності. Пластик — це матеріал, що широко використовується в усьому світі, але він практично не розкладається у природних умовах. Щороку мільйони тонн пластикових відходів засмічують океани, річки і землі, створюючи справжні сміттєві пастки для дикої природи. Морські тварини часто стають жертвами цих відходів, заплутуючись або помилково споживаючи мікропластик.

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А ще 25 травня День хіміка. Припадає на останню неділю травня. Це професійне свято вшанування науковців, інженерів, викладачів і фахівців, які щоденно працюють над розгадкою таємниць речовин і створенням нових технологій. Хімія — це не просто наука, це основа нашого сучасного світу, яка впливає практично на кожен аспект життя.

25 травня святкують Міжнародний день танцю степу. Це свято, присвячене одному з найяскравіших і найенергійніших видів танцю, де головним інструментом стають ноги. Цей день поєднує в собі унікальну гармонію техніки, музики та ритму, що робить степ неповторним у світі танцю.

25 травня Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. Особлива дата, яка віддає шану мужнім людям, котрі не побоялися виступити проти жорстоких, безжальних режимів. Це день пам’яті про тих, хто ціною власної свободи і навіть життя відстоював право на волю, гідність і людські права.

Також 25 травня Всесвітній день щитоподібної залози. Це особлива дата, створена для того, щоб привернути увагу до цього крихітного, але надзвичайно важливого органу. Щитоподібна залоза керує багатьма життєво необхідними процесами в організмі, і від її стану залежить наше загальне самопочуття і здоров’я.

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А ще 25 травня День зниклих безвісти дітей. Важлива дата, яка нагадує всьому світу про трагічну долю тих, хто раптово зник із рідного дому, а також про біль і надію їхніх родин. Це час, коли суспільство повинно згуртуватися, щоб підтримати пошуки та не дати цій проблемі залишатися поза увагою.

25 травня святкують День міста Київ. Це не просто дата в календарі, а справжнє свято, яке об’єднує мешканців і гостей у шануванні багатої історії, культури та духу міста. Київ — одне з найстаровинніших міст Європи, яке понад тисячу років живе й дихає історією, легендами та культурними здобутками. День міста покликаний нагадати про велич і непересічну роль Києва в долі України та всього регіону.

Протягом цього періоду столиця перетворюється на величезний фестиваль: яскраві концерти, театральні вистави, народні гуляння, виставки, мистецькі інсталяції і, звичайно, грандіозні феєрверки. У центрі міста збираються тисячі людей, які разом відчувають пульс живого, неповторного Києва. Музеї та культурні заклади дарують безкоштовний вхід, щоб кожен міг доторкнутися до історії й мистецтва.

Також 25 травня День філолога. Філологи — це мовні дослідники і зберігачі культурної спадщини, які через свою працю допомагають нам краще розуміти світ і самих себе. Мова — це душа нації, її фундамент і ключ до культурної ідентичності. Без фахівців, що досліджують і оберігають мови, ми ризикуємо втратити важливі скарби історії, літератури й людського досвіду. День філолога підкреслює важливість мовознавства у збереженні і розвитку культури.

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