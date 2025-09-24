Яке свято 25 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

25 вересня 2025 року — четвер. 1310-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 25 вересня, віряни святкують день пам’яті святої преподобної Євфросинії. Євфросинія народилася в багатій і знатній сім’ї в Олександрії (Єгипет). Від юності вона прагнула до духовного життя. Коли батько хотів видати її заміж, дівчина таємно залишила дім. Щоб зберегти своє дівство й уникнути примусового шлюбу, Євфросинія переодягнулася у чоловічий одяг і вступила до монастиря під іменем Смарагд. Ніхто не здогадувався про її жіночу природу. Вона подвизалася у суворих постах, молитвах, служінні братії, здобувши повагу ченців як муж благочестя. Лише перед смертю Євфросинія відкрила свою таємницю власному батькові, який випадково прийшов у той самий монастир за духовною порадою. Її праведне життя стало свідченням цілковитої відданості Богові та перемоги духу над тілесними пристрастями.

Що не можна робити 25 вересня

Жінкам забороняється займатися важкою фізичною працею — у народі вважали, що цього дня треба берегти сили, особливо молодим дівчатам.

Не можна прясти і шити після заходу сонця — “заплутаєте” свою долю.

Не слід лінуватися — вважалося, що хто цього дня допоможе нужденному чи сироті, той отримає благословення святої.

Народні прикмети і традиції на 25 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

сонячний і ясний день до холодної, але сухої осені;

мряка чи дощ — чекайте на сніжну та відносно теплу зиму;

північний вітер — прийде швидке похолодання;

вранці туман стелиться по землі — на кілька днів установиться тиха і тепла погода;

багато горобити — зима буде суворою.

25 вересня багато горобити — зима буде суворою / © Pixabay

В народі 25 вересня носило назву Євфросинія-останниця. Адже це був рубіж: завершення жнив, кінець теплої осені. Вважалося, що після цього дня вже не можна залишати в полі необмолочене жито. Дівчата цього дня молилися святій про щасливу долю, чистоту серця й доброго чоловіка. У народі навіть казали: “Євфросинія день урівноважує — після нього сонце швидше до зими хилиться”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 вересня

Які завтра іменини: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 25 вересня є гематит. Від давніх часів гематит сприймали як уособлення сили та оберег від небезпек. Йому приписують властивість укріплювати внутрішню енергію людини й надавати їй витривалості.

Цього дня народилися:

Реклама

1984 рік — Тетяна Козлова, українська волейболістка;

1992 рік — Юлія Слободян, українська художня гімнастка;

1993 рік — Максим Шемберєв, український плавець.

Пам’ятні дати 25 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 вересня:

256 рік — сенат проголошує Марка Клавдія Тацита новим імператором Римської імперії;

1066 рік — відбувається битва під Стемфорд-Бріджем;

1396 рік — османські війська султана Баязида I завдають нищівної поразки хрестоносній армії угорського короля Сигізмунда біля Нікополя;

1493 рік — Христофор Колумб вирушає у свою другу експедицію до Америки;

1555 рік — Аугсбурзький мир юридично закріплює право протестантизму на існування як окремої релігії;

1789 рік — генерал Хосе де Рібас здобуває османську фортецю Хаджи-Бей, на місці якої згодом постала Одеса;

1789 рік — Конгрес США ухвалює десять конституційних поправок, що входять в історію як Білль про права;

1914 рік — Легіон Українських січових стрільців Семенюка вперше бере участь у бою поблизу Сяніка;

1932 рік — Каталонії в Іспанії надають автономію з власними національними символами, мовою та парламентом;

1943 рік — розпочинається Дніпровська повітряно-десантна операція, яка завершується важкою поразкою;

1960 рік — у США спускають на воду перший у світі атомний авіаносець “Ентерпрайз” (USS Enterprise, CVN-65);

1989 рік — Верховна Рада Литви визнає незаконним приєднання республіки до СРСР 1940 року;

1992 рік — відбувається відкриття каналу Рейн—Майн—Дунай, що з’єднує Чорне море з Північним;

2020 рік — під Чугуєвом зазнає катастрофи навчальний літак АН-26Ш, унаслідок чого гине 26 осіб.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 вересня Всесвітній день моря / © unsplash.com

25 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день квантової готовності. Сучасна ініціатива, покликана звернути увагу організацій, ІТ-спільнот і держав на виклики та можливості, пов’язані з розвитком квантових технологій, зокрема на загрози для кібербезпеки. День квантової готовності — це захід, який організовує компанія DigiCert з метою підготування бізнесів, технічних команд та державних установ до нової епохи зростання потенціалу квантових обчислень.

Також 25 вересня Всесвітній день моря. Міжнародне свято, яке відзначається щорічно в останній четвер вересня. Цей день був започаткований 1978 року на 10-й сесії Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації (ІМО) — спеціалізованого агентства ООН, яке займається питаннями безпеки судноплавства та запобіганням забруднення морського середовища.

А ще 25 вересня Всесвітній день фармацевта. Цю дату було обрано на честь заснування Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP) 1912 року. Офіційно свято було встановлено на Всесвітньому конгресі фармації та фармацевтичних наук 2009 року в Стамбулі, Туреччина.

Реклама

25 вересня святкують Всесвітній день легенів. Цей день був започаткований 2016 року за ініціативою Мічіакі Місіми, президента Кіотської асамблеї FIRS (Федерації міжнародних респіраторних товариств). Метою свята є підвищення обізнаності про важливість здоров’я легень та профілактику захворювань, пов’язаних із дихальною системою.

Також 25 вересня Міжнародний день поінформованості про атаксію. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про атаксію — групу неврологічних захворювань, що призводять до порушення координації рухів, рівноваги та мовлення. Метою свята є інформування громадськості, підтримка пацієнтів та сприяння розвитку досліджень у цій галузі.

А ще 25 вересня Всесвітній день мрії. Цей день був започаткований 2012 року ініціативною групою Global Dreams Rising, щоб надихнути людей по всьому світу на реалізацію своїх мрій та цілей. Метою свята є сприяння особистісному розвитку, підтримка позитивних змін у суспільстві та створення глобальної спільноти мрійників, які прагнуть досягти своїх амбіцій.