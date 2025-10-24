Яке свято 25 жовтня 2025 року / © ТСН

Реклама

25 жовтня 2025 року — субота. 1339-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 25 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Після смерті Костянтина Великого Римська імперія розділилася між його синами. Один із них, Констанцій, став імператором Сходу і підтримував аріанство — єресь, що заперечувала божественну природу Ісуса Христа. У цей час розпочалися переслідування православних, які залишалися вірними Нікейському Символу віри.

Святі Маркіян і Мартирій служили у Константинополі при святому патріархові Павлі Сповіднику, ревному захиснику православ’я. Коли аріани силою усунули святого Павла з патріаршого престолу і вигнали його у вигнання (згодом він був задушений), Маркіян і Мартирій залишилися непохитними у вірі. Вони відкрито викривали єресь аріан і підбадьорювали православних не відступати від істини.

Реклама

Їхні проповіді та вірність викликали ненависть ворогів істинної віри. Їх заарештували і піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися Христа. Однак святі залишилися непохитними. Побачивши, що ні погрози, ні муки не зламали їхньої віри, мучителі стратили Маркіяна і Мартирія — відтяли їм голови. Це сталося близько 355 року.

Що не можна робити 25 жовтня

Не можна сперечатися і сваритися — варка цього дня “закриє” дім від добробуту на всю зиму.

Не слід відмовляти в допомозі — вірили, що відмова або скупість повернеться сторицею.

Не варто виходити з дому після заходу сонця — осінні сутінки “ведуть нечисту силу”, тож подорожі або прогулянки у вечірній час були небажані.

Народні прикмети і традиції на 25 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

холодний північний вітер — до суворої зими;

вранці мороз — зима прийде рано і буде холодною;

опале листя не падає швидко — до теплої осені;

пташки активно годуються на землі — чекайте на ранній сніг і морози.

25 жовтня пташки активно годуються на землі — чекайте на ранній сніг і морози / © unsplash.com

В народі 25 жовтня носило назву Маркіянів день. День вважався сприятливим для завершення господарських робіт: заготівлі дров, прибирання урожаю, приготування запасів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 жовтня

Які завтра іменини: Валерій, Матрона.

Реклама

Талісманом людини, народженої 25 жовтня, є рубін. З давніх-давен люди вірили, що цей коштовний камінь може зупиняти кров і допомагати при кровотечах. Крім того, йому приписували здатність сприяти загоєнню виразок шлунка.

Цього дня народилися:

1860 рік — Микола Семенович Самокиш, український художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру і графік;

1951 рік — Людмила Єфименко, українська актриса, режисерка;

1977 рік — Катерина Серебрянська, українська гімнастка-художниця, абсолютна чемпіонка Олімпіади 1996 року.

Пам’ятні дати 25 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 жовтня:

1586 рік — шотландська королева Марія Стюарт була засуджена до страти;

1839 рік— у Манчестері опубліковано перший у світі залізничний розклад руху поїздів;

1921 рік — розпочався Другий зимовий похід армії УНР, відомий як Листопадовий рейд, під керівництвом Юрія Тютюнника;

1929 рік — на Нью-йоркській біржі обвалився курс 13 мільйонів проданих акцій на 90 %, викликавши паніку в США та інших країнах;

1938 рік — засновано Національну спілку художників України;

1948 рік — у Чехословаччині створено виправно-трудові табори;

1955 рік — після виведення радянських окупаційних військ парламент Австрії ухвалив закон про постійний нейтралітет країни;

1962 рік — під час Карибської кризи посол США в ООН продемонстрував світові фотографії радянських ракет на Кубі;

1978 рік — президент США Рональд Рейган підписав закон про фінансування виробництва нейтронної бомби;

1992 рік — на референдумі ухвалена Конституція Литви;

2015 рік — в Україні відбулися місцеві, а в Польщі — парламентські вибори;

2022 рік — Ріші Сунак вступив на посаду нового прем’єр-міністра Великої Британії.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день художника / © unsplash.com

25 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день художника. Свято творчих людей, які працюють із живописом, графікою, скульптурою та іншими видами образотворчого мистецтва. Цей день покликаний шанувати талант, натхнення та вклад художників у культуру та духовний розвиток суспільства.

Реклама

Також 25 жовтня Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром. Мієлодиспластичний синдром (MDS) охоплює різноманітні стани, коли кістковий мозок не здатний виробляти достатньо здорових клітин крові. Це може призвести до анемії (недокрів’я), тромбоцитопенії (низький рівень тромбоцитів) та лейкопенії (низький рівень лейкоцитів). Симптоми можуть включати втому, блідість, часті інфекції та кровотечі.

А ще 25 жовтня Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію. Це важливе міжнародне свято, яке має на меті підвищити обізнаність про дві серйозні вроджені патології — спінальну біфіду та гідроцефалію, а також підтримати права та гідність людей, які з ними живуть.

25 жовтня святкують Всесвітній день опери. Він нагадує, що опера — це поєднання музики, театру та поезії, здатне передавати найглибші людські емоції: кохання, страждання, надію та радість. Це свято є даниною творчості людей, які впродовж століть робили мистецтво опери живим і надихаючим.

Також 25 жовтня Міжнародний день обізнаності про карликовість. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про карликовість, зокрема про ахондроплазію — найпоширенішу форму карликовості, а також на боротьбу зі стигматизацією та дискримінацією людей з низьким зростом.

Реклама

А ще 25 жовтня Міжнародний день боротьби жінок за мир. Щорічне свято, присвячене активній ролі жінок у підтримці миру, запобіганні конфліктам і боротьбі з війнами. Воно наголошує на тому, що жінки протягом історії не лише страждали від наслідків воєн, але й активно працювали над їхнім припиненням та відновленням суспільства.