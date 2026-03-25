Яке завтра, 26 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 26 березня, День Національної гвардії України. Віряни святкують Собор архангела Гавриїла. До Нового року залишився 281 день.

Тетяна Мележик
Яке свято 26 березня 2026 року

26 березня 2026 року — четвер. 1491-й день війни в Україні.

26 березня віряни святкують Собор архангела Гавриїла / © Pixabay

Завтра, 26 березня, віряни святкують Собор архангела Гавриїла. Саме архангел Гавриїл, за біблійною традицією, сповістив Діві Марії про народження Ісуса Христа. Суть свята — подяка і шана Гавриїлу як носію Божої волі, символу доброї новини, світла та духовного провідництва. У цей день віряни моляться про мудрість, чіткість думок і добрі звістки в житті. Свято буває двічі на рік: в перший день після Благовіщення Пресвятої Богородиці і 13 липня.

26 березня в Україні святкують День Національної гвардії України / © КМДА

26 березня в Україні святкують День Національної гвардії України. Воно присвячене військовослужбовцям Національна гвардія України — силової структури, що виконує завдання із захисту держави, громадського порядку та безпеки громадян. Свято встановлено 2015 року після відновлення Нацгвардії 2014 року на тлі російської агресії. Гвардійці беруть участь у бойових діях, охороняють стратегічні об’єкти, допомагають під час надзвичайних ситуацій і забезпечують правопорядок.

26 березня Фіолетовий день (або День хворих на епілепсію) / © Pixabay

Також 26 березня Фіолетовий день (або День хворих на епілепсію). Ідею започаткувала 2008 року канадська дівчинка Кессіді Меган, яка сама живе з епілепсією. Вона хотіла показати, що люди з цим станом не повинні почуватися ізольованими чи незрозумілими. Фіолетовий колір став символом цього дня, адже асоціюється з підтримкою, чутливістю та солідарністю. У світі проводять просвітницькі акції, лекції та флешмоби, закликаючи більше дізнаватися про захворювання й підтримувати тих, хто з ним живе.

