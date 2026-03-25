26 березня 2026 року — четвер. 1491-й день війни в Україні.

Завтра, 26 березня, віряни святкують Собор архангела Гавриїла. Саме архангел Гавриїл, за біблійною традицією, сповістив Діві Марії про народження Ісуса Христа. Суть свята — подяка і шана Гавриїлу як носію Божої волі, символу доброї новини, світла та духовного провідництва. У цей день віряни моляться про мудрість, чіткість думок і добрі звістки в житті. Свято буває двічі на рік: в перший день після Благовіщення Пресвятої Богородиці і 13 липня.

26 березня в Україні святкують День Національної гвардії України. Воно присвячене військовослужбовцям Національна гвардія України — силової структури, що виконує завдання із захисту держави, громадського порядку та безпеки громадян. Свято встановлено 2015 року після відновлення Нацгвардії 2014 року на тлі російської агресії. Гвардійці беруть участь у бойових діях, охороняють стратегічні об’єкти, допомагають під час надзвичайних ситуацій і забезпечують правопорядок.

Також 26 березня Фіолетовий день (або День хворих на епілепсію). Ідею започаткувала 2008 року канадська дівчинка Кессіді Меган, яка сама живе з епілепсією. Вона хотіла показати, що люди з цим станом не повинні почуватися ізольованими чи незрозумілими. Фіолетовий колір став символом цього дня, адже асоціюється з підтримкою, чутливістю та солідарністю. У світі проводять просвітницькі акції, лекції та флешмоби, закликаючи більше дізнаватися про захворювання й підтримувати тих, хто з ним живе.