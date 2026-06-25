Яке свято 26 червня 2026 року / © ТСН

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26 червня 2026 року — п’ятниця. 1583-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

26 червня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Давида Солунського / © pexels.com

Завтра, 26 червня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Давида Солунського. Він був монахом монастиря святих Феодора і Меркурія, а згодом оселився в келії під мигдальним деревом, де провів близько 70 років у пості, молитві та духовних подвигах. Святий мав дар дивотворення й зцілення хворих. За переказами, він досяг такої духовної досконалості, що міг тримати в руках розпечене вугілля без шкоди для себе, кадячи ним перед людьми. Після праведної кончини близько 540 року преподобного Давида почали шанувати як великого святого та покровителя Солуні. Його мощі зберігаються в Салоніках.

26 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день холоду / © pexels.com

26 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день холоду. Свято започаткували 2019 року, щоб привернути увагу до важливої ролі холодильних технологій, кондиціонування повітря та теплових насосів у сучасному житті. Дату обрали на честь дня народження британського фізика Вільяма Томсона (Лорда Кельвіна), ім’ям якого названа абсолютна температурна шкала.

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26 червня Міжнародний день рожевого вина / © pexels.com

Також 26 червня Міжнародний день рожевого вина. Рожеве вино виготовляють із червоних сортів винограду, але шкірка ягід контактує із соком лише короткий час. Саме тому напій набуває ніжного рожевого відтінку — від блідо-лососевого до насичено-рожевого. Особливо відомими виробниками рожевих вин є регіони Прованс у Франція, а також виноробні Іспанія, Італія та США.

26 червня День кримськотатарського прапора / © pexels.com

А ще 26 червня День кримськотатарського прапора. Це свято присвячене національному символу кримських татар — корінного народу Криму. Його започаткували 2010 року за ініціативи кримськотатарських громадських організацій та за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу. Кримськотатарський прапор являє собою небесно-блакитне полотнище із золотою тарак-тамгою у верхньому лівому куті. Блакитний колір символізує свободу, чистоту та вірність, а тамга є історичним знаком династії Ґераїв і одним із найдавніших символів кримськотатарської державності.

26 червня святкують День косметолога / © pexels.com

26 червня святкують День косметолога. Це професійне свято фахівців, які займаються доглядом за шкірою, допомагають зберігати красу, здоров’я та молодість. Спочатку ця дата була відома як Національний день косметолога у США, а згодом набула популярності й в інших країнах світу.

26 червня Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу / © pexels.com

Також 26 червня Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН 1987 року, щоб привернути увагу до глобальної проблеми наркотичної залежності та незаконного обігу наркотиків. Мета цього дня — не лише боротьба з наркоторгівлею, а й акцент на профілактиці залежності, підтримці людей у процесі одужання та розвитку програм реабілітації. ООН підкреслює, що проблема наркотиків має не лише кримінальний, а й медичний та соціальний вимір.

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26 червня Міжнародний день на підтримку жертв тортур / © pexels.com

А ще 26 червня Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН 1997 року, а дата обрана на честь набуття чинності Конвенції ООН проти катувань 1987 року. Мета цього дня — нагадати світу про заборону катувань за будь-яких обставин і про обов’язок держав запобігати їм, розслідувати випадки насильства та забезпечувати справедливість для постраждалих. ООН наголошує, що катування є грубим порушенням прав людини і не може бути виправдане ні війною, ні безпекою, ні політичними причинами.

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