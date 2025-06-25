Яке свято 26 червня 2025 року / © ТСН

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26 червня 2025 року — четвер. 1219-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 26 червня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Давида Солунського. Християнський подвижник VI століття, знаний як стовпник, аскет і дивотворець, що подвизався поблизу міста Солунь (сучасне Салоніки, Греція).

Святий Давид ще змолоду обрав чернецтво, вступивши до обителі поблизу Солуні, де провів кілька років у молитвах, пості та слухняності. Його бажанням було досягти ще вищої духовної досконалості — тому він наслідував подвиг святих стовпників: збудував собі невеличку келію під відкритим небом на мигдалевому дереві, де прожив три роки, не сходячи з місця, у безперервній молитві.

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Цей подвиг, з одного боку, виявляв його незвичайну духовну витривалість, з іншого — привертав до нього багатьох людей, які приходили по пораду, зцілення й духовну підтримку.

Після трьох років подвигу, святий Давид, за одкровенням Божим, зійшов з дерева та оселився в келії біля храму святого Феодора в Солуні. Він продовжував вести строге аскетичне життя, маючи дар зцілення, прозорливості та чудотворення.

Одного разу, за проханням фессалонікійських жителів і з благословення архієпископа, преподобний Давид вирушив до Константинополя, щоби заступитися перед імператором за місто, що потерпало від утисків з боку місцевої влади. Згідно з житієм, імператор Юстиніан I, почувши слова святого, був глибоко зворушений його смиренням і святістю та виконав його прохання.

Преподобний Давид упокоївся в мирі. Його чесні мощі прославилися численними чудесами. Зберігаються вони в монастирі святого Теодора в Солуні. Святий вшановується як покровитель Фессалонік, а також як приклад безмежної довіри до Бога.

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Що не можна робити 26 червня

Не можна лихословити, сваритися — святий Давид був прикладом смирення.

Не слід відмовляти ближньому в допомозі — вас спіткає лихо.

Забороняється виконувати брудну роботу — можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям.

Народні прикмети і традиції на 26 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

26 червня гримить — на довгу негоду;

дощ на Давида — до доброго врожаю зернових;

на деревах багато роси зранку — день буде сонячним;

день ясний і сухий — літо буде гарне, але осінь суха й холодна;

багато комарів і мошок увечері — завтра буде спекотно.

26 червня гримить — на довгу негоду / © unsplash.com

В народі 26 червня носило назву Давид Струмінь. Цей день наші предки пов’язували з водою та росою. Казали, що в цей день “Давид струшує воду на ниву”, тому дощ на 26 червня вважався благословенним.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 червня

Які завтра іменини: Борис, Микола, Остап, Роман, Христина.

Талісманом людини, народженої 26 червня є місячний камінь. Цей камінь назвали місячним через його унікальне, ніжне сяйво, що нагадує сріблясто-блакитне світло повного місяця. Іще з давнини люди вважали, що він здатен пробуджувати й посилювати інтуїцію того, хто його носить.

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Цього дня народилися:

1918 рік — Василь Бережний, український письменник і журналіст;

1927 рік — Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва;

1987 рік — Василь Васильців, український музикант.

Пам’ятні дати 26 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 червня:

1886 рік — французький хімік Анрі Муассан здійснив перший у світі успішний експеримент із виділення чистого фтору;

1906 рік — у Франції стартували перші в історії автомобільні перегони формату гранпрі;

1919 рік — вийшов у світ дебютний номер американського таблоїда “Нью-Йорк Дейлі Ньюз”;

1925 рік — в Голлівуді відбулася прем’єра стрічки Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”;

1940 рік — у СРСР запроваджено жорсткий трудовий режим: встановлено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень, а за запізнення на роботу передбачалася кримінальна відповідальність;

1945 рік — на конференції в Сан-Франциско делегати від 50 країн світу підписали Статут Організації Об’єднаних Націй;

1960 рік — острівна держава Мадагаскар офіційно проголосила незалежність;

2006 рік — у німецькому місті Кельн відбувся історичний футбольний поєдинок між збірними України та Швейцарії в рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу;

2012 рік — Чорногорія офіційно розпочала переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу.

Яке завтра свято в Україні і світі

26 червня в Україні і світі святкують День кримськотатарського прапора / © wikimedia.org

26 червня в Україні і світі святкують День кримськотатарського прапора. Цей день присвячений вшануванню символу кримськотатарської ідентичності, боротьби за права та культурної самобутності. Кримськотатарський прапор має особливе значення для представників цього корінного народу Криму. Він є символом єдності, свободи, історичної пам’яті й прагнення до самовизначення. Прапор створено в XIX столітті — він має блакитне тло, що символізує небо і свободу, а в лівому верхньому куті розміщено золотий тамга — родовий знак династії кримських ханів.

Також 26 червня Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Був створений за ініціативою Організації Об’єднаних Націй (ООН). Цей день покликаний привернути увагу світової спільноти до проблеми наркотиків, їхнього негативного впливу на здоров’я людей, суспільство і безпеку, а також підтримати заходи щодо запобігання поширенню наркотиків і боротьби з незаконним обігом.

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А ще 26 червня Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Він був проголошений 1997 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй. Обрана дата — 26 червня — пов’язана з ухваленням 1987 року Конвенції ООН проти катувань та жорстокого поводження.

26 червня святкують Всесвітній день холоду. Його було засновано 2019 року з ініціативи Міжнародної ради з охолодження (International Institute of Refrigeration) та інших професійних організацій. Він покликаний визнати внесок холодильної індустрії у сфері охорони здоров’я, харчової безпеки, комфорту та захисту довкілля. Холодильні технології забезпечують збереження продуктів харчування, ліків, вакцин, а також створюють умови для комфортного проживання та роботи.