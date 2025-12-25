- Дата публікації
Яке завтра, 26 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 26 грудня, День подарунків. Віряни святкують Собор Пресвятої Богородиці. До Нового року залишилося 5 днів.
26 грудня 2025 року — п’ятниця. 1401-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 26 грудня, віряни святкують Собор Пресвятої Богородиці. Це це одне з великих церковних свят у православ’ї, яке святкують наступного дня після Різдва Христового. Воно присвячене вшануванню Богородиці як Матері Божої, а також усіх, хто був причетний до народження Спасителя — тобто святому Йосипу та Діві Марії. У цей день православні християни з особливою шаною згадують роль Богородиці в таємниці Різдва і моляться за її заступництво. Слово «Собор» тут означає збори всіх свят, пов’язаних із Богородицею і подією Різдва Христового.
26 грудня в Україні і світі святкують День подарунків. Традиційне свято, яке припадає на 26 грудня, наступного дня після Різдва Христового. Воно поширене насамперед у Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Ірландії та низці інших країн, що історично пов’язані з Британською короною. Назва Boxing Day походить від слова box — «скринька» або «коробка».
Також 26 грудня Міжнародний день круп’є. Це професійне свято людей, які працюють за ігровими столами казино та забезпечують чесність, порядок і атмосферу гри. Їхня робота потребує високої концентрації, математичної точності, психологічної стійкості й бездоганної ввічливості. Свято також нагадує про важливість відповідальної гри та професійної етики в індустрії розваг.