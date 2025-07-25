- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 5 хв
Яке завтра, 26 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 26 липня, День дядьки та тітки. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Єрмолая. До Нового року залишилося 158 днів.
26 липня 2025 року — субота. 1249-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 26 липня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Єрмолая. Один із трьох святих пресвітерів Нікомидійських (разом зі священномучениками Єрміппом і Єрмократом), що постраждали за віру в Ісуса Христа на початку IV століття. Він відомий не лише мученицькою смертю, але й тим, що охрестив святого великомученика Пантелеймона.
На початку IV століття, за правління імператора Діоклетіана, християнська Церква зазнала жорстоких гонінь. Особливо кривавою була трагедія в Нікомидії: коли понад 20 тисяч християн зібралися в храмі на Різдво Христове, язичники підпалили його, і всі загинули.
Святому Єрмолаю вдалося врятуватись із полум’я і переховуватись у місті ще довгі роки разом із іншими пресвітерами — Єрміппом та Єрмократом. Згодом влада викрила пресвітера Єрмолая, а також його супутників — Єрміппа й Єрмократа. Їх жорстоко катували, змушуючи зректися Христа, але всі троє залишилися непохитними у вірі. Святі мученики були страчені мечем за Христа, а їхні святі мощі стали джерелом зцілень і духовної втіхи для християн.
Що не можна робити 26 липня
Не починати нових справ і проєктів — це може призвести до невдач чи перешкод.
Не можна вбивати і шкодити живим істотам — інакше в ваше життя прийде біда.
Забороняється сваритися і влаштовувати конфлікти — цього дня краще помолитися.
Народні прикмети і традиції на 26 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
26 липня стоїть ясна і спекотна погода — осінь буде теплою і тривалою;
вітер із заходу — до зміни погоди на прохолодну, із сходу — до тепла;
вранці або ввечері спостерігається туман — найближчим часом очікуються дощі;
північний вітер на Єрмолая — чекай на похолодання найближчим часом;
грози чи блискавки вказують на те, що осінь буде дощовою.
В народі 26 липня носило назву Єрмолай Страшний. Вважалося, що цього дня природа може бути мінливою, а погода — суворою, тож і назва “Страшний” мала символічний сенс.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 липня
Які завтра іменини: Гнат, Сергій, Федір.
Талісманом людини, народженої 26 липня, є обсидіан. Від найдавніших часів камінь служив важливим атрибутом у різних магічних обрядах і ритуалах. У народній медицині особливе місце посідає обсидіан — його застосовують як засіб для лікування застудних недуг.
Цього дня народилися:
1953 рік — Сергій Лазо, український письменник;
1958 рік — Галина Пагутяк, українська письменниця, лавреатка Шевченківської премії з літератури;
1965 рік — Олександр Сирський, український військовик, генерал-полковник, головнокомандувач Збройних сил України (від 2024), Герой України (2022).
Пам’ятні дати 26 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 26 липня:
657 рік — розпочалася Перша Фітна, перша масштабна ісламська громадянська війна;
811 рік — під час зіткнення з військами болгарського хана Крума загинув візантійський імператор Нікіфор I;
1309 рік — Папа Климент V офіційно визнав Генріха VII королем Священної Римської імперії;
1573 рік — японський полководець Ода Нобунаґа вигнав зі столиці Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі, поклавши край владі сьоґунату Муроматі;
1600 рік — місту Горохів на Волині було надано Магдебурзьке право;
1648 рік — під Старокостянтиновом відбувся нерозв’язаний бій між козацькими загонами Максима Кривоноса і військом князя Яреми Вишневецького;
1676 рік — у монастирі Святої Трійці в Чигирині помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси;
1708 рік — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви було страчено полковника Василя Кочубея, якого звинуватили у зраді на користь царя Петра І;
1709 рік — після визначної перемоги у Полтавській битві Петро І прибув до Києва, де перебував близько місяця, зміцнюючи свою владу над Україною;
1866 рік — у Нікольсбурзі укладено мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія;
1887 рік — у Варшаві побачив світ перший підручник міжнародної мови есперанто під назвою “Международный языкъ”;
1913 рік — австрійський уряд скасував конституцію Богемського королівства;
1919 рік — махновці ліквідували отамана Матвія Григор’єва, що мав значний вплив у ході Української громадянської війни;
1941 рік — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині;
1945 рік — на маріупольському заводі ”Азовсталь” відновлено роботу першої доменної печі після війни;
1946 рік — в УРСР засновано Товариство охорони природи для збереження навколишнього середовища;
1948 рік — Велика Британія та США підписали умови виконання «плана Маршалла»;
1951 рік — у Новгороді знайдено перші берестяні грамоти;
1971 рік — запущено американський космічний корабель “Аполлон-15” з екіпажем Д. Скотт, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснив успішну посадку на Місяць;
1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — міжнародної організації, що координує боротьбу з організованою злочинністю;
1998 рік — компанії Circuit City і Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео Digital Video Express (DIVX) як альтернативу популярному DVD.
Яке завтра свято в Україні і світі
26 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день декору. Це день, коли в усьому світі відзначають значення декору — оформлення інтер’єрів, екстер’єрів, святкових подій, а також будь-яких просторових рішень, які роблять життя яскравішим і затишнішим.
Також 26 липня День дядьки та тітки. Хоч це свято і не є офіційним, воно набирає популярності як чудовий привід подякувати цим важливим людям за їхню підтримку, мудрість і любов. Це день, коли згадують і цінують ролі дядьків і тіток у родині. Вони часто виступають як додаткові наставники, порадники, друзі для дітей і молоді.
А ще 26 липня Міжнародний день збереження мангрових екосистем. Щорічне екологічне свято, присвячене підвищенню обізнаності про важливість мангрових лісів і необхідність їх охорони. Його відзначають, щоб нагадати світу про унікальність цих екосистем і загрози, що їм загрожують.
26 липня святкують Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше. Це спадкове метаболічне захворювання, викликане дефіцитом ферменту глюкоцереброзидази. Внаслідок цього в організмі накопичуються шкідливі речовини (глюкоцереброзиди), що ушкоджують різні органи, зокрема печінку, селезінку, кісткову тканину та іноді мозок. Симптоми можуть варіюватися, але часто включають збільшення печінки і селезінки, анемію, кісткові болі, втому.