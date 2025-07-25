Яке свято 26 липня 2025 року / © ТСН

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26 липня 2025 року — субота. 1249-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 26 липня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Єрмолая. Один із трьох святих пресвітерів Нікомидійських (разом зі священномучениками Єрміппом і Єрмократом), що постраждали за віру в Ісуса Христа на початку IV століття. Він відомий не лише мученицькою смертю, але й тим, що охрестив святого великомученика Пантелеймона.

На початку IV століття, за правління імператора Діоклетіана, християнська Церква зазнала жорстоких гонінь. Особливо кривавою була трагедія в Нікомидії: коли понад 20 тисяч християн зібралися в храмі на Різдво Христове, язичники підпалили його, і всі загинули.

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Святому Єрмолаю вдалося врятуватись із полум’я і переховуватись у місті ще довгі роки разом із іншими пресвітерами — Єрміппом та Єрмократом. Згодом влада викрила пресвітера Єрмолая, а також його супутників — Єрміппа й Єрмократа. Їх жорстоко катували, змушуючи зректися Христа, але всі троє залишилися непохитними у вірі. Святі мученики були страчені мечем за Христа, а їхні святі мощі стали джерелом зцілень і духовної втіхи для християн.

Що не можна робити 26 липня

Не починати нових справ і проєктів — це може призвести до невдач чи перешкод.

Не можна вбивати і шкодити живим істотам — інакше в ваше життя прийде біда.

Забороняється сваритися і влаштовувати конфлікти — цього дня краще помолитися.

Народні прикмети і традиції на 26 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

26 липня стоїть ясна і спекотна погода — осінь буде теплою і тривалою;

вітер із заходу — до зміни погоди на прохолодну, із сходу — до тепла;

вранці або ввечері спостерігається туман — найближчим часом очікуються дощі;

північний вітер на Єрмолая — чекай на похолодання найближчим часом;

грози чи блискавки вказують на те, що осінь буде дощовою.

26 липня грози чи блискавки вказують на те, що осінь буде дощовою / © unsplash.com

В народі 26 липня носило назву Єрмолай Страшний. Вважалося, що цього дня природа може бути мінливою, а погода — суворою, тож і назва “Страшний” мала символічний сенс.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 липня

Які завтра іменини: Гнат, Сергій, Федір.

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Талісманом людини, народженої 26 липня, є обсидіан. Від найдавніших часів камінь служив важливим атрибутом у різних магічних обрядах і ритуалах. У народній медицині особливе місце посідає обсидіан — його застосовують як засіб для лікування застудних недуг.

Цього дня народилися:

1953 рік — Сергій Лазо, український письменник;

1958 рік — Галина Пагутяк, українська письменниця, лавреатка Шевченківської премії з літератури;

1965 рік — Олександр Сирський, український військовик, генерал-полковник, головнокомандувач Збройних сил України (від 2024), Герой України (2022).

Пам’ятні дати 26 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 липня:

657 рік — розпочалася Перша Фітна, перша масштабна ісламська громадянська війна;

811 рік — під час зіткнення з військами болгарського хана Крума загинув візантійський імператор Нікіфор I;

1309 рік — Папа Климент V офіційно визнав Генріха VII королем Священної Римської імперії;

1573 рік — японський полководець Ода Нобунаґа вигнав зі столиці Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі, поклавши край владі сьоґунату Муроматі;

1600 рік — місту Горохів на Волині було надано Магдебурзьке право;

1648 рік — під Старокостянтиновом відбувся нерозв’язаний бій між козацькими загонами Максима Кривоноса і військом князя Яреми Вишневецького;

1676 рік — у монастирі Святої Трійці в Чигирині помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси;

1708 рік — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви було страчено полковника Василя Кочубея, якого звинуватили у зраді на користь царя Петра І;

1709 рік — після визначної перемоги у Полтавській битві Петро І прибув до Києва, де перебував близько місяця, зміцнюючи свою владу над Україною;

1866 рік — у Нікольсбурзі укладено мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія;

1887 рік — у Варшаві побачив світ перший підручник міжнародної мови есперанто під назвою “Международный языкъ”;

1913 рік — австрійський уряд скасував конституцію Богемського королівства;

1919 рік — махновці ліквідували отамана Матвія Григор’єва, що мав значний вплив у ході Української громадянської війни;

1941 рік — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині;

1945 рік — на маріупольському заводі ”Азовсталь” відновлено роботу першої доменної печі після війни;

1946 рік — в УРСР засновано Товариство охорони природи для збереження навколишнього середовища;

1948 рік — Велика Британія та США підписали умови виконання «плана Маршалла»;

1951 рік — у Новгороді знайдено перші берестяні грамоти;

1971 рік — запущено американський космічний корабель “Аполлон-15” з екіпажем Д. Скотт, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснив успішну посадку на Місяць;

1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — міжнародної організації, що координує боротьбу з організованою злочинністю;

1998 рік — компанії Circuit City і Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео Digital Video Express (DIVX) як альтернативу популярному DVD.

Яке завтра свято в Україні і світі

26 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день декору / © unsplash.com

26 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день декору. Це день, коли в усьому світі відзначають значення декору — оформлення інтер’єрів, екстер’єрів, святкових подій, а також будь-яких просторових рішень, які роблять життя яскравішим і затишнішим.

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Також 26 липня День дядьки та тітки. Хоч це свято і не є офіційним, воно набирає популярності як чудовий привід подякувати цим важливим людям за їхню підтримку, мудрість і любов. Це день, коли згадують і цінують ролі дядьків і тіток у родині. Вони часто виступають як додаткові наставники, порадники, друзі для дітей і молоді.

А ще 26 липня Міжнародний день збереження мангрових екосистем. Щорічне екологічне свято, присвячене підвищенню обізнаності про важливість мангрових лісів і необхідність їх охорони. Його відзначають, щоб нагадати світу про унікальність цих екосистем і загрози, що їм загрожують.

26 липня святкують Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше. Це спадкове метаболічне захворювання, викликане дефіцитом ферменту глюкоцереброзидази. Внаслідок цього в організмі накопичуються шкідливі речовини (глюкоцереброзиди), що ушкоджують різні органи, зокрема печінку, селезінку, кісткову тканину та іноді мозок. Симптоми можуть варіюватися, але часто включають збільшення печінки і селезінки, анемію, кісткові болі, втому.