Яке свято 26 листопада 2025 року / © ТСН

26 листопада 2025 року — середа. 1371-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 26 листопада, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Аліпія, стовпника. Преподобний Аліпій народився наприкінці VI століття в місті Адріанополі у Пафлагонії (Мала Азія). Від дитинства він відзначався схильністю до молитви, стриманості й внутрішнього зосередження. Втративши дуже рано батька, хлопець виховувався матір’ю, жінкою благочестивою та щедрою, яка прищепила йому любов до храму та духовного життя.

Юнаком Аліпій став прислушником при єпископі міста, служачи в храмі Святителя Феодора. Уже тоді він вирізнявся працелюбністю, чесністю та глибокою побожністю. Узявши шлях суворої аскези, Аліпій звів поблизу міста високий стовп і розпочав на ньому багаторічний подвиг. На стовпі він стояв у молитвах, витримуючи спеку, холод, дощ і вітер. Згодом він спорудив три церкви: на честь Богородиці, пророка Іллі та Святого мученика Євстафія.

Преподобний Аліпій залишався на стовпі 56 років, а загальний період його подвижництва становив близько 67 років — майже все свідоме життя.

Що не можна робити 26 листопада

Не варто з’ясовувати стосунки, сваритися — конфлікти вважалися поганою прикметою.

Не рекомендовано розпочинати важливі справи — вважалося, що вони не матимуть успіху.

Забороняється займатися рукоділлям — нібито такі роботи можуть “сплутати долю”.

Народні прикмети і традиції на 26 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вітер цього дня вказує на різку зміну погоди;

хмарний день — зима буде теплою;

ясний ранок — чекайте на сильні морози;

сніг 26 листопада — до сніжної зими;

іній на деревах — чекайте на мороз.

26 листопада іній на деревах — чекайте на мороз / © unsplash.com

В народі 26 листопада носило назву Аліпій Холодний. Зазвичай від цього дня вже встановлювалися стійки холоди.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 листопада

Які завтра іменини: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Яків.

Талісманом людини, народженої 26 листопада, є яшма. Від найдавніших часів яшму вважали оберегом внутрішнього балансу й тілесної сили. В народній традиції їй приписували здатність зміцнювати життєву енергію та сприяти подоланню жіночого безпліддя.

Цього дня народилися:

1965 рік — Сергій Квіт, доктор філологічних наук, професор, міністр освіти України;

1975 рік — Олег Косяк, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор;

1983 рік — Андрій Міхнов, український хокеїст.

Пам’ятні дати 26 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 листопада:

1476 рік — Влад III Дракула втретє, і як виявилося, востаннє зійшов на волоський престол, розпочавши свій заключний етап правління;

1890 рік — у грузинському Боржомі започаткували промислове розливання знаменитої мінеральної води;

1901 рік — у Львові студентська громада виступила з рішучою вимогою створення окремого українського університету;

1917 рік — на засіданні Генерального секретаріату в Києві затвердили статут “вільного козацтва”, ухвалили організувати комісію з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і створити комітет, який опікувався б питаннями демобілізації;

1924 рік — офіційно проголошено утворення Монгольської Народної Республіки;

1939 рік — Радянський Союз порушив пакт про ненапад із Фінляндією, чим спровокував початок Зимової війни;

1966 рік — у французькій Бретані президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію;

1968 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію, що скасовувала строк давності для воєнних злочинів і злочинів проти людяності;

1970 рік — у Баро (Гваделупа) за одну хвилину випала рекордна кількість опадів — 38,10 мм, що увійшло до світових метеорологічних показників;

1976 рік — Католицька церква офіційно відмовилася від статусу державної релігії Італії, який вона мала століттями;

1977 рік — у Львові урочисто відкрили пам’ятник першодрукареві Івану Федорову, створений скульпторами В. Н. Борисенком та В. М. Подольським;

1988 рік — здійснено запуск космічного корабля “Союз ТМ-7” із міжнародним екіпажем у складі Олександра Волкова, Сергія Крикальова та Жана-Лу Кретьєна;

2003 рік — надзвуковий літак “Конкорд” здійснив свій останній політ — технічний переліт із лондонського Хітроу до аеропорту Філтон у Брістолі;

2004 рік — господарський актив Донецької області ухвалив резолюцію із закликом проводити збори та мітинги для обговорення можливості проведення референдуму щодо надання регіону автономного статусу;

2004 рік — вчена рада Львівського університету імені Івана Франка позбавила Леоніда Кучму звання почесного доктора, звинувативши його в нехтуванні правами та свободами українців, сприянні фальсифікації президентських виборів і зраді академічних принципів;

2005 рік — в Україні офіційно встановлено День пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років;

2018 рік — у відповідь на агресію Росії в Керченській протоці, де її флот відкрито, під державним прапором, атакував українські кораблі, в Україні запровадили воєнний стан строком на 30 днів — уперше від початку війни 2014 року.

Яке завтра свято в Україні і світі

26 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день Льюїса / © unsplash.com

26 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день Льюїса. Це день пам’яті коали Льюїса, яка стала символом трагедії та водночас надії. Ініціатива виникла після масштабних австралійських лісових пожеж 2019–2020 років (“Black Summer”), коли під час вогню Льюїса врятувала жінка, використавши свою сорочку, щоб загорнути тварину. На жаль, Льюїс помер 26 листопада 2019 року через тяжкі опіки. Саме ця дата обрана для відзначення World Lewis Day — як день вшанування й нагадування про відповідальність перед дикою природою.

Також 26 листопада Всесвітній день сталого транспорту. Транспорт — одна з основних причин забруднення повітря та зміни клімату. За даними ООН, понад 23% глобальних викидів CO2 пов’язані з пересуванням людей і вантажів. Цього дня організовують дати без автомобілів у містах або заходи з обмеженим рухом транспорту.

А ще 26 листопада Всесвітній день оливкового дерева. 2019 року на 40-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було ухвалено рішення створити таке цікаве свято. Таку ініціативу запропонували Ліван і Туніс. Оливкове дерево — це не просто культова рослина: воно уособлює мир, мудрість, стійкість й гармонію. Воно має глибоке культурне коріння: росте в Середземномор’ї, але також поширене в багатьох інших регіонах світу.

26 листопада святкують Міжнародний день чоботара. День присвячений чоботарам (шевцям) — майстрам, які виготовляють і ремонтують взуття. Це визнання їхньої праці, ремесла, яке протягом століть було важливою частиною культури й повсякденного життя. У сучасному контексті це також нагадування про цінність майстерності й ручної праці, особливо в епоху масового виробництва одноразових речей.

Також 26 листопада День боротьби з ожирінням. Щорічна глобальна ініціатива, присвячена підвищенню обізнаності про проблеми надлишкової ваги та ожиріння. Ожиріння — це глобальна проблема охорони здоров’я: за даними ВООЗ, понад 650 мільйонів людей у світі страждають на ожиріння. Профілактика та підтримка здорового способу життя допомагають зменшити ризики хронічних захворювань і підвищити якість життя.