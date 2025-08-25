Яке свято 26 серпня 2025 року / © ТСН

26 серпня 2025 року — вівторок. 1280-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 26 серпня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Андріяна та Наталії. Андріян (Адріан) жив у місті Нікомідії (Мала Азія, початок IV ст.), був видатним і заможним чоловіком, служив при дворі імператора Максиміана, який відомий жорстокими гоніннями на християн. До тридцяти років він залишався язичником, але під час одного з переслідувань став свідком мужності й твердості духу тих, кого катували за віру у Христа. Вражений їхньою відвагою та готовністю віддати життя, Андріян сам увірував і прилюдно визнав себе християнином.

Його заарештували й ув’язнили разом із іншими мучениками. Дружина Наталія, яка була потай християнкою ще до навернення чоловіка, з великою любов’ю та відвагою підтримувала його у в’язниці. Вона благала його залишитися вірним Христу до кінця та не боятися мук і смерті.

Андріян зазнав жорстоких катувань: його тіло розривали на катівських знаряддях, били, ламали кості. Наталія весь час була поруч — вона перев’язувала його рани, підбадьорювала і нагадувала про небесну нагороду. Зрештою, святого Андріяна стратили близько 306 року.

Наталія після смерті чоловіка не відходила від мощей мучеників. Вона зазнала численних переслідувань і випробувань, але залишалася непохитною у вірі. Згодом вона померла у мирі, зберігши пам’ять про свого чоловіка та їхній подвиг.

Що не можна робити 26 серпня

Забороняється сваритися з чоловіком чи дружиною — це накличе тривалі конфлікти.

Жінкам не можна братися за важку роботу — виснажите свої сили.

Не слід розривати стосунки — розставання накличе нещастя в життя.

Народні прикмети і традиції на 26 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день — до тривалої та сухої осені;

почути грім — буде тепла і затяжна осінь;

дощить цього дня — чекайте на холодну і сиру осінь;

вранці туман швидко розсіявся — до ясної осені;

сильний, поривчастий вітер — взимку буде багато заметілей.

26 серпня вранці туман швидко розсіявся — до ясної осені / © unsplash.com

В народі 26 серпня носило назву Подружній День. Бо святі Андріян і Наталія вважалися заступниками подружжя, і 26 серпня в народі надавали великого значення злагоді в сім’ї.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 серпня

Які завтра іменини: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.

Талісманом людини, народженої 26 серпня, є нефрит. Відомий і високо цінований напівдорогоцінний мінерал. У Китаї його вважають справжнім символом культурної спадщини та національної гордості. Із давніх часів існувало переконання, що цей камінь здатен полегшувати головний біль і приносити полегшення тим, хто його носить.

Цього дня народилися:

1740 рік — Жозеф Мішель Монгольф’є, француз, старший з двох братів Монгольф’є, які 1783 року піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям;

1895 рік — Єжи Курилович, польський лінгвіст родом з Станіславова (нині Івано-Франківськ), один з найвідоміших лінгвістів XX століття;

1910 рік — Блаженна мати Тереза, католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреатка Нобелівської премії миру за 1979 рік.

Пам’ятні дати 26 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 серпня:

1071 рік — поблизу Манцикерта відбувається вирішальна битва: військо сельджуків на чолі з султаном Алп-Арсланом завдає нищівної поразки армії Візантії;

1278 рік — під Дюрнкрутом стається грандіозна сутичка, яку називають найбільшою битвою лицарської епохи в Європі, об’єднані сили короля Німеччини Рудольфа І та угорського правителя Ласло IV Куна громлять війська богемського монарха Пржемисла Отакара ІІ;

1382 рік — золотоординський хан Тохтамиш здійснює спустошливий похід на Москву: місто було захоплене, розграбоване та спалене, а Московське князівство знову опинилося в залежності від Орди;

1498 рік — молодий Мікеланджело отримує престижне замовлення для собору святого Петра в Римі: створити скульптурну групу “П’єта” (“Оплакування Христа”);

1657 рік — у Чигирині гетьманом України обирають Івана Виговського, який мав керувати державою до повноліття Юрія Хмельницького;

1728 рік — експедиція Вітуса Беринга відкриває протоку між Азією та Америкою, яка згодом отримує назву Берингової;

1789 рік — Установчі збори у Франції ухвалюють Декларацію прав людини і громадянина, що стає фундаментом нової політико-правової системи та символом доби Просвітництва;

1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, сконструйований і випробуваний ним ще кількома роками раніше;

1813 рік — розпочинається Дрезденська битва: наступного дня Наполеон здобуває перемогу над об’єднаною армією Пруссії, Австрії та Росії;

1833 рік — на острові Баффін (Канада) виявляють учасників експедиції Джона Росса, які три роки виживали серед місцевих племен;

1847 рік — проголошують незалежність Ліберії — першої вільної держави у Західній Африці, заснованої колишніми рабами;

1907 рік — ілюзіоніст Гаррі Гудіні вкотре вражає публіку: закутий у ланцюги та кинутий у воду, він зумів вирватися на поверхню за 57 секунд;

1914 рік — створюють бразильський футбольний клуб “Палмейрас”;

1918 рік — молодий Волт Дісней підробляє документи, щоб збільшити свій вік і вступити до лав Червоного Хреста;

1926 рік — в Італії засновують футбольний клуб “Фіорентина”;

1939 рік — Адольф Гітлер висуває Польщі ультиматум із вимогою передати Данциг (Гданськ);

1945 рік — Українська РСР ратифікує Статут Організації Об’єднаних Націй;

1946 рік — публікують сатиричну повість Джорджа Орвелла “Колгосп тварин”;

1968 рік — гурт The Beatles випускає сингл “Hey Jude”, який стає першим релізом їхньої власної студії звукозапису Apple Records;

1970 рік — відбувається останній концерт Джимі Гендрікса, легендарного американського рок-музиканта;

1972 рік — у Мюнхені урочисто відкриваються ХХ Олімпійські ігри;

1991 рік — розпочинає роботу позачергова сесія Верховної Ради СРСР, яка ухвалює рішення про заборону діяльності КПРС на всій території Союзу.

Яке завтра свято в Україні і світі

26 серпня Міжнародний день собак / © unsplash.com

26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день актора. Свято було започатковане на честь святого Генрія, покровителя акторів, або як день, що об’єднує всіх, хто присвятив себе сцені та екрану. Міжнародний день актора покликаний підкреслити важливість акторської майстерності: від уміння передавати емоції й характер персонажа до здатності торкатися душі глядача. День актора символізує креативність, відданість сцені та мистецтву перевтілення. Для акторів це нагода отримати визнання і підтримку, а для глядачів — замислитися про важливість театру та кіно у повсякденному житті.

Також 26 серпня Міжнародний день собак. Це свято присвячене найвірнішим друзям людини — собакам, і покликане нагадати про їхню важливу роль у нашому житті. Власники організовують прогулянки та свята для собак, беруть участь у конкурсах і виставках. Благодійні організації проводять акції допомоги притулкам, збір корму та медикаментів для тварин. День собак символізує відданість, дружбу та взаємну підтримку між людиною і твариною. Це нагадування про те, що собака — не просто домашній улюбленець, а член родини, який заслуговує на любов і піклування.