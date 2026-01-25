Яке свято 26 січня 2026 року / © ТСН

26 січня 2026 року — понеділок. 1432-й день війни в Україні.

Завтра, 26 січня, віряни святкують День пам’яті святих преподобних Ксенофонта і Марії. Подружжя з Візантії V–VI століть, відоме своїм глибоким благочестям. Ксенофонт був заможним і шанованим сенатором у Константинополі, а Марія — його побожною дружиною. Після того як їхні сини — Іоан і Аркадій — стали ченцями, подружжя також обрало шлях подвижництва: Ксенофонт прийняв чернецтво, а Марія пішла до монастиря. Вони прославилися смиренням, милосердям і повним зреченням світських благ заради служіння Богові.

26 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день митника. Свято засноване на честь створення 26 січня 1953 року Ради митного співробітництва, яка нині відома як Всесвітня митна організація (ВМО). Цей день присвячений фахівцям митної служби, які забезпечують безпеку державних кордонів, контролюють міжнародну торгівлю, протидіють контрабанді та сприяють економічному розвитку країн.

Також 26 січня Всесвітній день екологічної освіти. Його мета — привернути увагу до важливості екологічних знань і формування відповідального ставлення людини до довкілля. Екологічна освіта допомагає усвідомити взаємозв’язок між діяльністю людини та станом природи, навчає дбайливо користуватися природними ресурсами, зберігати біорізноманіття й запобігати екологічним кризам.

А ще 26 січня Міжнародний день чистої енергії. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН, щоб підкреслити ключову роль чистої та відновлюваної енергії у боротьбі зі зміною клімату й забезпеченні сталого розвитку. Цей день привертає увагу до важливості переходу від викопного палива до сонячної, вітрової, гідро- та інших видів екологічно безпечної енергії. Чиста енергія сприяє зменшенню викидів парникових газів, покращенню якості повітря та підвищенню енергетичної безпеки.

26 січня святкують День працівника контрольно-ревізійної служби України. Свято встановлене на честь фахівців, які здійснюють державний фінансовий контроль, перевіряють ефективність використання бюджетних коштів, запобігають фінансовим порушенням і зловживанням. Сьогодні ці функції виконує Державна аудиторська служба України, що є правонаступницею контрольно-ревізійної служби.

Також 26 січня День Австралії. Це національне свято, приурочене до прибуття 26 січня 1788 року Першого флоту британських кораблів до бухти Порт-Джексон (нині Сідней), що стало початком європейського заселення континенту. Цього дня в Австралії проходять урочисті церемонії, концерти, фестивалі, феєрверки, а також церемонії надання австралійського громадянства. Свято є нагодою вшанувати історію країни, її культурне різноманіття та досягнення.