Яке свято 26 травня 2025 року / © ТСН

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26 травня 2025 року — понеділок. 1188-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 26 травня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Карпа з 70. Він був не серед дванадцяти найвідоміших апостолів, але належав до тих, хто, маючи міцну віру, узяв на себе тягар місіонерства в перші десятиліття після Христа.

Карп походив із Малої Азії, найімовірніше з міста Берія, й за церковним переданням, був призначений єпископом саме там. Його ім’я згадується в посланні апостола Павла до Тимофія, що свідчить про їхню тісну духовну й місіонерську співпрацю. Карп був серед тих, хто супроводжував Павла в подорожах, допомагав у поширенні нової віри серед язичників та укріплював молоді християнські громади.

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Про нього розповідають як про людину глибокої духовної чистоти, великої мужності та безкомпромісної вірності Христу. У переданні зазначається, що Карп був здатен до духовного прозріння, отримував небесні одкровення, мав дар зцілення й навіть виганяв з людей злих духів.

Своє життя він присвятив боротьбі з ідолопоклонством і зміцненню віри серед новонавернених. Згідно з деякими джерелами, він закінчив земне життя як мученик, хоча деталі його смерті губляться в тумані давнини.

Що не можна робити 26 травня

Не варто виводити худобу на нові пасовиська — вважалося, що це може накликати хвороби або біду.

Не можна починати щось нове — воно може “зависнути” або не мати розвитку, адже день більше підходить для завершення, а не для старту.

Забороняється без потреби займатися фізичною працею — краще утриматися від важких справ і дати тілу й душі відпочити.

Народні прикмети і традиції на 26 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний день — до теплого й врожайного літа;

захмарено або дощ — літо буде вологим;

рясна роса вранці — на гарну погоду й багатий врожай;

вітер із півночі — літо буде прохолодне;

жваві птахи — до хорошої погоди.

26 травня жваві птахи — до хорошої погоди / © unsplash.com

В народі 26 травня носило назву Карп Корополов. 26 травня — день пам’яті святого апостола Карпа, одного з 70 учнів Ісуса Христа. Ім’я “Карп” співзвучне з назвою риби (у народному варіанті — короп). Такі співзвуччя часто народжували символічні чи гумористичні назви в побутовій культурі.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 травня

Які завтра іменини: Георгій, Іван, Карп, Олена.

Талісманом людини, народженої 26 травня є лазурит. Ще в стародавньому Єгипті та Межиріччі лазурит вважали “каменем царів”. Його вживали не лише як прикрасу, а й як оберіг. Вважалося, що той, хто носить лазурит, притягує вдачу, повагу оточення та легкий шлях до успіху в будь-яких починаннях.

Цього дня народилися:

1936 рік — Віталій Коротич, український письменник і публіцист, головний ексредактор “Огонька”;

1957 рік — Богдан Бенюк, український актор;

1980 рік — Микола Палас, офіцер Збройних сил України, учасник війни на сході України. Герой України.

Пам’ятні дати 26 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 травня:

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1093 рік — На берегах річки Стугна військо київського князя Святополка Ізяславича зазнало нищівної поразки від половців. Після битви Святополка змусили взяти шлюб із донькою хана Тугоркана — як умову миру та політичної залежності;

1620 рік — Київське Богоявленське братство отримало особливий статус ставропігії, підпорядковуючись безпосередньо Єрусалимському патріархові Теофану III, що стало важливою віхою в історії українського православ’я;

1644 рік — У ході Війни за незалежність Португалії обидві сторони — Португалія та Іспанія — оголосили про свою перемогу в битві під Монтіхо, що спричинило подальше загострення конфлікту;

1648 рік — Військо Запорозького козацтва на чолі з Богданом Хмельницьким здобуло переконливу перемогу над силами Речі Посполитої в битві під Корсунем — одному з ключових епізодів Національно-визвольної війни;

1821 рік — У розпалі грецького визвольного руху проголошено створення Пелопоннеського сенату — першого органу самоврядної влади грецьких повстанців;

1822 рік — У Норвегії сталася найбільша в історії країни пожежа в церкві села Грю. Трагедія забрала життя щонайменше 113 людей;

1879 рік — Підписано Гандамакську угоду, яка закріпила формальне створення Афганської держави під британським впливом, завершивши одну з фаз Великої гри в Азії;

1895 рік — Під час архієрейського візиту до Білого Каменю митрополит Сильвестр Сембратович освятив наріжний камінь під майбутню муровану церкву. Її будівництво завершили 1901 року, коли храм освятив митрополит Андрей Шептицький;

1896 рік — Вперше оприлюднено біржовий індекс Доу-Джонса — майбутній ключовий показник економічної динаміки США;

1918 рік — Грузія проголосила незалежність, формально вийшовши зі складу Російської імперії й утворивши Демократичну Республіку Грузія;

1927 рік — Завершено виробництво легендарного автомобіля Ford Model T. З конвеєра зійшов останній, п’ятнадцятимільйонний екземпляр;

1938 рік — У німецькому місті Вольфсбург особисто Адольф Гітлер заклав перший камінь під будівництво заводу автомобільної марки Volkswagen;

1940 рік — Після кількаденної оборони у Другій світовій війні завершилася облога французько-британського гарнізону в Кале — союзники капітулювали перед нацистськими військами;

1953 рік — У сумнозвісному Горлагу (Норильськ) розпочалося Норильське повстання політв’язнів, більшість з яких були українцями. Це стало одним із перших масових актів опору радянській репресивній системі;

1966 рік — Британська Гвіана отримала незалежність від Великої Британії, прийнявши нову назву — Гаяна;

2014 рік — Відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Українські підрозділи здійснили успішний наступ і вибили проросійських бойовиків з обох терміналів летовища, започаткувавши одну з найгероїчніших оборон сучасної війни.

Яке завтра свято в Україні і світі

26 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день рудих / © unsplash.com

26 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день рудих. Це день тих, хто носить на голові справжнє полум’я — людей із рідкісним, природним рудим кольором волосся. І хоча офіційного статусу це свято не має, воно завоювало любов і увагу мільйонів. Руде волосся — велика рідкість. Усього 1–2% населення планети мають такий колір волосся. Це результат мутації гена MC1R, що виникла тисячі років тому. Організм рудих по-особливому реагує на біль і деякі медичні препарати. Це вже доведено науково. У цей день світ стає трохи теплішим — і не через погоду. Просто це час, коли рудоволосі сяють на повну, а всі інші — дякують їм за це світло.

Також 26 травня Всесвітній день лінді-хопу. Це вшанування танцю, який народився в серці джазової культури Гарлему, і водночас — пам’ять про легендарного танцівника і новатора Френкі Меннінга. Саме він став тим натхненником, завдяки якому цей запальний свінговий стиль живе і розквітає вже понад століття. Лінді-хоп — це не просто танець. Це справжній вибух емоцій і музики, поєднання свободи, імпровізації і грації. Виник він у 1920-х–30-х роках серед афроамериканської спільноти Нью-Йорка, і швидко став уособленням епохи свінгу. Цей стиль вражає своїми акробатичними трюками, легкістю рухів і шаленою енергією, яку неможливо стримати. Лінді-хоп — це мова тіла, що розповідає історії про радість, любов і життєву силу.

А ще 26 травня Всесвітній день Дракули. Це свято, присвячене одному з найзнаковіших персонажів світової культури — загадковому графу-вампіру, який вже понад століття надихає страх, захоплення та безліч творчих творів. Дракула — це не просто вигаданий герой, а справжній культурний феномен, народжений із роману Брема Стокера 1897 року. Цей таємничий вампір, що харчується кров’ю і володіє надприродними силами, став символом темної романтики і страху, об’єднавши в собі моторошність і чарівність. Образ Дракули має історичні корені — він натхненний реальною постаттю Влада Цепеша, жорстокого володаря Валахії, але Стокер перетворив його на легенду, що живе вічно у світі літератури та кіно.