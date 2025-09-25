Яке свято 26 вересня 2025 року / © ТСН

26 вересня 2025 року — п’ятниця. 1311-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 26 вересня, віряни святкують день пам’яті святого апостола і єпископа Івана Богослова. Іван був сином Заведея і Саломії, братом апостола Якова. Родина походила з Віфсаїди, а сам Іван був рибалкою на Генісаретському озері. Спершу Іван був учнем Івана Хрестителя, а згодом, почувши заклик Христа, став Його учнем. Він належав до найближчого кола Спасителя разом із Петром та Яковом. Іван відомий як “учень, якого любив Ісус” (Євангеліє від Івана).

Він єдиний з апостолів залишився біля хреста під час розп’яття і прийняв під опіку Пресвяту Богородицю. Іван проповідував у Єрусалимі, Самарії, а пізніше оселився в Ефесі (Мала Азія), де став духовним наставником місцевої Церкви. За імператора Доміціана був засланий на острів Патмос, де, за Переданням, отримав одкровення, записане в книзі Апокаліпсису. Після смерті Доміціана повернувся в Ефес, де завершив життя.

Що не можна робити 26 вересня

Не варто багато працювати — цей день для молитви і глибоких роздумів.

Не можна відмовляти у допомозі — це великий гріх.

Забороняється давати гроші в борг — казали: “На Богослова не давай грошей, бо сам будеш бідувати”.

Народні прикмети і традиції на 26 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

лелеки ще не відлетіли до м’якої і пізньої зими;

в повітрі багато павутини — чекайте на суху і довгу осінь;

пішов дощ до сирої та затяжної осені;

тихий і лагідний вітер — чекайте на зиму без різких морозів;

ясна і зоряна ніч — буде суха погода і великий урожай наступного року.

26 вересня ясна і зоряна ніч — буде суха погода і великий урожай наступного року / © unsplash.com

В народі 26 вересня носило назву Іван Богослов Осінній. Вважалося, що після цього дня тепла вже мало. Часто казали: “Прийшов Богослов — тепло забрав і холод привів”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 вересня

Які завтра іменини: Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас.

Талісманом людини, народженої 26 вересня є авантюрин. Віддавна існувало переконання, що цей мінерал полегшує прояви алергічних дерматитів. Також побутує думка, що авантюрин може бути корисним при недугах серцево-судинної системи.

Цього дня народилися:

1954 рік — Олександр Буценко, український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець;

1965 рік — Петро Порошенко, український державний та політичний діяч, підприємець, п’ятий Президент України, засновник “Українського промислово-інвестиційного концерну”;

1989 рік — Юлія Остапчук, українська борчиня.

Пам’ятні дати 26 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 вересня:

1371 рік — в долині річки Мариця об’єднані сили сербів, болгар, волохів, угорців і хорватів зазнають нищівної поразки у битві з військом Османської імперії;

1580 рік — англійський мореплавець і корсар Френсіс Дрейк завершує друге в історії людства навколосвітнє плавання;

1687 рік — під час венеційського обстрілу Афін значних руйнувань зазнає Парфенон — велична пам’ятка античної архітектури;

1815 рік — герцог Арман Еммануель де Рішельє стає на чолі уряду Франції, отримавши посади прем’єр-міністра та міністра закордонних справ;

1913 рік — в Києві розпочинається судовий процес у так званій справі Менделя Бейліса, що отримує широкий суспільний розголос;

1919 рік — повстанська армія Нестора Махна прориває позиції Добровольчої армії та здійснює відчайдушний рейд у напрямку Бердянська й Таганрога;

1930 рік — польська влада забороняє діяльність молодіжної скаутської організації “Пласт”;

1951 рік — парламент Федеративної Республіки Німеччина (Бундестаг) ухвалює рішення про виплату післявоєнних репарацій єврейському народу;

1960 рік — відбуваються перші в історії США телевізійні дебати між кандидатами у президенти — Джоном Кеннеді та Річардом Ніксоном;

1961 рік — пісня Роя Орбісона “Oh, Pretty Woman” посідає перше місце в американському гітпараді й утримується на цій позиції протягом трьох тижнів;

1962 рік — проголошують створення Єменської Арабської Республіки;

1969 рік — у світ виходить останній студійний альбом легендарного гурту The Beatles — Abbey Road;

1991 рік — встановлюються консульські відносини між Україною та Австрією;

1995 рік — Україна стає повноправним членом Ради Європи;

2001 рік — розпочинає роботу польська Вікіпедія;

2012 рік — у торговельно-розважальному центрі “Караван” у Києві Ярослав Мазурок скоює збройний напад: гине троє охоронців, ще один отримує тяжке поранення;

2017 рік — на складах боєприпасів у Калинівці спалахує масштабна пожежа, яка спричиняє вибухи;

2021 рік — в Лондоні відбувається титульний боксерський бій між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа, за одностайним рішенням суддів Усик здобуває перемогу, ставши чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO й повернувши чемпіонські пояси Україні.

Яке завтра свято в Україні і світі

26 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров’я довкілля / © unsplash.com

26 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров’я довкілля. Міжнародна дата, присвячена збереженню чистоти та безпеки навколишнього середовища для здоров’я людини. Його мета — привернути увагу громадськості та урядів до впливу екологічних факторів на життя та добробут людей.

Також 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Дата 26 вересня була обрана на згадку про важливі міжнародні кроки у сфері контролю над ядерними арсеналами. Свято закликає держави, громадські організації та всіх людей планети до співпраці у напрямку глобального миру та безпеки.Воно підкреслює, що навіть маленький конфлікт із застосуванням ядерної зброї може мати катастрофічні наслідки для всього людства.

А ще 26 вересня Всесвітній день контрацепції. Його мета — допомогти людям робити свідомий вибір щодо репродуктивного здоров’я і відповідального батьківства., пропагувати знання про різні методи запобігання небажаній вагітності. День контрацепції нагадує, що доступ до знань і засобів планування сім’ї — це не лише питання особистого комфорту, а й важлива складова здорового суспільства, освіти та добробуту.