Яке свято 26 жовтня 2025 року / © ТСН

26 жовтня 2025 року — неділя. 1340-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 26 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Димитрія Мироточця. Святий Димитрій народився у другій половині III століття у місті Солуні (сучасні Салоніки, Греція) у родині знатних і побожних християн. Його батьки таємно сповідували християнство, адже в той час у Римській імперії тривали жорстокі гоніння на послідовників Христа.

Коли батьки померли, юнак успадкував не лише їхній маєток, а й глибоку віру. Завдяки своєму розуму, доброті й доброчесності він швидко здобув повагу серед мешканців Солуні. Імператор Максиміан, не знаючи, що Димитрій — християнин, призначив його військовим командиром (стратилатом) міста.

Димитрій не приховував своєї віри. Навпаки, він відкрито навчав людей пізнавати Христа, навертав багатьох поган. Дізнавшись про це, імператор наказав ув’язнити його.

У цей час у Солуні проходили гладіаторські бої. Відомий язичник Лій, могутній воїн імператора, викликав на поєдинок християнина Нестора — учня Димитрія. Перед боєм Нестор прийшов до свого вчителя за благословенням. Святий осінив його хресним знаменням і промовив: “І Христос тебе підкріпить”. З Божою допомогою Нестор переміг Лія, після чого імператор у гніві наказав стратити обох — Нестора і його наставника Димитрія.

Святого закололи списами у темниці близько 306 року.

Що не можна робити 26 жовтня

Не слід фізично працювати — хто працюватиме цього дня, той накличе на себе втому, хвороби або неврожай.

Не можна відмовляти у допомозі — вважали, що сам святий у цей день ходить по землі в образі жебрака й випробовує людське серце.

Забороняється починати нових справ — казали: “До Дмитра треба все закінчити, бо після Дмитра зима за плечима”.

Народні прикмети і традиції на 26 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло на Дмитрія — до м’якої зими;

випав сніг — чекайте на те, що він не розтане до весни;

туманний і похмурий день — буде відлига;

дощить — зима буде затяжна, але м’яка;

північний вітер — до холодної зими.

26 жовтня дощить — зима буде затяжна, але м’яка / © unsplash.com

В народі 26 жовтня носило назву Дмитрів день. важалося, що саме “на Дмитра зима землю вкриває”.

Селяни казали: “До Дмитра треба все поле впорати, бо після Дмитра йде зима”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 жовтня

Які завтра іменини: Антон, Василь, Дмитро, Опанас.

Талісманом людини, народженої 26 жовтня є олександрит. Надзвичайно рідкісний дорогоцінний камінь — одна з рідкісних форм хризоберилу. У давнину вважалося, що олександрит здатен привернути у життя свого власника удачу та щасливі обставини, проте сила цього каменя розкривається лише перед тими, хто має міцний дух і непохитну волю.

Цього дня народилися:

1947 рік — Ольга Матешко, українська акторка;

1950 рік — Володимир Лис, український журналіст, драматург, письменник;

1992 рік — Олександр Пушко, український поет.

Пам’ятні дати 26 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 жовтня:

1636 рік — засновано Гарвардський коледж, який у першій чверті XIX століття перетворився на Гарвардський університет;

1810 рік — Сполучені Штати анексували Західну Флориду;

1861 рік — німецький дослідник і винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті-на-Майні вперше продемонстрував створений ним прилад для передавання звуку — телефон;

1863 рік — в Женеві було засновано Міжнародний комітет Червоного Хреста;

1900 рік — в Нью-Йорку урочисто відкрито першу лінію метро;

1905 рік — офіційно розірвано союз між Швецією і Норвегією;

1938 рік — американська компанія DuPont оголосила про створення нового синтетичного волокна — нейлону;

1939 рік — у Львові відбулися так звані “Народні збори Західної України”, які під тиском радянської влади ухвалили рішення про встановлення радянського режиму, приєднання до УРСР, націоналізацію банків і промисловості, а також конфіскацію земель великих землевласників і монастирів;

1944 рік — в затоці Лейте (Філіппіни) війська США завдали нищівної поразки японському флоту;

1962 рік — під час Карибської кризи Микита Хрущов і Джон Кеннеді досягли домовленості про відведення радянських кораблів з Куби;

1984 рік — в американських кінотеатрах відбулася прем’єра культового фантастичного фільму “Термінатор” з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі;

2014 рік — в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Яке завтра свято в Україні і світі

26 жовтня в Україні і світі святкують День автомобіліста / © unsplash.com

26 жовтня в Україні і світі святкують День автомобіліста. В Україні День автомобіліста та дорожника святкують в останню неділю жовтня. Дата змінюється щороку, але завжди наприкінці осені, коли водії особливо відчувають складності погодних умов і важливість дорожніх служб. Свято з’явилося в часи активного розвитку автомобільного транспорту. Мета була — відзначити тих, хто забезпечує мобільність людей і вантажів, а також безпеку на дорогах. З часом до нього приєдналися дорожники — ті, хто проектує та підтримує автомобільні шляхи.

Також 26 жовтня День змін на краще. Він присвячений тому, щоб кожен мав можливість зробити світ кращим. Ідея свята полягає в тому, щоб об’єднати зусилля людей для допомоги іншим, покращення життя в громаді та підтримки тих, хто цього потребує. Це може бути як велика благодійна акція, так і маленький добрий вчинок, який змінює чиєсь життя на краще.

А ще 26 жовтня Свято приємних несподіванок. Неофіційне міжнародне свято, яке було створене, щоб нагадати про важливість добрих вчинків, несподіваних приємних сюрпризів і актів доброти, які можуть змінити день на краще.