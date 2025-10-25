- Дата публікації
Яке завтра, 26 жовтня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 26 жовтня, День автомобіліста. Віряни вшановують пам’ять святого великомученика Димитрія Мироточця. До Нового року залишилося 66 днів.
26 жовтня 2025 року — неділя. 1340-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 26 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Димитрія Мироточця. Святий Димитрій народився у другій половині III століття у місті Солуні (сучасні Салоніки, Греція) у родині знатних і побожних християн. Його батьки таємно сповідували християнство, адже в той час у Римській імперії тривали жорстокі гоніння на послідовників Христа.
Коли батьки померли, юнак успадкував не лише їхній маєток, а й глибоку віру. Завдяки своєму розуму, доброті й доброчесності він швидко здобув повагу серед мешканців Солуні. Імператор Максиміан, не знаючи, що Димитрій — християнин, призначив його військовим командиром (стратилатом) міста.
Димитрій не приховував своєї віри. Навпаки, він відкрито навчав людей пізнавати Христа, навертав багатьох поган. Дізнавшись про це, імператор наказав ув’язнити його.
У цей час у Солуні проходили гладіаторські бої. Відомий язичник Лій, могутній воїн імператора, викликав на поєдинок християнина Нестора — учня Димитрія. Перед боєм Нестор прийшов до свого вчителя за благословенням. Святий осінив його хресним знаменням і промовив: “І Христос тебе підкріпить”. З Божою допомогою Нестор переміг Лія, після чого імператор у гніві наказав стратити обох — Нестора і його наставника Димитрія.
Святого закололи списами у темниці близько 306 року.
Що не можна робити 26 жовтня
Не слід фізично працювати — хто працюватиме цього дня, той накличе на себе втому, хвороби або неврожай.
Не можна відмовляти у допомозі — вважали, що сам святий у цей день ходить по землі в образі жебрака й випробовує людське серце.
Забороняється починати нових справ — казали: “До Дмитра треба все закінчити, бо після Дмитра зима за плечима”.
Народні прикмети і традиції на 26 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
тепло на Дмитрія — до м’якої зими;
випав сніг — чекайте на те, що він не розтане до весни;
туманний і похмурий день — буде відлига;
дощить — зима буде затяжна, але м’яка;
північний вітер — до холодної зими.
В народі 26 жовтня носило назву Дмитрів день. важалося, що саме “на Дмитра зима землю вкриває”.
Селяни казали: “До Дмитра треба все поле впорати, бо після Дмитра йде зима”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 жовтня
Які завтра іменини: Антон, Василь, Дмитро, Опанас.
Талісманом людини, народженої 26 жовтня є олександрит. Надзвичайно рідкісний дорогоцінний камінь — одна з рідкісних форм хризоберилу. У давнину вважалося, що олександрит здатен привернути у життя свого власника удачу та щасливі обставини, проте сила цього каменя розкривається лише перед тими, хто має міцний дух і непохитну волю.
Цього дня народилися:
1947 рік — Ольга Матешко, українська акторка;
1950 рік — Володимир Лис, український журналіст, драматург, письменник;
1992 рік — Олександр Пушко, український поет.
Пам’ятні дати 26 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 26 жовтня:
1636 рік — засновано Гарвардський коледж, який у першій чверті XIX століття перетворився на Гарвардський університет;
1810 рік — Сполучені Штати анексували Західну Флориду;
1861 рік — німецький дослідник і винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті-на-Майні вперше продемонстрував створений ним прилад для передавання звуку — телефон;
1863 рік — в Женеві було засновано Міжнародний комітет Червоного Хреста;
1900 рік — в Нью-Йорку урочисто відкрито першу лінію метро;
1905 рік — офіційно розірвано союз між Швецією і Норвегією;
1938 рік — американська компанія DuPont оголосила про створення нового синтетичного волокна — нейлону;
1939 рік — у Львові відбулися так звані “Народні збори Західної України”, які під тиском радянської влади ухвалили рішення про встановлення радянського режиму, приєднання до УРСР, націоналізацію банків і промисловості, а також конфіскацію земель великих землевласників і монастирів;
1944 рік — в затоці Лейте (Філіппіни) війська США завдали нищівної поразки японському флоту;
1962 рік — під час Карибської кризи Микита Хрущов і Джон Кеннеді досягли домовленості про відведення радянських кораблів з Куби;
1984 рік — в американських кінотеатрах відбулася прем’єра культового фантастичного фільму “Термінатор” з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі;
2014 рік — в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
Яке завтра свято в Україні і світі
26 жовтня в Україні і світі святкують День автомобіліста. В Україні День автомобіліста та дорожника святкують в останню неділю жовтня. Дата змінюється щороку, але завжди наприкінці осені, коли водії особливо відчувають складності погодних умов і важливість дорожніх служб. Свято з’явилося в часи активного розвитку автомобільного транспорту. Мета була — відзначити тих, хто забезпечує мобільність людей і вантажів, а також безпеку на дорогах. З часом до нього приєдналися дорожники — ті, хто проектує та підтримує автомобільні шляхи.
Також 26 жовтня День змін на краще. Він присвячений тому, щоб кожен мав можливість зробити світ кращим. Ідея свята полягає в тому, щоб об’єднати зусилля людей для допомоги іншим, покращення життя в громаді та підтримки тих, хто цього потребує. Це може бути як велика благодійна акція, так і маленький добрий вчинок, який змінює чиєсь життя на краще.
А ще 26 жовтня Свято приємних несподіванок. Неофіційне міжнародне свято, яке було створене, щоб нагадати про важливість добрих вчинків, несподіваних приємних сюрпризів і актів доброти, які можуть змінити день на краще.