27 березня 2026 року — п’ятниця. 1492-й день війни в Україні.

Завтра, 27 березня, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Матрони. Християнська свята, яка жила у III–IV столітті. Вона постраждала за віру в Христа під час гонінь на християн, проявивши мужність і стійкість перед мучителями. Її шанують як покровительку терпіння та допомоги у складних життєвих обставинах.

27 березня в Україні і світі святкують День нефролога. Свято присвячене лікарям‑нефрологам — спеціалістам, що займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань нирок. Нирки відіграють ключову роль у організмі, контролюючи очищення крові від токсинів, водно‑сольовий баланс, кислотно‑лужну рівновагу та підтримку артеріального тиску, тому робота нефрологів має велике значення для здоров’я людей.

Також 27 березня Міжнародний день театру. Був створений за ініціативою Міжнародного інституту театру (ITI). Це свято покликане привернути увагу до театрального мистецтва, його значення у культурному та духовному житті суспільства. Щороку відомі діячі театру з різних країн звертаються до глядачів зі спеціальним посланням, що відображає актуальні проблеми та роль театру у світі. Свято підкреслює універсальність театру як мистецтва, яке об’єднує людей незалежно від національності та мови, і надихає нові покоління акторів, режисерів та глядачів цінувати живу сцену.

А ще 27 березня Міжнародний день каракулів. Ідея свята народилась завдяки американській письменниці Діані Альбер та її дитячій книжці I’m Not Just a Scribble. Головний персонаж цієї книги — яскрава каракуля — навчає дітей приймати себе, не боятися помилок і творчо виражати свої думки.