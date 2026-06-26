Яке свято 27 червня 2026 року / © ТСН

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27 червня 2026 року — субота. 1584-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

27 червня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Самсона / © pexels.com

Завтра, 27 червня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Самсона. Він жив у VI столітті та походив із заможної римської родини. Отримавши добру освіту, він вивчив лікарське мистецтво й безкоштовно лікував хворих, поєднуючи медичну допомогу з духовною підтримкою. Переїхавши до Константинополя, Самсон присвятив себе служінню нужденним. За переказами, він зцілив імператора Юстиніан I від тяжкої недуги. На знак вдячності правитель запропонував йому винагороду, але святий попросив збудувати притулок і лікарню для бідних мандрівників та хворих.

27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день працівників промисловості / © pexels.com

27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день працівників промисловості. Мета цього дня — привернути увагу до важливої ролі промислових працівників у розвитку економіки, підвищенні рівня життя суспільства та створенні матеріальних благ. Свято також є нагодою висловити вдячність інженерам, технологам, робітникам, механікам та всім фахівцям, які забезпечують безперервну роботу промислових підприємств.

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27 червня Міжнародний день амброзії / © pexels.com

Також 27 червня Міжнародний день амброзії. Амброзія — це інвазивна рослина, пилок якої є одним із найсильніших природних алергенів. У період цвітіння вона може викликати сезонну алергію, нежить, сльозотечу, кашель та напади бронхіальної астми. Крім того, рослина швидко поширюється, витісняє місцеві види та завдає шкоди сільському господарству.

27 червня Всесвітній день рибальства / © pexels.com

А ще 27 червня Всесвітній день рибальства. Цей день присвячений рибалкам, працівникам рибної галузі та всім, хто пов’язаний із промисловим і любительським рибальством. Його мета — підкреслити важливе значення рибних ресурсів для продовольчої безпеки людства, привернути увагу до проблем збереження водних екосистем та необхідності відповідального використання природних багатств.

27 червня святкують Всесвітній день смурфіків / © unsplash.com

27 червня святкують Всесвітній день смурфіків. Припадає на суботу, найближчу до 25 червня. Смурфіки вперше з’явилися 1958 року на сторінках коміксів Пейо, а згодом стали героями мультсеріалів, фільмів, книг та відеоігор. Вони живуть у чарівному селищі грибоподібних будиночків і постійно потрапляють у захопливі пригоди, намагаючись перехитрити свого головного ворога — Гаргамель.

27 червня Міжнародного дня поінформованості про сколіоз / © pexels.com

Також 27 червня Міжнародного дня поінформованості про сколіоз. Припадає на останню суботу червня. Сколіоз — це захворювання хребта, за якого він викривляється вбік і може набувати S- або C-подібної форми. сколіоз найчастіше проявляється в підлітковому віці, але може виникати й у дорослих. Мета цього дня — наголосити на важливості ранньої діагностики, адже на початкових стадіях сколіоз часто майже непомітний. Своєчасне виявлення дозволяє уникнути ускладнень, таких як біль у спині, порушення постави чи вплив на роботу внутрішніх органів у важких випадках.

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27 червня Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин / © pexels.com

А ще 27 червня Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Припадає на останню суботу червня. Його головна мета — нагадати, що домашня тварина є живою істотою, яка потребує постійного догляду, турботи, харчування та ветеринарної допомоги. Організатори та зоозахисні спільноти підкреслюють, що відмова від тварини часто призводить до її страждань, стресу та загрози життю.

27 червня святкують Міжнародний день ананаса / © pexels.com

27 червня святкують Міжнародний день ананаса. Його мета — просто й символічно популяризувати ананас як продукт харчування та культурний символ. У цей день нагадують про його походження з Південної Америки, подальше поширення світом і значення у світовій кухні.

27 червня День мікро-, малих і середніх підприємств / © pexels.com

Також 27 червня День мікро-, малих і середніх підприємств. Мікро-, малі та середні підприємства (МСП) становлять переважну більшість бізнесів у світі. Вони створюють робочі місця, підтримують місцеві громади, стимулюють інновації та забезпечують гнучкість економіки, особливо в кризові періоди.

27 червня Всесвітній день мікробіома / © pexels.com

А ще 27 червня Всесвітній день мікробіома. Мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість мікробіома для здоров’я людини та екосистем, а також підтримати наукові дослідження в галузі мікробіології та медицини.

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