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Яке сьогодні, 27 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Сьогодні, 27 червня, Всесвітній день рибальства. Віряни вшановують пам’ять блаженного священномученика Миколая (Чарнецького). До Нового року залишилося 187 днів.
27 червня 2025 року — п’ятниця. 1220-й день війни в Україні.
Яке сьогодні церковне свято за новим календарем
Сьогодні, 27 червня, віряни святкують день пам’яті блаженного священномученика Миколая (Чарнецького). Миколай Чарнецький народився 1884 року в Галичині. З дитинства відзначався глибокою побожністю та прагненням до служіння Богові. Після навчання та висвячення на священника він активно працював у церковній пастирській діяльності, опікуючись своїми парафіянами.
У період жорстоких репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в СРСР (особливо у 1940-х роках) о. Миколай залишився вірним своїй вірі та духовному покликанню, незважаючи на небезпеку.
Через свою віру і незламність у духовних переконаннях його заарештували та ув’язнили. Він зазнав жорстоких катувань і переслідувань, але не відрікся від своєї Церкви і віри в Христа. Помер у в’язниці 1959 року, ставши священномучеником — тобто мучеником за священний сан і віру.
Що не можна робити 27 червня
Краще утриматися від конфліктів та сварок — день спокійний і суперечки можуть стати причиною нещасть.
Не варто пліткувати, надто багато говорити — балачки можуть нашкодити вашому добробуту.
Не можна починати нових справ — особливо, якщо вони потребують багато енергії.
Народні прикмети і традиції на 27 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
небо ясне — до врожайного року;
вітер з заходу чи півдня — буде тепло без опадів;
вранці роса — до теплої та сонячної погоди;
на світанку хмари швидко пливуть — чекайте на негоду.
В народі 27 червня носило назву Петрівські вечорниці. Цього дня та вечора часто проводили народні гуляння, пісні, танці.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 червня
Які сьогодні іменини: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра.
Талісманом людини, народженої 27 червня, є смарагд. У народних віруваннях цей камінь знали як “небесного цілителя”. Від давніх-давен вважалося, що смарагд дарує здатність заглянути у власне майбутнє.
Цього дня народилися:
1833 рік — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог;
1985 рік — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1;
1991 рік — Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.
Пам’ятні дати 27 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 червня:
1663 рік — у Ніжині зібралася знаменита козацька рада, відома як Чорна рада, на якій обрали гетьманом Лівобережної України Івана Брюховецького;
1871 рік — у Японській імперії офіційно введено нову грошову одиницю — єну, що згодом стала національною валютою;
1905 рік — розпочалося збройне повстання моряків на броненосці “Князь Потьомкін Таврійський”, що стало однією з визначальних подій революційного руху;
1929 рік — у лабораторіях компанії Bell у Нью-Йорку продемонстрували систему передавання телебачення з повнокольоровим зображенням, що стало проривом у розвитку техніки;
1931 рік — винахідник Ігор Сікорський у США отримав патент на перший у світі вертоліт, відкривши нову еру у авіації;
1932 рік — у Сіамі (тепер Таїланд) прийняли нову конституцію;
1944 рік — розпочалася масова депортація болгар, вірмен і греків із Криму в східні райони Радянського Союзу;
1954 рік — в Обнінську відкрилася перша у світі атомна електростанція;
1964 рік — у Вашингтоні встановили пам’ятник Тарасові Шевченку;
1991 рік — почалися Югославські війни з війни за незалежність Словенії;
2001 рік — у Львові під час Святкової Літургії за візантійським обрядом, за участю Папи Івана Павла II, відбулася беатифікація українських греко-католицьких новомучеників;
2017 рік — у Києві стався теракт, в результаті якого загинув полковник Максим Шаповал;
2022 рік — у Кременчуку (Полтавська область) внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” сталася одна з найтрагічніших подій сучасної історії регіону.
Яке сьогодні свято в Україні і світі
27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день рибальства. Цього дня проходять конференції, форуми, освітні кампанії, виставки та екологічні акції по всьому світу. У багатьох прибережних громадах організовують святкові заходи, рибальські ярмарки, фестивалі зі змаганнями та народними гуляннями.
Також 27 червня Всесвітній день мікробіома. Мікробіом — це сукупність мікроорганізмів (бактерій, грибів, вірусів та інших), що живуть у певному середовищі, зокрема в організмі людини (в кишечнику, на шкірі, у роті тощо). Ці мікроорганізми відіграють ключову роль у підтримці здоров’я, захисті від хвороб, перетравленні їжі, регуляції імунної системи та навіть впливають на настрій і поведінку.
А ще 27 червня Міжнародний день ананаса. Це неофіційне свято, яке набирає популярності в усьому світі, особливо серед любителів тропічних смаколиків і кулінарів. У Міжнародний день ананаса проводять кулінарні майстер-класи, фестивалі фруктів, дегустації і тематичні вечірки з тропічною музикою. У соцмережах поширюють фото і рецепти з ананасом, популяризують здоровий спосіб життя та правильне харчування.
27 червня святкують Всесвітній день працівників промисловості. Головна мета Всесвітнього дня працівників промисловості — підкреслити важливість промислової праці, звернути увагу на внесок робітників, інженерів, технічних спеціалістів і керівників у розвиток сучасних технологій і виробництва. Свято сприяє зміцненню професійної гордості та підтримці сталого розвитку промислового сектору.