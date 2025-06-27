Яке свято 27 червня 2025 року / © ТСН

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27 червня 2025 року — п’ятниця. 1220-й день війни в Україні.

Яке сьогодні церковне свято за новим календарем

Сьогодні, 27 червня, віряни святкують день пам’яті блаженного священномученика Миколая (Чарнецького). Миколай Чарнецький народився 1884 року в Галичині. З дитинства відзначався глибокою побожністю та прагненням до служіння Богові. Після навчання та висвячення на священника він активно працював у церковній пастирській діяльності, опікуючись своїми парафіянами.

У період жорстоких репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в СРСР (особливо у 1940-х роках) о. Миколай залишився вірним своїй вірі та духовному покликанню, незважаючи на небезпеку.

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Через свою віру і незламність у духовних переконаннях його заарештували та ув’язнили. Він зазнав жорстоких катувань і переслідувань, але не відрікся від своєї Церкви і віри в Христа. Помер у в’язниці 1959 року, ставши священномучеником — тобто мучеником за священний сан і віру.

Що не можна робити 27 червня

Краще утриматися від конфліктів та сварок — день спокійний і суперечки можуть стати причиною нещасть.

Не варто пліткувати, надто багато говорити — балачки можуть нашкодити вашому добробуту.

Не можна починати нових справ — особливо, якщо вони потребують багато енергії.

Народні прикмети і традиції на 27 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

небо ясне — до врожайного року;

вітер з заходу чи півдня — буде тепло без опадів;

вранці роса — до теплої та сонячної погоди;

на світанку хмари швидко пливуть — чекайте на негоду.

27 червня вранці роса — до теплої та сонячної погоди / © unsplash.com

В народі 27 червня носило назву Петрівські вечорниці. Цього дня та вечора часто проводили народні гуляння, пісні, танці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 червня

Які сьогодні іменини: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра.

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Талісманом людини, народженої 27 червня, є смарагд. У народних віруваннях цей камінь знали як “небесного цілителя”. Від давніх-давен вважалося, що смарагд дарує здатність заглянути у власне майбутнє.

Цього дня народилися:

1833 рік — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог;

1985 рік — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1;

1991 рік — Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 27 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 червня:

1663 рік — у Ніжині зібралася знаменита козацька рада, відома як Чорна рада, на якій обрали гетьманом Лівобережної України Івана Брюховецького;

1871 рік — у Японській імперії офіційно введено нову грошову одиницю — єну, що згодом стала національною валютою;

1905 рік — розпочалося збройне повстання моряків на броненосці “Князь Потьомкін Таврійський”, що стало однією з визначальних подій революційного руху;

1929 рік — у лабораторіях компанії Bell у Нью-Йорку продемонстрували систему передавання телебачення з повнокольоровим зображенням, що стало проривом у розвитку техніки;

1931 рік — винахідник Ігор Сікорський у США отримав патент на перший у світі вертоліт, відкривши нову еру у авіації;

1932 рік — у Сіамі (тепер Таїланд) прийняли нову конституцію;

1944 рік — розпочалася масова депортація болгар, вірмен і греків із Криму в східні райони Радянського Союзу;

1954 рік — в Обнінську відкрилася перша у світі атомна електростанція;

1964 рік — у Вашингтоні встановили пам’ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — почалися Югославські війни з війни за незалежність Словенії;

2001 рік — у Львові під час Святкової Літургії за візантійським обрядом, за участю Папи Івана Павла II, відбулася беатифікація українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік — у Києві стався теракт, в результаті якого загинув полковник Максим Шаповал;

2022 рік — у Кременчуку (Полтавська область) внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” сталася одна з найтрагічніших подій сучасної історії регіону.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день рибальства / © unsplash.com

27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день рибальства. Цього дня проходять конференції, форуми, освітні кампанії, виставки та екологічні акції по всьому світу. У багатьох прибережних громадах організовують святкові заходи, рибальські ярмарки, фестивалі зі змаганнями та народними гуляннями.

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Також 27 червня Всесвітній день мікробіома. Мікробіом — це сукупність мікроорганізмів (бактерій, грибів, вірусів та інших), що живуть у певному середовищі, зокрема в організмі людини (в кишечнику, на шкірі, у роті тощо). Ці мікроорганізми відіграють ключову роль у підтримці здоров’я, захисті від хвороб, перетравленні їжі, регуляції імунної системи та навіть впливають на настрій і поведінку.

А ще 27 червня Міжнародний день ананаса. Це неофіційне свято, яке набирає популярності в усьому світі, особливо серед любителів тропічних смаколиків і кулінарів. У Міжнародний день ананаса проводять кулінарні майстер-класи, фестивалі фруктів, дегустації і тематичні вечірки з тропічною музикою. У соцмережах поширюють фото і рецепти з ананасом, популяризують здоровий спосіб життя та правильне харчування.

27 червня святкують Всесвітній день працівників промисловості. Головна мета Всесвітнього дня працівників промисловості — підкреслити важливість промислової праці, звернути увагу на внесок робітників, інженерів, технічних спеціалістів і керівників у розвиток сучасних технологій і виробництва. Свято сприяє зміцненню професійної гордості та підтримці сталого розвитку промислового сектору.